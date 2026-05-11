紫外線を防ぐだけで終わらせない。“整える×巡り×守る” サロン発想の UV ケアを。

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ(本社:横浜市神奈川区/代表取締役社長:三田 大明)が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI(以下「スパ ダマイ)」発のプロダクトブランド「DAMAI（以下、ダマイ）」は、紫外線量が急激に増加するこれからの季節に向け、「整える※1×巡り×守る」をコンセプトとしたUVケアキャンペーンを2026年5月7日(木)より開催いたします。日差しの強い時期を安心して乗り切れるようにとご用意した特別企画です。

※1乾燥や外的要因によって乱れた肌のコンディションを整えるスキンケアのこと

◇「その先」も見据えた UV ケア

春から初夏にかけては、1年の中でも急激に紫外線量が増える時期。 また、外的環境の変化により肌のコンディションも揺らぎやすいこの季節は、肌の乾燥やキメの乱れ、ハリ不足などに影響を与えやすい時期ともいわれています。様々なダメージ要因にさらされる時期だからこそ、防ぐだけの UVケアに留まらず、ダメージを受けてしまった先のケアまで見据えたアプローチが重要ではとDAMAIは考えます。

紫外線対策において、

・外的刺激から「守る」という3つの視点

・ダメージを受けた肌を「整える」

・肌本来の健やかさを引き出す「巡り」

本キャンペーンでは、日中の紫外線から肌を守るだけでなく、肌環境そのものを整え、内側から輝くような美しさへ導く“トータルUVケア”をご提案します。

【キャンペーン概要】 「整える×巡り×守る」UVケア

◇期間：2026年5月7日(木)~6月16日(火)

◇対象製品・詳細◇

『ダマイ セルリファーム プロテクト エッセンス UV』

ご自宅用・外出用・オフィス用など、

日常のあらゆるシーンでのご使用を想定し、複数本でのご利用に適した特別ご優待をご用意しております。

・2 本ご購入で 30%OFF

・3 本ご購入で 35%OFF+1 週間分のパウチをプレゼント

◇ご購入は、SPA DAMAI 代官山サロンおよび公式オンラインストア https://damaistore.jp/

「いつでも、どこでも UV ケア」

ご自宅のほかに、外出先やオフィスへも携帯しやすいスリムなパッケージ。一番必要なこれからの季節

に、たっぷり適量を、継続してお使いいただきたい。特別企画をぜひご利用ください。

◇「ダマイ セルリファーム プロテクト エッセンス UV」とは

まるで美容液のような、みずみずしく心地よい使用感を叶えた UV ケアクリーム。

『ダマイ セルリファーム プロテクト エッセンス UV』 SPF50+,PA++++/ 30g 7700 円(税込)

高い紫外線防御力※2 に加え、DAMAI独自の複合成分「D-complex」と3種のペプチドを配合し、紫外線による乾燥やダメージから肌を守りながら、うるおいに満ちた健やかな肌印象へ導きます。

さらに、肌に直接触れずに紫外線をブロックする独自のシルクベール処方※3 を採用。軽やかでストレスフリーな使用感でありながら、肌に均一に密着し、日中も快適なつけ心地をキープします。大気汚染物質などの外的環境にも配慮したスキンケア設計により、現代のライフスタイルに寄り添いながら、外的刺激※4 に負けにくい健やかな肌環境へ整えます。

“守る”だけにとどまらず、“整え”と“巡り”までを見据えた処方で、日中の肌コンディションを健やかに保ちます。紫外線量が本格的に増加する前のこの時期だからこそ、未来の美しさを見据えた UV ケアを。DAMAIが提案する新しいUVプロテクトケアをぜひご体感ください。

※2 SPF/PA 表示に基づく ※3 物理的に汚れの付着を防ぐ設計 ※4 すべての外的要因を防ぐわけではありません

◇世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」

2012 年の開業より、身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である 「SPA DAMAI(スパ ダマイ)」は、2015年よりホームケア製品の開発、販売を開始。カラダの内側も外側もしっかりと「温め、巡りを高めること」に着目したプロ仕様のホームケア製品を世に送り出しています。

実際にスパの施術でも使用する製品は、バニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合のボディクリーム、ボディスクラブをはじめ、手・足の先から温めて巡りを促すネイルセラムなど、細部までこだわり抜いたアイテムが、温活美容において確かな存在として長く支持されています。全てのDAMAI製品に<温め・巡り・排出>を促すDAMAI独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”を踏襲しています。

◇SPA DAMAI 概要

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。喧騒を忘れさせる様な、趣が異なる 5 つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備。贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。ペアルームのご用意もございます。日々、技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを 2017 年から連続受賞。「アジア No.1 のラグジュアリースパ」として定評を頂いています。また、国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「SPA DAMAI」が初となります。

所在地：東京都目黒区青葉台1-4-8 2F

電話：03-3462-4148

電車：東急東横線 代官山駅 徒歩6分/中目黒駅 徒歩10分

JR 恵比寿駅 徒歩15分

バス：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山 T サイト」

お車：JR 山手線「恵比寿駅」より 3 分/「渋谷駅」より 5 分

営業時間：10:00-22:30

オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp

SPA DAMAI 公式オンラインストア：https://damaistore.jp/

2017 年

◆LTG AWARD (ラグジュアリートラベルガイドアワード)※にて

・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞 (世界一位)

◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、&ROSY、Sweet の7 誌において

・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞

2018 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞

◆WLSA (ワールドラグジュアリースパアワード)

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1位 受賞

・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1位 受賞

2019 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1位 受賞

◆WLSA にて

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1位 受賞

2020 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1位 受賞

◆IKYU SPA 2th Anniversary AWARD 2020

・関東 リラクサロン部門 第1位 受賞

2021 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1位 受賞

◆IKYU SPA 3th Anniversary AWARD 2021

・関東 リラクサロン部門 第1位 受賞

2022 年

◆WLSA にて

・リトリートスパ アジア第1位 受賞

◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022

・関東 リラクサロン部門 第1位 受賞

2023 年

◆WLSA にて

・【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】アジア第1位 受賞

◆IKYU SPA AWARD 2023

・関東 リラクサロン部門 第1位 受賞

2024 年

◆WLSA にて

【Luxury Advanced treatment spa Continent】アジア大陸 第1位

【Luxury boutique spa, Luxury retreat spa Regional】東アジア 第1位

◆IKYU SPA AWARD 2024

・関東 リラクサロン部門 第1位 受賞

2025 年

◆WLSA にて

【Luxury Spa Retreat】東アジア 第1位

【Luxury Boutique Spa】日本 第1位

【Best Spa Product Range】東アジア 第1位

◆IKYU SPA AWARD 2025

・関東 リラクサロン部門 第1位 受賞

本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されるこ とがあります。

・会社概要

社名：株式会社シティコミュニケーションズ

代表：代表取締役社長 三田大明(みた ひろあき)

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階

URL：https://www.city-s.co.jp/

設立年：1995 年12 月

事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です

<報道関係者からのお問い合わせ先>

商品担当 草間

TEL：03-3462-4148

E-mail：daikanyama@damai.jp