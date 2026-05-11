バファローズ☆ポンタDAY 2026 第2戦、企画内容とキービジュアルが決定

株式会社ロイヤリティマーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、2016年シーズンからオリックス・バファローズのスポンサーをしており、2026年シーズンはユニフォームパンツスポンサーとして応援企画を展開しています。2026年5月30日（土）に京セラドーム大阪で開催する「バファローズ☆ポンタDAY 2026」第2戦の企画内容をお知らせします。

2026年シーズンは、シーズン中に「バファローズ☆ポンタDAY 2026」を計3回、開催します。ファンの皆様と応援を盛り上げるさまざまな企画をご用意しております。

第2戦となる5月30日（土）のオリックス・バファローズ vs 中日ドラゴンズ戦は、2026年シーズンのオリックス・バファローズのキャッチフレーズ「熱決(ねっけつ) #Bassion2026」をイメージしたキービジュアルとなっています。試合当日は、キービジュアルを用いた会場装飾を行います。また、バファローズ☆ポンタとバファローズ☆パパポンタ、パステル バファローズ☆ポンタがグリーティングや特別始球式などに登場します。その他、13番ゲート内に、バファローズ☆ポンタの物販ブースを設置し、「バファローズ☆ポンタ福袋」と「バファローズ☆ポンタくじ」を販売します。

LMは「Ponta×スポーツ」のコンセプトとして、「スポーツとともに、感動・夢を応援するPonta」を掲げています。キャラクター「Ponta」を活用し、ファンの一員としてファンの皆様と一緒にスポーツやチームを応援する他、ファンの皆様とのさまざまなコミュニケーションを通じて、つながりを深めてまいります。そして、スポーツの価値や魅力をより多くの方々に広げてまいります。

バファローズ☆ポンタDAY 2026 第2戦 企画内容

１.バファローズ☆ポンタとバファローズ☆パパポンタ、パステル バファローズ☆ポンタが登場

試合開始前に、バファローズ☆ポンタとバファローズ☆パパポンタ、パステル バファローズ☆ポンタが、来場する皆様をお迎えします。特別始球式などグラウンドにも登場します。

２.新グッズの販売

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/889_1_828836ee96123e6ac90b0e14a7653384.jpg?v=202605110151 ]

※バファローズ☆ポンタ バットぬいぐるみは5月29日（金）以降に順次販売します

３.のぼりdeさかのぼる

第1戦に引き続き、公式Xで話題となったイラストの「のぼり」を会場内に設置して、ファンの皆様と思い出をさかのぼります。第2戦では2021～2025年シーズンのイラストの「のぼり」10種類を設置します。

４.バファローズ☆ポンタグッズ 物販ブース

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/889_2_17661b59655175febc792480f02d37b1.jpg?v=202605110151 ]