【イベントレポート】株式会社テックビズ、「フリーランス協会代表理事と考える自律的なキャリアの描き方 ～リアルな体験談とフリーランスならではの働き方～」を開催

株式会社テックビズ

株式会社テックビズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島一樹、以下「テックビズ」）は、2026年4月24日（金）に「フリーランスのリアルな体験談や働き方」をテーマとしたイベントを本社（恵比寿）にて開催しました。本イベントでは、一般社団法人フリーランス協会代表理事の平田麻莉氏をゲストに迎え、フリーランスとしてのキャリア形成や働き方の実態について講演いただきました。加えて、公開形式の悩み相談や交流会を実施し、フリーランスおよびフリーランス志向層が相互に学び合い、交流を深める場となりました。

開催背景

2024年のフリーランス・事業者間取引適正化等法（通称：フリーランス法）施行を契機に、フリーランスという働き方への関心は一層高まっています。テックビズが正社員900名を対象に実施した調査では、「副業・兼業・フリーランス」に関心を持つ人は52.6%にのぼる一方で、実際に行動に移せていない人は64.7%と、多くの人が一歩を踏み出せていない実態が明らかになりました。



テックビズはその要因の一つとして「フリーランスとしての具体的な働き方やキャリアのイメージが不足している」点を課題と捉えています。そこで本イベントでは、実際に活躍するフリーランスの経験や考え方に触れる機会を提供し、参加者がより具体的にキャリアを描ける場を創出しました。

イベント概要：三部構成

本イベントは、平田氏によるトークセッション、公開悩み相談、交流会の三部構成で実施しました。

【第一部】トークセッション(19:10～19:30)

平田氏から、ご自身のキャリアの変遷やフリーランスの働き方の魅力が語られました。フリーランスになった当時は「綿密に準備していたわけではなく、成り行きでスタートした」と振り返りつつ、その後のキャリアについてはプランドハップンスタンス理論（個人のキャリアの8割は偶然によって左右される）の考え方を大事にしていると説明されました。



また、周囲で活躍しているフリーランスについても、

「“自分が何者かになる”というよりも、その時々のご縁やつながりを大事にしている人が多い」

「半径50m圏内の人の期待に応えられる人が活躍している」

といったリアルな傾向が共有されました。



フリーランスの魅力としては、以下の3点が語られました。



◼︎Free Soul：仕事や時間の使い方を自ら選択できる自由度が高い。魂が自由である状態。

◼︎ホームが複数ある状態：取引先や協業者など、多様な関係性による複数の心理的な拠り所がある。

◼︎自分の名前で仕事をすること：会社の意向ではなく、意思決定の主体が自分にある働き方。



また、独立に対する不安への向き合い方についても、

「元々やっていた仕事を業務委託に切り替えるなど、グラデーションで移行することもできる」

「何者かになる必要はなく、目の前の人の期待を120％で返していくことを考えればいい」

と、具体的なアドバイスが示されました。

【第二部】公開悩み相談（19:30～19:50）

フリーランスエンジニアとしての経験を持ち、現在テックビズでフリーランス支援に従事する久保田あゆみがパネリストとして参加し、平田氏とのディスカッションを実施しました。

■安定的な案件獲得について

「何を“安定”とするかによるが、ポートフォリオを作ることが大事。月額で入ってくる契約を複数持てると、新しい挑戦もしやすくなる」と述べられました。また、フリーランス協会の調査より「案件獲得の7～8割が既存の人脈から」という結果にも触れ「自分を頼ってくれる人をいかに増やすかが重要」と語られました。

■仕事選びの軸について

「“共感できるか”、“自分でなければ出せない価値があるか”を大事にしている」

「どんな仕事をしてきたかが、そのまま自分のポートフォリオになる」

と、仕事選びにおける長期的なキャリア視点の重要性が示されました。

■ライフイベントとの両立について

「自分への期待値を下げることも大事。完璧にやろうとするとキリがない」

「家事代行や地域のつながりなど、人に頼ることも選択肢にしていい」

と、現実的なバランスの取り方が語られました。

■副業から独立への移行について

「本業と近い領域であれば、本業での経験がそのまま独立後の武器になる」

「離れている場合は、時間を確保して自己投資をしていく必要がある」

と、状況に応じてとるべき戦略の違いが説明されました。

【第三部】交流会(20:00～20:40)

登壇者および参加者同士の交流を通じて、フリーランスとしての悩みや今後のキャリアについて意見交換が行われました。フリーランス志向層と、すでに独立している人同士が思いをシェアする空間を創出しました。

開催結果

◼︎参加者の声

・「フリーランスとして働き方を変えていきたいと考える中で『目の前の人の期待値を超えることが大事』という言葉に強く共感しました」

・「専門性を伸ばすか、ジェネラルに広げていくか考える中で『プランドハップンスタンス理論』の考え方に勇気づけられました」

◼︎今後の展開

テックビズは今後も、フリーランスという働き方のリアルを伝えるイベントを継続的に開催し、より多くの方にキャリアの選択肢としてフリーランスを知っていただく機会を提供してまいります。また、フリーランス同士の交流機会を創出することで、すでに独立している方々がより自分らしい働き方を実現できる環境づくりにも取り組んでまいります。

登壇者プロフィール

平田 麻莉（ひらた まり）一般社団法人フリーランス協会 代表理事

慶應SFC在学中にPR会社ビルコムの創業期に参画。研究者を志し、ケロッグ経営大学院への交換留学を経て、慶應ビジネス・スクール修了。博士課程へ進学するも出産を機に中退。フリーランス広報として活動する傍ら、2017年に非営利で全員複業の当事者団体として、フリーランス協会設立。自身の個人事業も継続しつつ、フリーランス法の成立やフリーランス向け福利厚生の提供など、新しい働き方のムーブメントづくりと環境整備に尽力。政府検討会の委員・有識者経験多数。

慶應義塾大学 Keio LEAP for Nonprofit特任助教。Co-Innovation University准教授。パワーママプロジェクト「ワーママ・オブ・ザ・イヤー2015」、日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2020」受賞。3児の母。

株式会社テックビズについて

テックビズは「働き方を変え、世界を変えていく」をスローガンに掲げ、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」を運営しています。近年ではマーケティング、人事、財務経理といったビジネス職のフリーランスと企業をマッチングするサービスにも事業領域を拡大しております。

専任コンサルタントによるテクニカルスキルとヒューマンスキルの双方からの高品質なマッチングにより、稼働継続率約96%を実現。フリーランスには長期的で安定した働き方と主体的に働ける環境を、企業には人材不足やDXといった経営課題の解決を通じた持続的な事業成長を支援しています。

当社は、フリーランスを重要な「人的資本」として捉え、その価値を社会全体で共有する「人的資本の社会的共有」という新概念を提唱し、日本経済全体の活性化に貢献する新たな働き方の創造を目指しています。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/65_1_171a24fffa2f342a50fc599540ca543e.jpg?v=202605110151 ]