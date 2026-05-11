“仕事の合間”を、目的地に。 タイムアウトマーケット大阪、新ランチ企画を5月11日より開始

阪急阪神不動産株式会社

株式会社タイムアウトマーケット大阪は、2026年5月11日（月）より、平日ランチの新企画を開始します。

近隣のオフィスワーカーはもちろん、平日のランチタイムを楽しみたい幅広い方々に向け、各店の専門性を生かしたランチセットを全品1,500円以下で展開。英国料理「FURAI GUYS」、ラーメンの新ブランド「天命」など新たな顔ぶれも加わり、ラーメン、うどん、スパイスカレー、ハンバーガー、メキシカン、イタリアン、スイーツまで、多彩なジャンルが揃います。

あわせて、平日11：00～15：00のあいだ、バーカウンターでお水をセルフでご提供。

短時間でも満足度の高い昼食を、街の食文化として楽しめる時間に。タイムアウトマーケット大阪ならではの編集視点で、平日の昼の選択肢を一段広げます。

ラーメンからスイーツまで。各店の専門性を、平日の昼に。

仕事の合間に、何を食べるか。その選択肢に、各店の専門性をそのまま。タイムアウトマーケット大阪の各店が、平日の昼に向けた新メニューを展開します。

5/1（金）OPEN！

天命（人類みな麺類×酒ソムリエ 赤星慶太）（ラーメン・日本酒）

■天命ランチセット

890円～

お好みのラーメンに、白ごはん・豚丼・餃子などのサイドメニューを各50円引きでセットに。

醤油と水にこだわる一杯を、より自由に楽しめるランチ仕様で。（ペアリングセットは除く）

※写真は「CLEAR（Full）」単品1,250円

#肉といえば松田

■牛生姜焼き定食

100g 1,190円／150g 1,500円

牛バラの旨みと玉ネギの甘みが食欲を刺激。半熟スクランブルエッグを添えた、ご飯が進む定食です。サラダと味噌汁付きで満足感もしっかり。

5/8 OPEN！

FURAI GUYS（イギリスの名物料理）

■フィッシュサンドイッチ

1,500円

やわらかな食パンに、白身魚フライとタルタルソース、英国定番の“マッシュピーズ”をサンド。

ロンドンの空気感をほんのり感じる、軽やかなフィッシュランチ。

＋\150でチップス、＋\200でドリンク付き。土・日曜、祝日の昼も提供。

情熱うどん 讃州

■ランチA（かやくご飯・緑茶付き）1,000円～

お好きなうどんに、かやくご飯と緑茶をセットで。だしの旨みを軸に、日常に寄り添う王道うどんランチを提案します。

■ランチB（ちくわ天＆とり天・各ハーフ）付き 1,100円～

ちくわ天＆とり天（各ハーフ）付きの満足セット。打ち立て・切り立て・ゆがきたてのうどんとともに、揚げたて天ぷらも楽しめます。

※写真のうどんは、ぶっかけうどん（単品）850円です

※緑茶とかやくごはんが「ランチA」、天ぷらの皿が「ランチB」のセットです

■カレーうどんセット

1,400円

20種以上のスパイスを配合した特製ルーと、関西だしの深い旨みが調和。

白ご飯と鶏天（小）も付いた、食べ応え抜群のセットです。

CRITTERS BURGER

■チーズバーガー

1,500円

つなぎなし牛100％パティを使用したチーズバーガー。

ドリンクセット（＋570円）は、自家製シロップで作るレモンスカッシュもしくは

青森産りんごのアップルジンジャーエールから選べます。

SABOTEN Taqueria

■ケサディーヤ

1,500円

トルティーヤにチーズと具材を挟み、香ばしく焼き上げたメキシカンの定番。

ティンガ（鶏の燻製唐辛子煮込み）またはチョリソから選べます。

渡邊カリー（※1）

（※1）カリーは、くちへんに加と、くちへんに厘

■元祖渡邊カリー

1,500円

チキンカリーと羊のキーマをあいがけに。ターメリックライスとルーの大盛り、またはサラダセットを同価格で選べます。（写真はサラダセットです）

■スパイスとんかつカリー

1,500円

肉厚で食べ応えのある豚カツをトッピング。スパイス感とボリュームを両立した、満足度の高い一皿です。ターメリックライスとルーの大盛り、またはサラダセットを同価格で選べます。（写真はサラダセットです）

PIZZA TIMEWARP∈LACERBA

■季節のパスタ＋パニーノ

1,280円

シェフおすすめの季節のパスタに、パニーノをセット。軽やかさと満足感を両立した、イタリアンらしいランチプレートです。

■ほうれん草のタリアテッレ ボロネーゼソース＋パニーノ

1,480円

香味野菜をじっくり炒めて仕込む王道ボロネーゼに、乾燥ポルチーニの旨みを重ねた一皿。

ほうれん草タリアテッレが奥行きを引き立てます。

JULIAN▽SUCRE▽ACID（※2）

■アイス屋のミルクヨーグルトBOWL

1,500円

ぷるんとしたヨーグルトを主役に、フルーツやナッツを贅沢にトッピング。軽やかだけど満たされる、“ほぼ罪悪感ゼロ気分”のご褒美ボウルです。

ヨーグルト（250g）／イチゴアイス／ピスタチオ／ローストアーモンド

イチゴのコンポート／レモンのシロップ漬け／フランボワーズソース／クッキー

Seiichiro,NISHIZONO

■日替わりミニパフェ ドリンクセット

1,480円

旬素材を用いた日替わりパフェを、ランチ後にちょうど良いサイズ感で。

フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。

■ケーキドリンクセット

1,380円

季節のガトーまたは4種のタルトから選べるセット。パティスリーならではの繊細な味わいを、昼のひとときにも気軽に楽しめます。フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。

ランチは、街の温度を決める

タイムアウトマーケット大阪は、グラングリーン大阪という新しい街の中で、日常の中で繰り返し訪れたくなる場所として育てていきたいと考えています。

働く人々が気軽に立ち寄り、料理人たちの技術や個性に触れられる昼の食文化を、この場所から。今回の新ランチ企画は、その第一歩です。

今後も季節限定メニューや新店舗のランチ企画を順次展開予定。タイムアウトマーケット大阪は、これからも大阪の昼の選択肢を、一店舗ずつ更新していきます。

【概要】

提供開始日：2026年5月11日（月）～

提供時間：平日11：00～15：00

場所：

タイムアウトマーケット大阪

大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館B1F

価格帯：全メニュー1,500円以下

水無料提供：バーカウンターにてセルフ提供

最新情報は公式Xでも随時発信中。

@timeoutmarket_o

※本リリースの内容は予告なく変更される場合がございます。

（※2）▽はハートマーク、Eはアクセント記号

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1