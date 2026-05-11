熊本朝日放送、報道制作部とデジタル編集部の両部門に「StoryHub」を導入

StoryHub株式会社

StoryHub株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：田島 将太、以下「当社」）が提供するオールインワンAI編集アシスタント「StoryHub（ストーリーハブ）」（以下、StoryHub）が、熊本朝日放送株式会社（本社：熊本県熊本市、以下「熊本朝日放送」）の報道情報センターに導入されたことをお知らせします。

■熊本朝日放送のStoryHub導入背景

熊本朝日放送は、熊本県を放送エリアとするテレビ朝日系列のローカルテレビ局です。同社の報道情報センターには報道制作部とデジタル編集部があり、それぞれ異なる課題を抱えていました。

報道制作部では、長尺のドキュメンタリーや特集VTRの制作において、インタビュー全体のテキスト化が不可欠であるにもかかわらず、文字起こし作業が常態化し、記者の大きな負担となっていました。また、セキュリティ上の懸念から、裁判の判決文など機密性の高い情報を扱えるAIツールが求められていました。

2024年4月に新設されたデジタル編集部では、専任2名の少人数体制で、同年10月のWebサイトリニューアルに向けたコンテンツ拡充が急務でした。情報番組のグルメ特集やお出かけ情報などを記事化したいものの、映像を見ながら一から記事を書き起こす必要があり、限られたリソースでの対応が困難な状況にありました。

■熊本朝日放送におけるStoryHubの活用

これらの課題を解決するために、熊本朝日放送はStoryHubを導入。系列局である山口朝日放送での導入実績があったことに加え、メディアの業務を熟知した開発チームによる高品質な出力と、セキュリティが担保された環境が評価されました。

報道制作部では、長尺の特集映像の文字起こしを中心に活用しています。夜間に動画ファイルをアップロードしておくことで、翌朝には高精度な文字起こしが完成する運用を実現しました。さらに、長文の行政文書の要約作成などにも活用しており、自動生成される項目がニュースの見出し作成にも役立っています。

デジタル編集部では、情報番組のグルメ特集や独自取材のインタビュー動画の記事化に活用。10分程度の特集動画の記事化にかかる時間を、従来の3～4時間から1時間以内へと大幅に短縮しました。並行作業が可能になったことで、実質的にライター1名分の増員に相当する効果を実感しています。リニューアル後のWebサイトにおいて、情報系コンテンツの継続的な配信が可能になりました。

また、災害時の速報体制への活用可能性も確認されており、自治体の発表情報を入力して速報記事を生成する運用への展開も見据えているといいます。

導入インタビュー：https://storyhub.jp/case/kab

■ オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」とは

詳細を見る :https://storyhub.jp/case/kab

「StoryHub」は、高品質なコンテンツを低コスト・効率的に制作できるオールインワンAI編集アシスタントです。特許も取得した制作の全工程を支援する機能により、これから情報発信したい方でも安心して高品質なコンテンツ制作が可能です。

■ 会社概要

- サービス名：StoryHub（ストーリーハブ）- サービスサイト：https://storyhub.jp/- 特許番号：第7685132号（登録日：2025年5月21日）

StoryHub株式会社は「価値あるストーリーを共創するハブになる」をミッションに、オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」を開発・運営するスタートアップ企業です。良質なストーリーが豊富に生み出され、流通するためのハブとして、「知ってよかった」と思える瞬間を生み出すことを目指しています。

- 会社名：StoryHub株式会社- 代表取締役CEO：田島 将太- 設立：2022年4月- 所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル 9F- 企業サイト：https://corp.storyhub.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

StoryHub株式会社 広報・PR担当

メール：info@storyhub.jp