海外医薬品輸入代行サービス「Doctor Supply」美容業界最大級の展示会「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展

株式会社Doctor Supply

株式会社Doctor Supply（本社：東京都中央区、代表：上田貴司、以下Doctor Supply）は、2026年5月18日（月）～20日（水）に開催される美容業界最大級の展示会「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。

■出展の背景

近年、美容医療市場の拡大に伴い、国内未承認の海外医薬品や最新治療への関心が高まっています。一方で、医療機関が海外医薬品を取り扱う際には、輸入手続きや法規制対応、品質管理など多くのハードルが存在します。Doctor Supplyは、こうした課題を解決するため、医師・医療従事者向けに安全かつ適正な海外医薬品の輸入代行サービスを提供しております。

当社のブースでは、専門スタッフが実際の導入事例や運用フローを紹介し、海外医薬品導入の具体的な流れや法規制などについてご案内いたします。また、導入に関する疑問や不安、ご自身の医療機関に適した導入方法ををその場でご相談いただくことも可能です。

これからも様々な取り組みを通じて、医療機関が安心して海外医薬品を活用できる環境づくりを支援いたします。

■展示内容

当社ブースでは、以下の内容をご紹介いたします。

■ 展示会概要

- 海外医薬品の輸入代行サービスのご案内- 医療機関向けサポート体制（法規・通関・品質管理）- 人気の海外医薬品・美容領域での活用事例- 初めて導入する医療機関向けの相談受付

展示会名：ビューティーワールド ジャパン 東京

【期間】 2026年5月18日（月）～20日（水）

【時間】 10:00-18:00(最終日は16:30まで)

【会場】 東京ビッグサイト 西1-4ホール＋アトリウム、南1-4ホール

■会社概要

会社名：株式会社Doctor Supply

代表者：上田 貴司

事業内容：海外医薬品の輸入代行サービス

所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階

URL：https://doctorsupply.jp/