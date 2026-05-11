【PEREX 2026出展】外国人材活用による人手不足解消セミナーを開催

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：志村 和昭：以下「ポールトゥウィン」）は5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」に出展いたします。

本展示会は、製品・サービスの展示にとどまらず、業界有識者による特別講演、 参加型企画を通じて、即実践できる知識と体験が得られる展示会です。

当社ブースでは、国内企業と外国人人材との求人マッチングサービス「Stepjob（ステップジョブ）」についてご紹介します。13年以上にわたり培ってきた外国人人材紹介のノウハウを生かし、多様な在留資格を持つ外国人材の採用支援を行っています。特定技能制度を活用した介護人材の採用支援にも注力しており、介護施設の人材不足解消に向けた実践的なサポートをご提供しています。人材に関するご相談はもちろん、外国人採用を成功に導く実務ポイントや導入方法についてもお気軽にご相談ください。

また、5月14日（金）には「いま企業が選ぶ採用戦略 ― 外国人材活用で人手不足を抜け出す方法 今こそ知りたい、外国人材活用の成功ポイント～」のセミナーを開催します。

出展内容

■Stepjob

ポールトゥウィンが手掛ける外国人人材紹介総合サービスです。13年以上にわたる外国人人材紹介業務で構築した人材データベースや知見を活用し、国内企業と外国人人材との求人マッチングサービスを提供しています。登録者以外にも、現地送り出し機関や日本語学校・各種専門学校等とのネットワークを生かして、掲載した求人を多方面に拡散して募集することが可能です。

また、昨年外国人生活者と企業を結ぶ多言語ライフサポートプラットフォーム『JAPAN LIFE PORTAL（ジャパンライフポータル）』をオープン。日本で暮らす・働く外国人の生活を支援するとともに、外国人を顧客・従業員・利用者として受け入れる企業や団体に向けて、新たなコミュニケーションの場を提供するオンラインプラットフォームを運用しています。

「Stepjob」と連携することで、外国人採用や定着支援を課題とする企業に向けた、就業前後の総合支援を実現。“採用から生活まで”を一気通貫でサポートする仕組みを構築しています。

・外国人人材紹介総合サイト「Stepjob」：https://stepjob.jp/

・「Stepjob」プロモーション動画：https://youtu.be/g192JPaV6Ws

・「JAPAN LIFE PORTAL」：https://japanlifeportal.stepjob.jp/

セミナーについて

いま企業が選ぶ採用戦略 ― 外国人材活用で人手不足を抜け出す方法 今こそ知りたい、外国人材活用の成功ポイント

＜内容＞

深刻化する人手不足の中、従来の採用手法だけでは対応が難しくなっていることを踏まえ、外国人材市場の最新動向や採用の成功事例、受け入れ体制構築のポイントを整理し、外国人採用に不安を抱える企業でも実践可能な手法を紹介します。

＜日時＞

5月14日（金）13:50～14:20

■当社登壇者

ポールトゥウィン株式会社 Stepjob事業部 部長

行平澄子

大手金融機関と出版社で法人営業を経験し、ビジネスの現場で交渉力と企画力を培う。その後、東南アジアに滞在し、現地で日本語教育に携わる中で、異文化理解を深め、グローバル人材の可能性に着目。帰国後、ポールトゥウィングループに参画し、外国人人材紹介事業Stepjobの立ち上げに尽力する。

開催概要

【イベント名】

第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]

【開催日時】

2026年5月13日(水)～15日(金)各日10:00～17:00

【会場】

東京ビッグサイト 西・南ホール（東京都江東区有明3-11-1）

【ブース番号】

W8-79

【来場登録】

事前登録が必要です。

以下のリンクからご登録ください。

https://innovent-expo.jp/perex/entry/

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心としてさまざまなお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当：高津 / 大西

MAIL：pr@ptw.inc