株式会社セントラルメディエンスサプライ、株式会社ビーサイドおよび株式会社ライブスルーを完全子会社化　循環器領域の強化と学会運営事業への参入により、関西エリアでの事業展開を加速

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川 隆太郎）のグループ傘下である、 株式会社セントラルメディエンスサプライ（本社：東京都練馬区、代表取締役：川西 空、以下「当社」）は、本日5月11日に、医療機器販売および学会運営事業を展開する株式会社ビーサイド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：櫻井 浩一、以下「ビーサイド社」）ならびにその関連会社である株式会社ライブスルー（以下「ライブスルー社」）の全株式を取得し、完全子会社化いたしましたことをお知らせいたします。

■ 本件の背景と目的

当社は、医療機関に向けた医療材料や医療機器の卸売販売を通じ、効率的な医療サプライチェーンの構築に努めてまいりました。

今回グループの一員となるビーサイド社およびライブスルー社は、長年にわたりPCI.EVT.シャントPTAと血管治療における豊富な経験と実績を蓄積しており、専門性の高い医療機器の取り扱いで多くの医療機関から厚い信頼を得ている企業です。独自のノウハウを活かした「学会運営事業」においても、医療の発展に大きく貢献しております。

この両社の強みを合わせることで以下の強力なシナジー効果を創出し、医療機関へのより一層の貢献を目指します。

川西氏、櫻井氏、中川代表

■ 期待されるシナジー効果

1. 未着手領域の強化とサービスの多角化

当社がこれまで未着手であった「循環器」の専門領域のノウハウを獲得し、製品ラインナップを大幅に拡充します。

また、新たに「学会運営事業」を当社のサービスに組み込むことで、製品の安定供給にとどまらない、医療機関・医療従事者への包括的なサポート体制を構築します。

2. 関西エリアの拠点網拡大

ビーサイドがこれまで築き上げてきた関西での事業基盤を最大限に活用し、営業体制をさらに充実させ、皆様のご要望にいち早くそして丁寧にお応えできる営業体制を整えて、関西エリアでの歩みをさらに進めていきます。

■代表取締役 川西 空コメント

当社は今後もセントラルメディエンスグループの総合力を活かしながら、両社が培ってきた専門的な知見とリソースを融合させ、医療現場の多様なニーズに応える高品質なサービスをお届けしてまいります。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

〈株式会社ビーサイド 会社概要〉

所在地：大阪府大阪市福島区福島7-3-14 MEビル4F

代表者：代表取締役 櫻井 浩一

設 立：2010年2月

事業内容：医療機器の販売、学会運営事業 等

URL：http://www.be-sidez.com/

〈株式会社ライブスルー 会社概要〉

所在地：大阪府大阪市福島区福島7-3-14 MEビル4F

代表者：代表取締役 櫻井 浩一

事業内容：医療関連事業 等

〈株式会社セントラルメディエンスサプライ 会社概要〉

所在地：東京都練馬区小竹町1-38-2（本郷支店：東京都文京区本郷3-8-8）

代表取締役：川西 空 ／ 取締役：遠藤 徹 ／ 取締役：河合 潔

事業内容：医療機関向けの医療材料卸売販売 等

URL：https://cms.centralmedience.com/

〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

所在地：東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川 隆太郎

URL：https://centralmedience.com/