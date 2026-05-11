来たれ挑戦者！！「イノベーションタイガー2026」開催決定。熱戦再び

アイパークインスティチュート株式会社

・選考体制強化！韓国・台湾からの強い要望を受け、初のFAST TRACK（事前選考）を現地開催

・アジア発スタートアップと製薬企業・VCとの連携機会を創出し、オープンイノベーションをさらに加速

・出場者にボストン開催「Shonan Health Innovation Conference（SHIC）2026」参加権付与

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は2026年9月15日、湘南ヘルスイノベーションパーク（以下「湘南アイパーク」）にて、公募型ピッチ＆パートナリングイベント「イノベーションタイガー2026」を開催します。

イノベーションタイガーとは、湘南アイパークが主催するアジアの優れた創薬の種（シーズ）を製薬企業やVCに連携するためのピッチ＆パートナリングイベントです。2025年9月30日に開催した第１回では、日本、韓国、台湾のスタートアップ企業およびアカデミアから79件の応募があり、選抜した16組へ、アジアスタートアップと海外有力投資家を結ぶSHIC2025（2025年11月米国ボストン開催）への参加権を付与しました。（1）

２回目となる今回は、昨年と同様の本選考の場に加えて、韓国及び台湾からの強い要望に応じ、事前選考「FAST TRACK」を現地で５～７月にかけて開催します。有望な創薬シーズをいち早く発掘し、業界経験豊富な専門家による手厚いメンタリングを行うことで、アジア発のイノベーションの成長をさらに加速させます。

1.イノベーションタイガー2025受賞者発表 | ニュース | 湘南ヘルスイノベーションパーク (湘南アイパーク)(https://www.shonan-ipark.com/news/2421/)

イノベーションタイガー2026の特徴

特徴１

9月15日の本選考の場の前に、勢いを増すアジアスタートアップへの積極的なアプローチを通じ、有望な創薬シーズを発掘するため、5月～７月にかけ、韓国及び台湾でFAST TRACK（事前選考）を現地開催します。開催にあたっては現地団体との共催で実施いたします。

韓国FAST TRACK選考会

開催日：2026年5月28日

共催：Korea Drug Development Fund (KDDF)

台湾FAST TRACK選考会

開催日：2026年7月17日（予定）

共催：工業技術研究院(ITRI)

特徴２

グローバルレベルでの製薬企業や投資家との連携に向けた取り組みのため、選抜者には、製薬企業の事業開発経験者や投資家などの専門家がメンターとなり、事業計画やプレゼン資料・ピッチの準備などを含めたメンタリングを実施します。

特徴３

国内外の現役大手製薬企業とベンチャーキャピタル(以下「VC」)総勢８社が審査員、すなわちタイガーとして参加します。今回も、経験豊富なタイガーからの鋭い指摘や本質を突くコメントに対し、出場者がどのように切り返し、自らの事業をどう発展させていくのかに、ご注目ください。

特徴４

前回に続き、「Shonan Health Innovation Conference（SHIC）2026」への参加権を付与します。SHICは2026年冬、米国ボストンにて開催し、海外投資家・大手製薬会社コーポレートベンチャーキャピタル（以下「CVC」）との1on1ミーティングやパートナリングを実施いたします。

審査員（タイガー）一覧 *順不同

イノベーションタイガー2026開催概要

日時：9月15日（火）13:00-18:00（仮）

会場：湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）講堂 神奈川藤沢市村岡東二丁目26番地１

ピッチ応募申込：下記リンクよりご応募をお待ちしております

https://airtable.com/appIZ0xVXnNBzGS4V/shriS9zFKY3lYx1C9

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明は こちら(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、約220社の製薬企業、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約3500人（2026年５月現在）がライフサイエンスエコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com(https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease)

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体は こちら(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click)

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