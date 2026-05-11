アイード×築山塾、学習塾向け「英検(R)パーフェクト対策講座」を提供開始

HOUSEI株式会社

AXソリューションを提供するテクノロジーカンパニー、HOUSEI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：多名賀 淳、以下：HOUSEI）の子会社であるアイード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木 トーマス 宏陸、以下アイード）は、築山塾（本社：福岡県北九州市、代表：築山 剛士）が運営するオンライン英会話サービス「E-SQUARE ONLINE（イースクエアオンライン）」との連携による、学習塾向け実用英語技能検定（英検(R)）総合対策サービス「英検(R)パーフェクト対策講座」の展開を開始したことをお知らせいたします。

■ 背景と課題

英検(R)は学習塾における主要なニーズのひとつですが、特に二次試験（スピーキングテスト）については、対応できる指導経験を持つ講師の確保が難しく、授業時間の確保も容易ではないため、英検(R)講座の開設を見送っている学習塾は少なくありません。一次試験のリーディング・リスニング・ライティングテストについても、英語指導に特化したリソースを持たない塾では、体系的な対策を提供することが困難な状況が続いています。

■ 「英検(R)パーフェクト対策講座」概要

本講座は、オンライン英会話「イースクエアオンライン」による一次試験対策と、AIアプリ「英スピ」による二次試験（スピーキングテスト）対策を組み合わせたパッケージです。英検(R)講座を開設していない学習塾でも、教室スタッフの手間をかけずに英検(R)対策講座を導入できることが最大の特長です。

講座名：英検(R)パーフェクト対策講座

対象級：3級・準2級・2級

開始：2026年4月

対象：全国の学習塾

内容：一次試験（文法・読解・作文・リスニング）：イースクエアオンライン

二次試験（面接）：英スピ（AI模試・自動採点・即時フィードバック）

学習塾の導入メリット

・一次～二次試験対策をワンパッケージ化

・授業準備・面接指導不要で、教室負担ゼロ導入

・英検講座未経験の塾でも即日スタート可能

・AI活用で生徒の自学習を促進

■ アイードよりコメント

この度、築山塾様が展開されるイースクエアオンラインのオンライン講師による一次試験対策レッスンと組み合わせたサービス提供が実現したことで、英検(R)対策における一次・二次試験の両面から学習塾様を支援できる体制が整いました。多くの学習塾様から厚い信頼をされ導入も拡大し続けているイースクエアオンラインと連携できることを大変光栄に思うとともに、自信を持って学習塾の皆様にお届けできるサービスとなったと確信しております。

今後は築山塾様と力を合わせ、学習塾様に寄り添いながら、英検(R)対策における様々な課題の解決に誠心誠意取り組んでまいります。（アイード 代表 佐々木 トーマス 宏陸）

■ 築山塾よりコメント

普段生徒たちがイースクエアオンラインで練習した成果を、面接試験より前に、普段の学習時から確認できる英スピと連携することでより高い学習成果の実現を支援します。特にニ次面接試験に関してはイースクエアオンラインの講師によるリアルタイムフィードバックだけでなく、英スピによる成果の確認ができるようになり、また細かい練習ができるようになりました。英検(R)一次試験対策、二次面接対策ともに先生方の手をわずらわせずに受講できます。人手不足解消にもお役に立てると思います。（築山塾 代表 築山 剛士）

■ 導入・お問い合わせ

本講座の導入に関するお問い合わせは、株式会社 育伸社までご連絡ください。

担当：株式会社育伸社 各営業所

URL： https://www.ikushin.co.jp/contact/ （株式会社育伸社営業所一覧）

■ EDIX東京 2026 出展情報

アイードは2026年のEDIX東京に初出展いたします。ブースでは実際にアプリをお試しいただけます。ぜひお立ち寄りください。

展示会名：EDIX東京 2026（第17回 教育総合展）

会期：2026年5月13日（水）～15日（金）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟1～3

コマ番号：3-35

※当日は、英スピの他、AIed English、SEATSなどのデモをご体験いただけます。

■英スピとは

英スピは、学習塾における英検(R)二次試験（スピーキングテスト）対策の課題を解決するために開発されたAI学習サービスです。「十分な指導時間を確保しづらい」「生徒が一人で発話練習を進めにくい」といった現場の課題に対応し、英検(R)二次試験対策を効率的かつ継続的に行える学習環境を提供します。

アイード株式会社の概要

本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-15-6 名鉄不動産竹橋ビル5階

代表者：代表取締役 佐々木 トーマス 宏陸

URL：https://aied.jp/

築山塾の概要

本社所在地：福岡県北九州市小倉北区原町2-6-18

代表者：代表取締役 築山 剛士

URL：https://e-tsukiyama.com

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内（受付11階）

代表者：代表取締役社長 多名賀 淳

URL：https://www.housei-inc.com(https://www.housei-inc.com)

HOUSEIは、AXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・物流業界・海外IT事業」の5つの事業を柱に、日本のAX化を図ります

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