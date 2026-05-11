UMITO、ハワイの別邸2拠点目を取得「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」のコーナーペントハウスAを、2026年5月11日より会員権販売開始

株式会社UMITO

海の目の前という一等地にスモールラグジュアリーホテル「UMITO」を展開する株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は、2025年12月より販売しているハワイ・ワイキキの象徴的なホテル「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」内にて、2拠点目となる「ペントハウスA」を取得いたしました。

第1拠点の販売開始時の1,000件を超える反響を受け、この度、同レジデンス内でも特に希少価値の高い、2層吹き抜け構造のペントハウスを新たにラインナップに加えました。2026年5月11日よりシェア別荘としての会員権の販売を開始いたします。

■UMITOだけが販売する、希少な最上階ペントハウスのシェア別荘

2025年12月、UMITO初の海外拠点として販売を開始した「ペントハウスD」は、約5か月で1,000件を超える反響をいただきました。ハワイ拠点に対する日本国内の高い関心とニーズを改めて証明する結果となりました。 この反響を受け、新たに「ペントハウスA」を取得。UMITO ハワイ2拠点目として正式に展開いたします。

「UMITO ハワイ ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」のペントハウスは、地上約100mの37階に位置し、3フロアで構成されるメゾネット形式となっています。最上階にはプライベートプール付きのルーフトップテラスを備え、ワイキキの空と海を一望する、特別な滞在体験を提供します。

同レジデンスのペントハウスは全6戸のみ。そのうち、当社が保有するペントハウスDと、ペントハウスAを除き、すべて完売しており現在同レジデンスにおいてペントハウスのシェア別荘会員権を販売しているのはUMITOのみとなり、極めて希少性の高い滞在機会となります。（※2026年5月現在）

「UMITO ハワイ ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ ワイキキビーチ」公式ページはこちら

https://umito.jp/world/hawaii/(https://umito.jp/world/hawaii/?utm_source=prtimes-082-umito-hawaii-a)

ペントハウスA詳細ページはこちら

https://umito.jp/world/hawaii/penthouse-a/(https://umito.jp/world/hawaii/penthouse-a/?utm_source=prtimes-082-umito-hawaii-a)

※資料請求は以下の専用フォームにて受け付けております。

資料請求フォーム :https://umito.form.kintoneapp.com/public/request-documents?root=prtimes-hawaii-penthouse-a&f_type=UMITO

■ワイキキの空と海を望む、コーナーペントハウス

今回販売する「ペントハウスA」は、地上約100m・37階に位置する、3フロア構成のコーナーペントハウスです。

屋内面積は268平方メートル 、103平方メートル のルーフトップテラスを備えたゆとりある空間。3方向に開かれた角部屋設計により、ワイキキビーチと街並みを見渡す開放的な眺望を実現しています。

2フロア吹き抜けのリビング・ダイニングには自然光が降り注ぎ、開放感ある空間が広がります。

吹き抜けと大きな窓を組み合わせた設計は、同レジデンス内のペントハウスの中でも、角部屋のみに採用された特別な仕様となっています。

間取りは3LDK＋DEN。3ベッドルームに加え、5つのバスルームを備え、大人数での滞在にも対応します。

37階にはリビング、セカンドベッドルーム、DENを配置。38階にはマスターベッドルームとサードベッドルームを備え、39階にはプライベートプール付きのルーフトップテラスを設けています。

■家としての安らぎと、ホテルラグジュアリーが共存する空間

室内は白を基調とした落ち着きあるインテリアで統一され、窓の外に広がる海と空の青さを一層際立たせます。

リビングにはオープンキッチンに加え、シンクとワインセラーを備えたミニバーも完備。家電・調理器具・カトラリーに至るまで上質な設備が揃い、長期滞在やゲスト利用にも柔軟に対応します。

マスターベッドルームとセカンドベッドルームは山側に配置されており、夜にはワイキキの夜景やマウンテンビューを楽しめる、静かなプライベート空間となっています。

また、5つのバスルームを備えることで、複数人での滞在時にも高い快適性とプライバシー性を確保。ゆとりある動線設計により、それぞれが自分の時間を大切にしながら過ごせます。

■ルーフトップで過ごす、ワイキキのサンセット

「ペントハウスA」のルーフトップテラスには、オーシャンビューのプライベートプールとBBQグリルを完備しています。

夕暮れとともに表情を変える空と海を眺めながら、そのままディナーへと移りゆく時間は、この場所ならではの贅沢な体験です。

視界を遮るもののない高層階から、ゆっくりと沈むサンセットを眺めるひととき。広大な海と空に包まれながら、静かで特別な時間をお過ごしいただけます。

■根強い人気のハワイ・ワイキキに、「別邸」を持つという選択

世界35カ国以上で100を超えるホテルやリゾートを展開するラグジュアリーホテルブランド「ザ・リッツ・カールトン」は、揺るぎないホスピタリティと洗練された空間づくりで知られています。

2018年開業の「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」は、地上約100mの高層からワイキキの海を望むツインタワーレジデンスです。当社が取得したペントハウスは、タワー2の最上階に位置しています。

ワイキキのメインストリートであるカラカウア通りに佇み、ワイキキビーチ方面には視界を遮る高層建築が少ないことから、海風と光に包まれた開放的なロケーションを実現しています。

ワイキキを象徴する「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」のペントハウスを“別邸”として保有しながら、プール、スパ、フィットネス、レストランなど充実した共用施設も利用可能。ラグジュアリーレジデンスとしてのプライベート性と、一流ホテルならではのホスピタリティを同時に享受できることも、本拠点ならではの魅力です。

