レディースクリニックなみなみ併設、マタニティヨガ・産後ヨガに対応する女性専用ヨガ・ピラティススタジオ「Studio KAJi」、目黒に開業

PreMed株式会社

PreMed株式会社（東京都目黒区、代表取締役：古田 泰之）は、2026年5月7日、JR目黒駅西口から徒歩4分のDaiwa目黒スクエア12階に、女性専用ヨガ・ピラティススタジオ「Studio KAJi（スタジオ カジ）」を開業しました。同フロアの「レディースクリニックなみなみ」（医療法人社団KAIZEN／院長：叶谷 愛弓）と連携し、思春期・妊娠・出産・産後・更年期と続く女性のライフステージに合わせたプログラムを、女性インストラクターが提供します。

開業の背景

スタジオでのヨガレッスン風景マタニティヨガの様子

近年、女性のヘルスケア意識は高まる一方、「医療」と「フィットネス」がそれぞれ分断されたまま提供されているケースが多く、月経・妊娠・産後・更年期といったライフステージの変化に対し、医療とフィットネスの両面から一貫してサポートを受けられる場は都市部でも限られていました。

Studio KAJi は、同フロアにレディースクリニックを併設するという全国でも稀少な業態を採り、診察の延長線上で、産婦人科医が安全と判断したプログラムを受けられる施設として開業します。クリニックでの医療的なケアと、ヨガ・ピラティスによる身体づくりがシームレスに繋がり、女性が自分自身の身体と継続して向き合える環境を提供します。

さらに Studio KAJi は、「まちに開かれた医療」という考え方のもと、地域や街の方が日常の延長で気軽に立ち寄れる場であることを大切にしています。

これまで病院に縁の薄かった方が、ヨガ・ピラティスを通じて自分の身体や健康に関心を持つきっかけとなり、結果として医療をより身近なものに感じてもらえる「入口」として機能すること。

そして、レディースクリニックなみなみで妊婦健診を受けた方が、出産後に赤ちゃんと共に再び訪れ、ライフステージを越えて長く繋がれる「再会の場」となること。

医療機関を訪れる「前」と「後」のいずれの段階にもひらかれた場として、私たちは医療そのものだけにとどまらず、その周辺領域までをひとつのサービスとして設計し、地域の女性が自分自身の身体と向き合い続けられる場として、持続的に根を下ろしていきます。

Studio KAJi の特徴

1. レディースクリニック併設という、新しいヨガスタジオの形態

月経・妊娠・出産・更年期──多くの女性が人生の中で一度は関わる「婦人科」と、自分の身体と向き合う「ヨガ・ピラティス」を、同じフロアでシームレスに体験できる施設です。クリニックでの診察の延長線上で、ライフステージに合わせたウェルネスケアを受けられる設計となっています。

2. 産婦人科医・助産師による監修

マタニティヨガ・産後ヨガは、クリニックが安全と判断したプログラムとして、妊娠中・産後の身体に無理のない動きで構成しています。妊娠中や産後の不安に医療面の裏付けで応える体制を整えています。

3. 経験豊富な女性インストラクター陣

Studio KAJi のディレクターを担うのは、Fuji Rock Festival や GREENROOM Festival でメイン講師を務め、雑誌・CM・ラジオなどメディア出演歴多数の渋木さやか。

マタニティヨガ・産後ヨガの専門資格を持つ指導者、ピラティス指導資格を持つ指導者など、女性のライフステージに寄り添う実績と資格を備えた女性インストラクターが在籍。各カテゴリのクラスは、そのテーマにふさわしい指導者が担当する設計となっています。

Studio KAJiのインストラクター一覧はこちら(https://www.kaji-yoga.jp/instructors)

4. 希少なマタニティヨガ・産後ヨガの専門クラス

マタニティヨガ・産後ヨガ、赤ちゃん連れOKクラス、月経周期や更年期に合わせた女性のためのヨガなど、ライフステージごとに細かく設計したクラスを提供しています。

5. 目黒駅徒歩4分、自然光に包まれる上質な空間

Daiwa目黒スクエア12階の窓面に面した一角に位置するスタジオは、自然光がふんだんに入り、手染めのカーテンと波模様をあしらった床で構成される穏やかな空間です。「都心でこんなに心地よいスタジオがあるとは思わなかった」という声が体験者から寄せられています。

提供するクラスカテゴリ

ヨガのレッスン風景

■ すべての女性のためのヨガ

月経周期や日々のコンディションに合わせ、自律神経を整え、ホルモン変動による不調を緩和するクラスです。更年期・PMSの方にもおすすめです。

■ マットピラティス

体幹・骨盤底筋などのインナーマッスルを鍛え、姿勢改善・尿もれ予防・基礎代謝向上をサポートします。

ピラティスのレッスン風景マタニティヨガのレッスン風景

■ マタニティヨガ

妊婦専用クラスです。腰痛・むくみ緩和、出産に向けた呼吸法・骨盤周りの柔軟性向上をサポートします。

■ 産後ヨガ（赤ちゃん連れOK）

産後の体型戻しや、出産で開いた骨盤の調整、ゆるんだ骨盤底筋・腹横筋などインナーマッスルの再強化、育児疲れによる肩こり・腰痛のケアまで、産後特有のお悩みに寄り添うクラスです。赤ちゃんとご一緒にご参加いただけるクラスもご用意しています。

