セガ・アトラスとアニメイト初のグローバル横断プロジェクトが始動！国内外のアニメイトを舞台に人気IPとのコラボ企画を1年間展開

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海 州史、以下 セガ）と株式会社アニメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役：外川 明宏、藤樹 潤、以下 アニメイト）は、国内外のアニメイトの店舗にて、1年間にわたりセガグループのIPとのコラボレーションを順次展開していく大型連動プロジェクトを始動いたします。セガグループのIPポートフォリオを横断したグローバル規模でのコラボレーションは、セガ及びアニメイト双方にとって初めての取り組みです。また、このたび、1年を通じたコラボレーションの開催時期が決定しましたのでお知らせいたします。

本企画では、セガやグループ会社のアトラス、ロビオ・エンタテインメントの持つ8つの世界的な人気IPについて、アニメイト日本国内店舗及び海外すべての、計140以上の店舗における展示・ゲーム試遊やグッズ物販、カフェグラッテコラボの展開などを通じて、作品の魅力をより身近に体感できる機会を創出いたします。

各地で開催されるオンリーショップでは作品に関する展示などを、Gratte（グラッテ）ではキャラクターをプリントしたグラフィックラテを楽しめます。また商品購入に応じて特典がもらえるフェアも開催いたします。

本企画でコラボレーションを実施するIPは、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』、『ぷよぷよ』、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』、『ペルソナ』シリーズ（アトラス）、『メタファー：リファンタジオ』（アトラス）、『龍が如く』、『アングリーバード』（ロビオ）、『サクラ大戦』（開催時期順。）です。2026年6月より順次、国内・海外のアニメイト店舗にて開催されるので、続報をお待ちください。

セガは、豊富なIP資産をゲームだけでなく映像や音楽ライブなど多方面のメディアや商品で展開する「トランスメディア戦略」を掲げています。日本最大級のアニメショップ・アニメイトとの本取り組みを通じて、地域や世代の境界線を越えた、唯一無二の体験をお届けしてまいります。

■施策情報

ソニック・ザ・ヘッジホッグ

＜オンリーショップ・フェア＞

開催期間：2026年6月6日～6月21日

開催場所：アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州（*1）、台北（*1）、ホンデ（*1）、バンコク（*1）、クアラルンプール（*1）、ロサンゼルス（*1）

【フェア開催期間は6月28日までとなります】

*1 試遊機設置店舗

＜フェア＞

開催期間：2026年6月6日～6月28日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、広州、香港、台中、高雄、釜山、チャムシルロッテ、ランシット、ロンドン、アニメイト通販

＜Gratte＞

開催期間：2026年6月6日～6月28日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、成都、杭州、香港、台北、ホンデ、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール

