ペットゴー、シグニを通じて動物病院チャネルへ展開

ペットゴー株式会社

ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード：7140、以下「当社」）は、国内の動物病院の90％以上にあたる約11,000施設が会員登録するシグニ株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：原 克義、以下「シグニ」）を通じて、当社が展開する日本発のトータルペットヘルスケアブランド「ベッツワン（VETSOne）」に関して動物病院チャネルへの販売を強化します。その第一弾として、犬猫のノミ・マダニ駆除薬「ベッツワン プロテクトプラス」の動物病院チャネルへの販売を開始いたします。

当社はこれまで、「ベッツワン プロテクトプラス」を主に自社ネット通販チャネルを通じて展開してまいりましたが、このたび、動物病院向け流通に強みを持つシグニを通じて販売を開始することで、より多くの獣医療現場に製品を届け、犬猫の寄生虫対策へのさらなる貢献を目指します。

今後は、業界最大の配下病院数を有するシグニと共に、「ベッツワン」の動物病院チャネルにおける共同ブランディングや、シグニ限定取扱い製品の開発などを推進します。これにより、従来のECチャネルに加え、獣医療の現場を通じた多角的なヘルスケアソリューションの提供を目指します。

1．販売品目

ベッツワン キャットプロテクトプラス（動物用医薬品）

・猫用 1本

・猫用 3本

・猫用 6本

ベッツワン ドッグプロテクトプラス（動物用医薬品）

・犬用 XS（5kg未満） 1本／3本／6本

・犬用 S（5kg以上10kg未満） 1本／3本／6本

・犬用 M（10kg以上20kg未満） 1本／3本／6本

・犬用 L（20kg以上40kg未満） 3本／6本

・犬用 XL（40kg以上60kg未満） 3本／6本

2．販売方法

シグニが運営する動物病院向けECサイト「シグニVET」を通じて、全国の動物病院へ販売します。

3．「ベッツワン プロテクトプラス」について

（1）製品特長

・少量ずつ滴下しやすいピペット形状

・開封後に立てて置くことができるピペット設計

・日本国内のGMPガイドラインを遵守した動物用医薬品製造工場で製造

（2）ベッツワン ドッグプロテクトプラス

犬に寄生するノミ、マダニ、シラミおよびハジラミを駆除します。

・ノミの駆除・寄生予防効果：1～3か月間

・マダニ駆除効果：約1か月間

・8週齢以上の子犬（体重制限なし）から使用可能

・肩甲骨間に滴下するだけの簡単投与

・主成分（1mL中）：フィプロニル100mg、（S）-メトプレン90mg

（3）ベッツワン キャットプロテクトプラス

猫に寄生するノミ、マダニ、ハジラミを駆除します。

・ノミの駆除・寄生予防効果：1～1.5か月間

・マダニ駆除効果：約3週間

・8週齢以上の子猫（体重制限なし）から使用可能

・肩甲骨間に滴下するだけの簡単投与

・主成分（1mL中）：フィプロニル100mg、（S）-メトプレン120mg

4．「ベッツワン（VETSOne）」について

Your Health, My Happiness

あなたの健康、わたしの幸せ

愛する家族に、いつまでも健康でいてほしい。

その想いから生まれた日本発のトータルペットヘルスケアブランドが「ベッツワン（VETSOne）」です。テクノロジーを活かし、膨大なペットデータを分析することで、愛する家族の日々の健康に寄り添う最適なペットヘルスケア製品の開発を目指しています。

Healthy Everyday For Beloved Family

愛する家族の毎日を、健康に

ベッツワンは、それぞれの健康状態にあわせた食事から、サプリメント、デンタルケア、動物用医薬品まで、幅広いラインナップでトータルペットヘルスケアソリューションを提供しています。

5．代表コメント

ペットゴー株式会社 代表取締役社長 黒澤 弘

「ベッツワン プロテクトプラスは、これまで主にECを通じて多くのお客様にご支持いただいてきました。今回、シグニ様を通じて販売を開始することで、より多くの獣医療現場でお取り扱いいただける環境が整います。今後は食事療法食やシグニ限定製品の展開も含め、動物病院チャネルにおけるブランド価値向上を加速させてまいります。」

シグニ株式会社 代表取締役 原 克義

「このたびペットゴー様のオリジナル商品として、すでに多くの飼い主様がご活用されている「ベッツワン（VETSOne）」ブランドのラインナップを、動物病院へ販売開始いたします。より多くの医療現場へお届けすることで、日々の診療と予防医療に貢献したいと考えます。引き続き、動物病院及び飼い主にとって価値ある製品・サービスの拡充を進めてまいります。」

■シグニ株式会社について

全国の動物病院向けに医療必需品を販売するECサイトを運営。国内の動物病院の90％以上にあたる約11,000施設が会員登録しており、強固な顧客基盤を有しています。物販事業を中心に、動物医療サービスのプラットフォーム構築を推進するとともに、「ペットショップ」「ペットオーナー」「医療・福祉施設」「在宅療養者」向けにも、人とペットのヘルスケア領域を支える各種サービスを展開しています。

■ペットゴー株式会社について

「ハッピーペットライフ」をスローガンに、ペットの健康寿命最大化をミッションとして事業を展開。ペットコマース「ペットゴー（petgo.jp）」、D2Cブランド「ベッツワン（VETSOne）」を中心に、ペットライフを支える多様なサービスを提供しています。2025年4月にペットメディア企業「FLAFFY」、2025年12月には犬の預かりマッチングプラットフォーム「DogHuggy」がグループに加わり、ペットコマース×ペットメディア×ペットケアによるペットライフ・プラットフォームの展開を推進しています。

※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

本リリースに関するお問い合わせ

ペットゴー株式会社 広報担当

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

E-mail：press@petgo.co.jp

URL：https://corp.petgo.jp