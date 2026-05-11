【6/18登壇】「第19回コンテンツ東京」にて、X Corp. Japanとフラッグが共同セミナーを開催！「たまごっちのプチプチおみせっち」から学ぶ！コミュニティ戦略

株式会社フラッグ

デジタルマーケティング事業を手がける株式会社フラッグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保浩章、以下、当社）は、2026年6月17日(水)～19日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第19回コンテンツ東京」にて、今回が初開催となる「ファンコミュニティマーケティング EXPO」において、当社代表の久保がX Corp. Japanの高田博太氏をお招きし、共同セミナーに登壇することをお知らせいたします。

SNSが多様化する現代において、ブランドの熱狂的なファンを育て、情報を拡散させるためのコミュニティ形成は、企業のマーケティング活動において不可欠な要素となっています。

本セミナーでは、X Corp. Japanの高田氏をゲストにお迎えし、ファンが自ら語り出し、情報の拡散者となる「X時代のファンコミュニティ戦略」を解説いたします。単なる情報発信の場を超え、ユーザーがブランドの世界観に没入し、熱狂を生むためのXの広告活用ノウハウを、具体的な成功事例を交えて公開します。

■このような方におすすめ

・SNSを活用したファンコミュニティの構築・活性化に課題を感じている方

・エンタメ領域におけるXの最新の広告活用ノウハウを知りたい方

・ユーザーを巻き込み、熱狂を生み出すブランド戦略に関心がある方

■セミナー概要

開催日時：2026年06月18日（木）12:10 ～12:50

会場：東京ビッグサイト 西1ホール Community Park セミナー会場

参加費用：無料

内容： 「たまごっちのプチプチおみせっち」から学ぶ！コミュニティ戦略



お申し込みページはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/seminar_register?_fsi=8jJ96CDc)（「第19回 コンテンツ東京」公式サイトに遷移します）

※なおご入場には来場登録が必要です。公式サイトの「来場登録(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1655461612942415-XT5)」よりご登録ください。

■講演者プロフィール

久保 浩章

（株）フラッグ 代表取締役

1979年生まれ、東京大学経済学部卒業。在学中の2001年に合資会社フラッグを創業、2004年1月に株式会社化し代表取締役を務める。映画やアニメ、ゲームなどエンタメ業界のマーケティングを中心に、IPコンテンツの企画開発も手がける。

高田 博太

X Corp. Japan 株式会社

Global Content Partnerships Partner Manager Anime, Manga & Music

新卒で総合広告代理店に入社。テレビ局の担当営業、大手食品メーカーなどのメディア全般に関わる広告設計などに従事する。2019年4月、X Corp. Japanに参画。エンタメ&メディア業界の各企業に対するX広告を用いたマーケティング施策のサポートを手掛けた後に、同業界各社とのパートナーシップを構築する部署へ異動。IP拡散のための戦略的連携から広告商品開発など各パートナーと幅広く協業している。

■ブース出展について

同イベントの「ファンコミュニティマーケティングEXPO」にて、ブース出展も行います。国内外におけるフラッグのエンタメマーケティング実績やIPコラボ実績など、エンタメの力でファンコミュニティの構築・強化を実現した取り組みを詳しくご紹介します。ご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

日時：2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

出展位置：1-12

※イベントページはこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html)

■東京ビッグサイトへのアクセスについて

東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

■株式会社フラッグについて

【会社概要】

会社名： 株式会社フラッグ

所在地： 〒150-0011 東京都渋谷区東1-29-3 渋谷ブリッジ6F

代表者： 久保浩章

設立： 2004年1月

URL： https://www.flag-pictures.co.jp/

【事業内容】

■エンタメマーケティング事業（IPコンテンツ、テック＆プラットフォーム、メディア、グローバル）

■クロスインダストリーマーケティング事業（プロダクト＆サービス、コーポレートコミュニケーション、パブリック＆ローカル、グローバル）

■IPコンテンツプロデュース事業（コンテンツディベロップメント、ライセンシングビジネス）