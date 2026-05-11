【産経児童出版文化賞 ニッポン放送賞受賞！】日本プロ野球選手会も推薦、心をつなぐスポーツ小説『白い虹を投げる』！「キャッチボール」が繋いだ友情と成長の物語

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する小説『白い虹を投げる』（作：吉野万理子、絵：黒須高嶺）が、2026年5月5日に「第73回産経児童出版文化賞 ニッポン放送賞」を受賞しました。

■いま、多くの子どもたちが「言葉にできない想い」を抱えている

本作は、転校や家族の病気、多様性といった現代的な悩みに向き合う小学6年生の男女が、新しいスポーツ競技「キャッチボールクラシック」を通じて成長していく姿を描いた物語です。

クラスメイトやチームメイトと、どこか「温度差」を感じてしまう、転校先で自分だけが浮いている気がする、家族を心配させたくなくて、つい本音を飲み込んでしまう――、そんな、多感な時期の少女・少年たちが抱える切実かつ「言葉にできない想い」を、『チームふたり』の吉野万理子さんが描きます。

SNSやメッセージアプリでのやりとりが当たり前になっている今だからこそ、「相手を思いやる1球を投げる」という優しくて温かい思いが詰まった本作が、名誉ある賞に輝きました。

■物語の鍵を握るふたりの登場人物

日本プロ野球選手会が推奨する、1チーム9人でキャッチボールの正確さとスピードを競う競技「キャッチボールクラシック」。この競技に魅せられたふたりの主人公・ヤヤと葉央が、定期的にメッセージでやりとりしながら、互いに励まし合い、「キャッチボールクラシック」の県大会での再会を誓います。

○ヤヤ

野球をするのが大好きな小学6年生。前チームでキャプテンを務めていたが転校。新しいチームになじめず、女子が“甲子園”に出られないという「見えない壁」や、保護者間の人間関係に悩みます。

○葉央

ヤヤの元チームメイト。現在はキャプテンを担当。脚の病気をしていた弟・トモを気遣うあまり、兄弟の距離感に悩みつつ、メンバー不足で試合ができない少年野球チームを彼なりに支えていきます。

○トモ

葉央の弟。小学1年生の終わりに脚の病気になり、小学2年生の冬に手術を経験。

■日本プロ野球選手会も推薦！

本作は、プロ野球の第一線で活躍する選手たちからも厚い支持を受けています。

▼日本プロ野球選手会・丸佳浩選手からのメッセージ

チームスポーツだからこそ味わえる瞬間を、読んでほしい。

それこそが僕が野球を続けられる理由だから。

■「産経児童出版文化賞」とは

「産経児童出版文化賞」は、産経新聞社が「次の世代をになう子供たちに、良い本を」という主旨のもと、1954年に制定された児童文学賞です。70年以上の歴史があり、これまでに翻訳本を含む絵本や児童小説、児童ノンフィクションなど約1,200作品が表彰されています。

■試し読みができる「note」を公開

『白い虹を投げる』の冒頭部分の試し読みができる「note」を公開しています。著者・吉野万理子さんの読者に向けてのメッセージも掲載しています。

https://note.com/gakken_koho/n/nd24bf2e1d735

［商品概要］

■『ティーンズ文学館 白い虹を投げる』

作：吉野万理子、絵：黒須高嶺

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年3月3日

判型：四六判／232ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206059-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020605900(https://hon.gakken.jp/book/1020605900)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052060598/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060598/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18097914/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18097914/)

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＜電子版＞

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開