産後ヨガのレッスン風景

Studio KAJiのクラス詳細はこちら(https://www.kaji-yoga.jp/classes)

連携医療機関「レディースクリニックなみなみ」について

同フロアのレディースクリニックなみなみは、産科・婦人科・女性泌尿器科・女性内科を女性医師が担当。思春期から更年期まで、すべての女性の人生の「波」に寄り添った診療を提供しています。2026年5月11日には1階クリニックに加えて12階を増床し、骨盤底筋ケアの「スターフォーマー（FOTONA社）」、日帰り手術、美容点滴などの新サービスを開始。Studio KAJi のヨガ・ピラティスプログラムと組み合わせた、医療×フィットネスの一体運用が可能になります。

連携クリニック院長コメント

レディースクリニックなみなみ 院長 叶谷愛弓

レディースクリニックなみなみ 院長 叶谷 愛弓

「産婦人科の外来には、妊娠中の腰痛やむくみ、出産で変化した骨盤や骨盤底筋のゆるみ、産後の体力低下、月経周期に伴う日々のゆらぎ、更年期の心身の変化など、診察や処方だけでは応えきれない相談が日々寄せられます。診察室の中だけで完結しないこれらの領域に、運動指導という選択肢を医療と地続きで届けたい--それが Studio KAJi の出発点でした。

Studio KAJi のマタニティヨガ・産後ヨガでは、妊娠週数や産後の経過、既往歴を踏まえて運動可否を医療側で確認し、その情報をインストラクターと共有する体制を取っています。安全のラインは医療が引き、その範囲の中で身体と向き合う時間を組み立てるのはご本人とインストラクター。役割を分けることで、無理のないかたちで継続していただける環境を目指しました。

女性の人生には、さまざまな "なみ" があります。それは抗うものでも、ただ流されるものでもなく、受け入れるものだと思っています。診察室の中だけでは届かないケアを、医療とフィットネスの両面からお届けできるよう、Studio KAJi のヨガプログラムを通じて、すべての世代の女性が自分のからだと心に向き合える場所をともにつくっていきたいと考えています。」

Studio KAJi ディレクター・プログラム監修者 渋木さやか

Studio KAJi ディレクター 渋木さやか

プロフィール

ヨガ指導歴20年。インドの伝統的なシヴァーナンダヨガを軸に、呼吸・身体・心・暮らしを統合する指導を行う。マタニティヨガ・産後ヨガ・更年期ヨガなど、女性のライフステージに寄り添うヨガクラスの設計に定評があり、Fuji Rock Festival や GREENROOM Festival といった大型フェスのヨガイベントでメイン講師を務めるほか、雑誌・CM・ラジオへの出演、講師育成・プログラム監修まで幅広く活動。Studio KAJi では 全プログラムの監修とインストラクター指導を統括し、医療連携を前提とした女性向けプログラムの設計を担う。

コメント

「20年間、女性のさまざまなライフステージに寄り添うヨガを届けてきました。月経、妊娠、出産、産後、更年期--同じひとりの女性でも、その時々で身体も心も大きく変化していきます。

その変化に応じて『今、何をすればいいのか』を選ぶとき、ヨガの現場と医療の現場が分かれていると、どうしても判断に迷う場面があります。Studio KAJi のように、医療と地続きでプログラムを設計できる環境は、ヨガを20年やってきた立場から見ても、めずらしく、とても可能性のある場所です。

わたしがクラスで大切にしているのは『わたしに感動する』というテーマです。激しい運動でも完璧なポーズでもなく、自分の呼吸と身体に意識を向ける時間を持つこと。その積み重ねが、毎日を少しずつ豊かにしていくと思っています。Studio KAJi が、目黒の街で、そういう時間を持てる場所になればと願っています。」

スタジオギャラリー

施設概要

自然光が差し込むスタジオ全景。目黒の街が一望できる。ロッカールームエントランス待合からの風景

Studio KAJi

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183085/table/1_1_a431f098e43848ebe26235c829f7ba3d.jpg?v=202605110251 ]



連携医療機関：レディースクリニックなみなみ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183085/table/1_2_6da78487eab3d076b62eb740483dc3d5.jpg?v=202605110251 ]

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/183085/table/1_3_cea49676e05fb3f3869f998e0a7bf784.jpg?v=202605110251 ]

本件に関するお問い合わせ先

Mail: info@kaji-yoga.jp