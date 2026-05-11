Honey DevilがTAKOYAKI LABでオフ会開催！

株式会社ｐｌａｃｅ・ｔｏ・ｃｏｎｎｅｃｔ

株式会社ｐｌａｃｅ・ｔｏ・ｃｏｎｎｅｃｔが運営する大阪・心斎橋の“自分で焼けるたこ焼き居酒屋”TAKOYAKI LABにて、アイドルグループ Honey Devilによるオフ会イベント「みんなでたこ焼きパーティー！」が開催されました。

TAKOYAKI LABは、大阪・心斎橋に店舗を構える「自分で焼く」体験型たこ焼き居酒屋です。観光客の皆様はもちろん、地元のお客様にも“焼く楽しさ”と“出来立ての感動”をご提供しております。

本イベントは、“大阪ならではの体験をファンと一緒に楽しむ”をテーマに実施され、メンバーとファンが同じテーブルを囲みながらたこ焼きを作る、参加型オフ会として開催。ライブ会場とは異なるアットホームな空間の中で、多くのファンとの交流が行われました。

“推しと一緒にタコパ”という、大阪ならではの特別体験は一般的な特典会とは異なり、自然なコミュニケーションが生まれ、たこ焼きを焼きながらのトークや写真撮影など、距離感の近いコミュニケーションが展開され、終始笑顔の絶えないイベントとなりました。

また、関西圏のみならず、遠方から来場したファンの姿も見られ、Honey Devilの注目度とコミュニティの広がりを感じさせるイベントとなりました。

■ライブ情報

Honey Trap Travel Tour ~恋でも、推しでも、もう抜け出せない~

【公演概要】

公演名：Honey Trap Travel Tour ~恋でも、推しでも、もう抜け出せない~

開催日：2026年6月24日（水）

開場：17:30

開演：18:30

会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）

住所：東京都新宿区歌舞伎町1丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー B1F～B4F

【チケット購入はこちら】

https://livepocket.jp/e/5vvn_

■期間限定キャンペーン実施

本プレスリリースをご覧いただいたお客様へ感謝の気持ちを込めて、期間限定キャンペーンを実施いたします。

ご来店時に「Honey Devilキャンペーン」とスタッフへお申し付けいただいたお客様は、お会計より《10％OFF》とせていただきます。Honey Devilのファンの皆さまも、このリリースをみてHoney Devilを知った皆様も是非ご来店お待ちしております！

※他割引との併用不可

※本日～5月15日（金）までのご来店に限る

店舗情報

店舗名：自分で焼けるたこ焼き居酒屋 TAKOYAKI LAB

所在地：〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-16 EPIC BUILDING 4F

アクセス：なんば駅 徒歩3分／心斎橋駅 徒歩5分

営業時間：12:00～24:00

定休日：年中無休

URL：https://place-to-connect.com/service/takoyaki-lab/

📩 お問い合わせ先

TAKOYAKI LAB 広報担当

Email：info@place-to-connect.com