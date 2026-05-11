写真教室「ニコン カレッジ」 学びの幅を広げる特別講座を実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、同社が運営する写真教室「ニコン カレッジ」において、多様な講師陣による学びの機会をさらに広げるべく、新たに「特別講座」を実施します。

URL：https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/

ニコン カレッジでは、各分野で豊富な経験と実績を持つ講師陣による多彩な講座を通じて、写真を学ぶ楽しさと表現の可能性を提供してきました。このたび、写真表現のさらなる広がりを体験する機会として、独自の視点と経験を持つ写真家を迎えた「特別講座」を始動します。

記念すべき第1回は、異なる2つのテーマをご用意しました。オーロラや世界の絶景、風景、ドローンを用いた映像表現など、国内外で活躍している写真家・谷角 靖氏を迎え、刻々と変化する夕暮れ時のドラマチックな光を捉えるアプローチを学ぶ「トワイライト撮影講座」。そして、広告やエディトリアルをはじめ、人物撮影を中心に幅広い分野の第一線で、数多くの著名人の撮影を手がける写真家・河野 英喜氏から、スタジオの空間や光を活かした人物撮影の極意を学ぶ「ハウススタジオ ポートレート撮影講座」を実施します。

両講座につきましては、2026年5月11日（月）より申込受付を開始しました。初めてニコン カレッジに参加される方も、表現の幅をさらに広げたい方も、第一線で活躍するプロの視点に直接触れられるこの機会に、ぜひお申し込みください。

URL：https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?cond=238&title=&status=1&status=2&status=3(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?cond=238&title=&status=1&status=2&status=3)

＜谷角 靖氏によるトワイライト撮影講座＞

夕景から夜景へと移ろうトワイライトタイムをテーマに、風景写真を美しく表現するための考え方と撮影方法を学ぶ講座です。谷角氏の経験をもとに、場所や時間帯、カメラ設定、構図の決め方などを、講義と撮影実習を通して丁寧に解説。実習と講評を交えながら光の捉え方への理解を深め、さまざまなシーンに応用できる撮影力の向上を目指します。2日間をかけて開催する講座と、1日3時間で完結する2種類の講座をご用意しております。

※ 画像はイメージです。

■講座概要

＜2日間講座＞

タイトル：「世界中でトワイライトから夜景を美しく撮ることができるようになる魔法の講座」

日程：2026年6月6日（土）14：00～20：00 講義・撮影実習 横浜周辺を予定

2026年6月7日（日）10：00～12：30 講評会

URL：https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseDetailGuidanceInit?termCode=94&subjectCode=TSP&courseNo=1&curriculumNo=1(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseDetailGuidanceInit?termCode=94&subjectCode=TSP&courseNo=1&curriculumNo=1)

＜1日完結講座＞

タイトル：「やっぱり違う！夕景時に体感する スマホとは一味違う一眼カメラでの作品づくり」

日程：2026年6月7日（日）16：30～19：30 講義・撮影実習 横浜周辺を予定

URL：https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseDetailGuidanceInit?termCode=94&subjectCode=TSP&courseNo=2&curriculumNo=1(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseDetailGuidanceInit?termCode=94&subjectCode=TSP&courseNo=2&curriculumNo=1)

【講師プロフィール】

谷角 靖（たにかど やすし）

脱サラ後カナダへ渡りオーロラと出会った事をきっかけにNikon FAで写真を始める。オーロラを撮り始めて3年目ニコンサロンJuna21で写真展開催。Nikon D100の時代にデジタル写真を始め、機材はニコン一筋でフイルムでは35mmだけではなく大判ニッコールも使用。写真を始めて7年目プロ写真家として独立。現在は映像と静止画の両刀使い。カナダ永住権、重機、船舶、ドローン、電気工事士、無線などの資格を持ち、味覚は和菓子と洋菓子両刀使いの甘党。特技は料理。

ホームページ：https://www.yasushi-products.com/

＜河野 英喜氏によるポートレート講座＞

ハウススタジオを舞台に、ポートレート撮影における光と影、ボケの使い方を実践的に学ぶ講座です。本講座では3名のモデルを迎え、屋内外それぞれ異なる光環境の中で撮影を実施。被写体を引き立てる光の選び方や背景を整理する考え方を、講義と撮影実習を交えて丁寧に解説します。複数のシチュエーションやモデルを通して表現の違いを体感し、さまざまな撮影条件に応用できるポートレートの表現力向上を目指します。

※ 画像はイメージです。

■講座概要

タイトル：「ハウススタジオ実践攻略！光と影・ボケからシーンを読み解くポートレート思考法」

日程：2026年6月21日（日）10：00～18：00 講義・撮影実習・講評会 渋谷区のハウススタジオを予定

URL：https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseDetailGuidanceInit?termCode=94&subjectCode=TSP&courseNo=3&curriculumNo=1(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseDetailGuidanceInit?termCode=94&subjectCode=TSP&courseNo=3&curriculumNo=1)

【講師プロフィール】

河野 英喜（こうの ひでき）

島根県浜田市出身。女優や各界のアーティストなど人物を中心に広告・エディトリアル・WEBなどで活動。近年では写真専門誌などで撮影指導、写真審査、執筆にも力を入れる。日本写真家協会（JPS）正会員。

YouTube：https://www.youtube.com/@photographer7238

Instagram：https://www.instagram.com/konohideki92/

X：https://x.com/kono_hideki

■ニコン カレッジについて

「カメラを買ったけれど、思い通りに撮れない」「憧れのクリエイターのような写真を撮ってみたい」「作品づくりにも挑戦してみたい」といった、写真に関するさまざまなお悩みや目的に寄り添った講座を、3ヶ月おきに全国7都市で開講しています。

1日3時間完結で気軽に参加できる「1日体験クラス」をはじめ、講義・撮影実習・講評会の一連のプロセスを通してしっかり学べる「基礎クラス」「実践クラス」「写真表現クラス」「作品創作クラス」、さらには受講後のアーカイブ配信で復習も可能な「オンラインクラス」など、目的やレベル、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

撮影実習では被写体にあわせて講師が厳選した貸出機材を用意する講座も多数あるため、ご購入前のお試し機会としてもご活用いただけます。

URL：https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/