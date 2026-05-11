オーシャンアイズ、モーリシャスでスマート漁業プロジェクトを開始

株式会社オーシャンアイズ

2026年5月6日、京都発の海洋AIスタートアップである株式会社オーシャンアイズは、新たに設立されたモーリシャス共和国のスタートアップ企業Ocean Economy AI Lab (Mauritius) Ltd（以下、AI Lab） との提携を発表しました。当社とAI Labは、同日今後の協力に関する基本合意書を締結しており、インド洋地域における当社最初の事業展開となります。また、モーリシャスは約230万平方kmのEEZを有する海洋国家であり、国家ビジョン2030(National Vision 2030)においてブルーエコノミー重視を打ち出すなど、伝統的海洋産業をより高付加価値なものに高度化することを目指しています。

この取り組みは、モーリシャスにおける「スマート漁業（Smart Fishing）」の新時代の幕開けとなります。日本の衛星データ、海洋モデルやAI技術と、地域の実データや漁業者のネットワークやリーダーシップを組み合わせることにより、同国における効率的で持続的な漁業の実現を目指します。現在両社は30名程度の漁業者とPoCを進めており、今後はPoC参加者からのフィードバックを踏まえながら、海洋データ基盤構築や現地での事業展開に向けた取り組みを進める予定です。

当日は同国ポートルイス市のLe Suffren Hotel & Marinaにおいてイベントが行われ、AI Labの設立並びに、地域パイロットプログラムに関するロードマップが発表され、当社共同創設者取締役の笠原秀一が基調講演を行いました。イベントには漁業団体や政財界およびメディアから多数の関係者が参加しました。

現地でイベントに参加した笠原は、

「参加者の強い熱意を感じることができる貴重な経験でした。これまで日本で培ってきた海洋AI技術を、モーリシャス、ひいては西インド洋やアフリカ諸国の漁業振興に役立てられることを大変嬉しく思います。」と語った。

プレスカンファレンスの様子AI LabのVishal Seeboruth CEO、Georges Chung Chairman

笠原による基調講演

AI Lab関係者

■各社の概要

Ocean Economy AI Lab (Mauritius) Ltdは、モーリシャス共和国において2026年に設立された海洋分野特化型のAIスタートアップ企業です。 同社は、衛星データ、海洋観測データ、人工知能（AI）技術を活用し、漁業、水産資源管理、海洋経済分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を目的としています。特に、漁場予測や操業支援など、持続可能な漁業に向けた「スマート漁業」技術の導入を目指しており、モーリシャスおよびインド洋地域における海洋データ活用基盤の構築を進めています。また、地域の漁業関係者、研究機関、行政機関との連携を通じて、海洋資源の持続的利用と地域経済の発展への貢献を目指しています。

株式会社オーシャンアイズは、京都府を拠点とする海洋AIスタートアップ企業です。衛星データや海洋環境データを活用した独自のAIアルゴリズムを開発し、漁場予測や操業支援を行う「スマート漁業」技術を提供しています。

同社の技術は、日本およびインドネシアにおいて漁獲効率向上や燃料コスト削減に活用されており、持続可能な漁業の実現に向けた海洋DXの推進に取り組んでいます。今後はアジア・アフリカ地域を含む国際展開を進め、海洋分野におけるAI活用の拡大を目指しています。

■参考資料

Ocean Economy AI Lab (Mauritius) Ltdによるプレスリリース（日英）(https://oceaneyes.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/OceanEconomyAILab_PR_20260506_jp_en.pdf)