■5つ星クラスのサービスをそのままに──"食・癒・遊"が揃う上質な共用施設

本拠点のUMITOオーナーは「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」の共用施設が利用可能です。

地中海のエッセンスを取り入れたレストラン「Quiora」では、ワイキキの大パノラマを望むオープンエアのダイニングで、厳選素材を活かした料理が楽しめます。ハワイの風とともに、洗練された食体験が広がります。

伝統的な江戸前鮨にハワイの食材を融合させた「Sushi Sho」では、職人の技が光るおまかせと、それに寄り添う日本酒のペアリングが魅力。

さらに、ハワイ初上陸として人気の「DEAN&DELUCA」では、デリカテッセンから焼きたてのパン、スイーツまで幅広く揃うなど、滞在の楽しみが自然と広がります。

また、「ザ・リッツ・カールトン スパ」では、火山岩や熱帯植物、レフアの花、ロミロミなど、ハワイの自然と伝統を取り入れたトリートメントを提供。全4室のトリートメントルームのうち、一部はカップルやご夫婦で利用できる設計で、施術後はリラクゼーションラウンジでゆっくりとお過ごしいただけます。食・美・ウエルネスを満たす多彩なサービスをご利用いただけます。

「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」サイト

https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/hnlrr-the-ritz-carlton-residences-waikiki-beach/(https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/hnlrr-the-ritz-carlton-residences-waikiki-beach/)

■販売方法と施設情報に関して

【販売方法】

当拠点は10泊単位5,980万円～、会員権として販売いたします。

本会員権購入者は、日本国内のUMITOも相互利用が可能。また、国内のUMITOオーナーも、本施設を利用いただけます。

（※相互利用には条件があります。詳細は公式サイトをご確認ください。）

「UMITO ハワイ ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ ワイキキビーチ」公式ページはこちら

https://umito.jp/world/hawaii/(https://umito.jp/world/hawaii/?utm_source=prtimes-082-umito-hawaii-a)

ペントハウスA詳細ページはこちら

https://umito.jp/world/hawaii/penthouse-a/(https://umito.jp/world/hawaii/penthouse-a/?utm_source=prtimes-082-umito-hawaii-a)

※資料請求は以下の専用フォームにて受け付けております。

資料請求フォーム :https://umito.form.kintoneapp.com/public/request-documents?root=prtimes-hawaii-penthouse-a&f_type=UMITO

■今後の展開について

ラグジュアリーホテルでの滞在は、所有せずとも体験することができますが、UMITOではその価値を、消費ではなく“資産として所有する旅”として積み重ねていくという新しい考え方を提案します。

今後もハワイをはじめとする海外拠点の拡充を進め、国内外において “海と共に過ごす別邸”という新たなライフスタイルを、より多くの方へ提供してまいります。

「UMITO Hawaii Located at The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach」物件概要

所在地：383 Kalaimoku Street, Honolulu, HI 96815

建築年月：2018年 6月

区画：ペントハウスA (37F・38F + RF)

専有面積（屋内面積＋テラス）：268平方メートル + 103平方メートル

間取り：3LDK+DEN+Rooftop Terrace

共用部：エントランス、プール、プライベートカバナ、レストラン、フィットネス、スパ

最大宿泊人数：6人(+2人)

※（ ）内は、エキストラベッドを追加した場合に増員できる人数を示しています。

売主：株式会社UMITO

販売形式：会員権

権利形態：50年の利用権

販売価格：1口（10泊）価格5,980万円～

管理費/月：1口（10泊）160,060円～

相互利用施設の有無：有※条件あり

一戸あたり販売口数：36口

第1期募集口数：10口

海と共に過ごす別邸「UMITO」について

▼3分でわかるUMITOはこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eOIGrbY-aIs ]

「ホテル」や「別荘」のオーナーとして暮らせるシェア購入型「UMITO」シリーズを2021年に販売開始。沖縄、鎌倉、熱海、瀬底島、宮古島、奄美大島など日本全国に海を最前列で感じられるホテルにも別荘にもなる別邸をぞくぞくと展開しています。

日本全国に、海を感じるラグジュアリーホテルを持とう

海の目の前の一等地にスモールラグジュアリーホテルを開発・運営しています。宿泊として使いたい日数分を購入でき、泊まれる場所が日本全国にどんどん増えていくUMITO。

波の音を聞きながら、海と共に過ごす贅沢。サステナブルな新しい仕組みで、海と自由なライフスタイルをお過ごしいただけます。

面倒なことはUMITOに任せて、収益を得る。

従来の別荘は使っていない期間が多く、管理やメンテナンスも大変でした。

UMITOでは別荘として使いたい分だけ、年間10泊からライフスタイルに合わせて保有できる「シェア購入」が可能。

自分が使用しないときはUMITOがホテルとして貸し出し、収益が得られます。運営や建物の管理もメンテナンスも全てUMITOにお任せください。

UMITOの購入方法

購入方法はとてもシンプル。10泊～30泊と使いたい日数分だけ選択して購入できます。

10泊1,080万円～ 販売中。

全国のUMITOが相互利用可能

UMITOのオーナーは、ご自身が所有する利用可能日数を使って、全国に展開するUMITOのホテルにご宿泊いただけます。UMITOについて詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

UMITO公式サイト :https://umito.jp/?utm_source=prtimes-082-umito-hawaii-a

現在販売中のUMITO資料請求はこちら :https://umito.form.kintoneapp.com/public/request-documents?root=prtimes-hawaii-penthouse-a&f_type=UMITO

会社概要

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社

マノワ株式会社

マノワラボ合同会社

株式会社UMITO BEACH



事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917