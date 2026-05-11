和歌山県・紀の川市体験型の『小学生防災教室』を開催

紀の川市

紀の川市内の小学校６校の４年生から６年生を対象に、体験型の防災教室を開催します。

本事業は、「防災の必要性」を小さいころから学び、各家庭において備蓄や避難方法等を

話し合うきっかけを作ることで、地域防災力の向上につなげる事を目的に平成28 年度か

ら実施。市防災リーダー会の皆様にもご協力いただき、内容については防災〇×クイズを

通じて災害の基本知識を身に着け、備蓄食糧の試食体験し、上空偵察機（ドローン）を見学

し、煙体験ハウスで火災発生時の避難行動を学び、避難所で使われる段ボールベッド作製

の体験を予定しています。

煙体験をしている様子

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173667/table/16_1_e9090a43820d26dd6820ce7415f98c26.jpg?v=202605110451 ]

■主催:紀の川市、紀の川市教育委員会

■協力:対象小学校、紀の川市防災リーダー会

和歌山県・紀の川市危機管理部 危機管理消防課

TEL：0736-77-1300

FAX：0736-77-2514

E-MAIL：k130100-001@city.kinokawa.lg.jp