ぷよぷよ

＜フェア＞

開催期間：2027年2月頃／アニメイト（国内・海外店舗）にて開催予定

＜Gratte＞

開催期間/場所：

2027年2月頃／アニメイト（国内・海外店舗）にて開催予定

2026年7月11日～8月2日／アニメイト香港、台北、バンコク、クアラルンプール

2026年7月18日～8月9日／アニメイトホンデ、チャムシルロッテ

2026年7月25日～8月16日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

＜オンリーショップ・フェア＞

開催期間／場所：

2026年8月1日～8月31日／アニメイト台北

2026年8月15日～8月30日／アニメイトホンデ

2026年8月15日～8月31日／アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、香港

2026年8月15日～9月6日／アニメイトバンコク、クアラルンプール

2026年10月10日～10月25日／アニメイトロサンゼルス

＜フェア＞

開催期間／場所：

2026年8月8日～9月6日／アニメイト国内全店、アニメイト通販

2026年8月1日～8月31日／アニメイト台中、高雄

2026年8月15日～8月30日／アニメイト釜山、チャムシルロッテ

2026年8月15日～8月31日／アニメイト広州、厦門

2026年8月15日～9月6日／アニメイトランシット

＜Gratte＞

開催期間／場所：

2026年8月1日～8月31日／アニメイト台北

2026年8月15日～8月30日／アニメイトホンデ、釜山（*2）、チャムシルロッテ

2026年8月15日～8月31日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、香港

2026年8月15日～9月6日／アニメイトバンコク、クアラルンプール

*2 アニメイト釜山はアイシングクッキーのみの販売となります。

『ペルソナ』シリーズ（アトラス）

＜オンリーショップ・フェア＞

開催期間／場所：

2026年9月19日～10月25日／アニメイト池袋本店 1階

2026年9月11日～9月28日／アニメイト台北

2026年9月12日～9月27日／アニメイト上海旗艦店、上海五角場、成都、杭州、ホンデ、バンコク、クアラルンプール

2026年9月19日～10月4日／アニメイトロサンゼルス、香港

＜フェア＞

開催期間／場所：

2026年9月19日～10月25日／アニメイト国内全店、アニメイト通販

2026年9月11日～9月28日／アニメイト台中、高雄

2026年9月12日～9月27日／アニメイト広州、北京、釜山、チャムシルロッテ、ランシット

＜Gratte＞

開催期間／場所：

2026年9月11日～9月28日／アニメイト台北

2026年9月12日～9月27日／アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、香港、ホンデ、バンコク、クアラルンプール

2026年9月19日～10月4日／アニメイト香港

時期未定／アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山

メタファー：リファンタジオ（アトラス）

＜フェア＞

開催期間：2026年10月10日～11月1日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス、アニメイト通販

＜Gratte＞

開催期間／場所：

2026年10月11日～11月1日／アニメイト上海旗艦店、成都、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール

時期未定／アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山

龍が如く

＜オンリーショップ・フェア＞

開催期間：2026年11月21日～12月13日

開催場所：アニメイトロサンゼルス

＜フェア＞

開催期間：2026年11月21日～12月13日

開催場所：アニメイト上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、バンコク、クアラルンプール

＜Gratte＞

開催期間：2026年11月21日～12月13日

開催場所：アニメイト上海旗艦店、成都、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール

アングリーバード（ロビオ）

＜フェア＞

開催期間／場所：

2027年2月頃予定／アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、アニメイト通販

2026年12月頃予定／アニメイト上海旗艦店、香港、台北、ホンデ、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス

サクラ大戦

＜フェア＞

開催期間：2027年1月頃予定

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、香港、台北、台中、高雄、バンコク、ランシット、クアラルンプール、ロサンゼルス、アニメイト通販

＜Gratte＞

開催期間：2027年1月頃予定

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山、上海旗艦店、成都、香港、台北、バンコク、クアラルンプール

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)SEGA

(C) ROVIO 2026

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■関連URL

セガ・アトラス×アニメイト特設サイト

https://www.animate.co.jp/ex/sega_animate/

■セガとは（https://www.sega.co.jp/(https://www.sega.co.jp/)）

家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営を軸に事業を展開するほか、ゲーム事業で培ったノウハウを生かしたデジタルサービスやプライズをはじめとしたキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。ゲーム事業においては、日本国内、及び海外のスタジオにて開発したゲームコンテンツを、日本を始め世界各地に置く拠点を通して全世界にご提供しています。

■アトラスとは（https://www.atlus.co.jp/(https://www.atlus.co.jp/)）

株式会社アトラスは、独創性を武器に、世界中で共感を得られるエンターテイメントコンテンツを届ける企業です。1986年の創業以来、エンターテイメントにまつわる様々な事業を展開してきました。現在は、コンシューマゲームの開発を軸に様々なキャラクタービジネスを展開しています。

■ロビオ・エンタテインメントとは（https://www.rovio.com/(https://www.rovio.com/)）

ロビオ・エンタテインメントは、モバイルゲームの制作、開発、パブリッシングを行うモバイル・ファーストなゲーム企業です。2009年に人気モバイルゲームとしてリリースされ、その後ゲームから様々なエンタテインメント、アニメーション、ブランドライセンスにおけるコンシューマ製品へと発展してきた世界的ブランド「アングリーバード」で最もよく知られています。従業員の大半はロビオの本社があるフィンランドを拠点としており、2023年、セガの子会社となりました。

■アニメイトとは（https://www.animate.co.jp/(https://www.animate.co.jp/)）

日本国内・海外に展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店で、1983年3月池袋サンシャインシティの前に1号店となる「アニメイト池袋」をオープン。以降、日本全国に126店舗、日本国外にも上海・ソウル・バンコク・台北などの東アジア主要都市や北米のロサンゼルスなどに19店舗を展開しており、アニメやコミック、ゲームなどの商品を販売しています。

※2026年4月末時点

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。