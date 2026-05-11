「Enterprise IT Summit 2026 spring」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年5月18日（月）～ 5月21日（木）に「Enterprise IT Summit 2026 spring」を開催します。本イベントでは、企業の価値を最大化するためにテクノロジーをどう導入するか、コスト効率を考慮してインフラを最適化するには何をすべきかなど、実務に直結する重要な課題を深掘りします。

■開催概要

■テーマ

■タイムテーブル

■「ITmedia Enterprise IT Summit」について

詳細・参加申込はこちら :https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=itm_release2[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/62_1_690c12154245fbd7fb577e6aeace2b4d.jpg?v=202605110451 ]詳細・参加申込はこちら :https://members10.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjg1?group=2605_EIT2026s&np_source=itm_release2

ビジネス価値を最大化し、企業の競争優位性を確立するためには、最新技術の「目利き」と「戦略的な実装」がかつてないほど重要になっています。「ITmedia Enterprise IT Summit」では、ITリーダーが今向き合うべき最重要課題を多角的に掘り下げ、各分野のエキスパートによる講演や実践事例を通じて、既存の制約を解き放ち、次世代のIT戦略を立案するための具体的なヒントを提供します。



以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

pr@sml.itmedia.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■アイティメディア株式会社について

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

月間3億5000万ページビュー、6000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。

［東証プライム市場、証券コード：2148］

https://corp.itmedia.co.jp/