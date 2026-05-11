Gausium、倉庫・物流向け自律清掃ソリューションをMODEX 2026で披露

Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltd

【米国アトランタ発】AI搭載(https://gausium.com/ja/technology/)自律清掃ロボットのグローバルリーダーであるGausiumは、北米最大級の物流・サプライチェーン見本市「MODEX 2026」(https://gausium.com/events/)（2026年4月13日～16日）に出展し、倉庫、製造現場、物流拠点向けに最適化した産業用清掃ロボットの最新ラインアップを発表しました。同社はブースC10374にて、過酷な清掃課題に対応する各種ソリューションを紹介しています。

人でにぎわう Gausium ブース

北米初公開：Beetle(https://gausium.com/ja/products/beetle/) 2.0 多様な現場に対応する屋外清掃ロボット

今回の注目製品は、過酷な産業環境および屋外物流環境向けに開発されたBeetle 2.0の北米初公開です。堅牢なシャーシと衝撃吸収サスペンションにより、不整地、段差、大量のごみが発生する現場でも安定した走行を実現し、工場敷地、物流パーク、屋外保管エリア、荷さばき場などでの運用に適しています。

l 清掃幅800mm、直径142mmの大型ローラーブラシを搭載

l 3D LiDARと360度ビジョンセンサーにより、死角を抑えた周辺認識を実現

l フォークリフトと作業員が混在するエリアでも、安全性に配慮した自律運用が可能

l IP54相当の防塵・防滴性能とリアルタイム降雨検知により、さまざまな天候条件に対応

Marvel(https://gausium.com/ja/products/marvel/)・Mira(https://gausium.com/ja/products/mira/)ライブデモ：狭い通路にも柔軟に対応

会場では、倉庫向けの掃引・洗浄一体型ロボットであるMiraとMarvelの実演を行い、高い機動性と清掃性能を紹介しています。

l Mira：中規模倉庫や高密度ラック施設向け。幅66cmの狭い通路でもスムーズに走行可能

l Marvel：大規模倉庫や工場向け。50kgのブラシ圧による強力な洗浄、前方掃引と後方洗浄の同時動作、自浄式汚水タンクを搭載。手作業による清掃の約3倍の効率を実現し、油汚れやタイヤ痕を効果的に除去

革新技術：Omnie(https://gausium.com/ja/products/omnie/) × Beetle (https://gausium.com/ja/products/beetle/)2.0による2台連携システム

ブースでは、2台のロボットが連携する自律清掃システムを世界初公開しています。Omnie（屋内洗浄）とBeetle 2.0（屋外掃引）が地図、エリア、動線情報をリアルタイムで共有し、シームレスに連携。屋外から屋内まで一貫した無人清掃を実現し、重複作業の削減と運用効率の最大化に貢献します。

倉庫清掃(https://gausium.com/ja/contact/)における3つの主要課題を解決

1. 頑固な油汚れ：Marvelの強力な洗浄性能により、手作業では落としにくい汚れの除去を支援

2. 人と機械が混在する環境での安全リスク：360度センシングにより、混在環境における事故リスクの低減に貢献

3. 夜間作業・人手不足：24時間365日の無人運用により、安定した清掃品質の確保を支援

倉庫・物流向け全ラインナップの業務用清掃ロボット

展示ラインアップ

l Beetle 2.0：屋外・過酷環境向け大型掃引ロボット

l Marvel：大規模倉庫向け高性能掃引・洗浄ロボット

l Mira：狭通路対応型掃引・洗浄ロボット

l Omnie × Beetle 2.0：2台連携システム

Gausium事業副社長 コメント

Gausium事業副社長のPeng Liangは、次のように述べています。「MODEX 2026は、Gausiumが北米の物流業界に向けてフルラインアップを展開するうえで重要な節目となります。倉庫や物流現場には、油汚れ、大量のごみ、狭い通路、24時間稼働といった特有の課題があり、現場に特化したソリューションが求められています。当社の『強力な清掃性能、スマートセンシング、完全自律運用』を組み合わせた技術パッケージにより、産業分野のお客様に対し、1年での投資回収、リスク低減、業務品質の向上を提供します。Gausiumは単なるロボットの提供にとどまらず、グローバルサプライチェーンにおける清掃業務の変革に貢献してまいります。」

Gausiumについて(https://gausium.com/ja/contact/)

Gausiumは、AI搭載自律清掃ソリューションのグローバルリーディングカンパニーです。2013年の設立以来、世界70カ国以上で6,500社以上のお客様に採用されています。床洗浄機、掃引機、多機能清掃ロボットなど、業界でも充実した製品ラインアップを展開し、清掃・サービス産業のインテリジェント化とデジタルトランスフォーメーションをリードしています。

【展示会概要】

会名：MODEX 2026

会期：2026年4月13日～16日

会場：Georgia World Congress Center（米国ジョージア州アトランタ）／ブース：C10374

以上