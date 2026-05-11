『きらめく夏の、追い風に。』Francfrancが「フレ ハンディファン」シリーズを通して提案する『きらめく夏』の時間を描いたコンセプトムービーを5月11日（月）公開

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、シリーズ累計販売数700万台※1を突破した夏のヒットアイテム「フレ ハンディファン」シリーズのコンセプトムービーを、2026年5月11日（月）より公開します。

『きらめく夏の、追い風に。』というメッセージを軸に、5月2日（土）からは本ムービーと連動した新ビジュアルおよびステートメントを先行公開。暑さが長引く傾向や気温上昇への意識の高まりを背景に、夏との向き合い方が変わりつつある中、Francfrancは「フレ ハンディファン」シリーズを通して、この季節ならではの特別なシーンを自分らしく楽しむ『きらめく夏』の時間をお届けします。

※1：2018年～2025年のFrancfranc店舗（アウトレット店舗、催事店舗含む）、Francfrancオンラインショップ、ZOZO TOWN、楽天ファッション、Amazonで販売した「フレ ハンディファン」シリーズ（アクセサリー商品を除く小型扇風機本体）の合計数です。

「フレ ハンディファン」特設サイト（2026年5月11日（月）13時 動画公開予定）

https://francfranc.com/pages/frais

公式Youtube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QCdjKmEex_c ]

※特設サイト、公式YouTubeほか、各種広告媒体にて順次公開されます。

「フレ ハンディファン」新ビジュアル（2026年5月2日（土）公開）

「フレ ハンディファン」シリーズ コンセプトムービー 概要

『きらめく夏の、追い風に。』というメッセージのもと、「フレ ハンディファン」シリーズとともに、

自分らしく夏を楽しむ時間を描いたコンセプトムービーです。

本映像では、夏のさまざまなシーンを舞台に、登場人物それぞれが自分らしいファッションに「フレ ハンディファン」を“相棒”として取り入れ、ランウェイのように軽やかに夏を楽しむ様子を描いています。

街を歩く時間、水辺ではしゃぐひととき、フェスやお祭りのにぎわい。夏ならではの開放的なシーンに彩りと涼しさを添える「フレ ハンディファン」の存在と、打ち上がる花火の音とともに始まる、高鳴る気分を映し出すようなオリジナルソングにもご注目ください。

暑さで気分や装いが制限されがちな季節でも、「フレ ハンディファン」と一緒なら、夏の時間は自分らしく心地よく楽しめるものへと変わっていく。お気に入りをまとい、好きな場所へ向かい、その時間を心から楽しめる自分で、この季節ならではの特別な時間を楽しんでほしい。そんな想いをコンセプトムービーに込めています。Francfrancがこの夏、「フレ ハンディファン」シリーズを通して届けたい『きらめく夏』を、ぜひ映像でご覧ください。

『きらめく夏の、追い風に。』ステートメント

この夏、どんなに暑くても、お気に入りの浴衣を着ること。

夏の日差しに負けずに、水着で飛び込むこと。

キャンプにスイカ割り、線香花火、

今しかできないことを一番かわいい私で楽しむこと。

一度きりの夏だから、いつもよりちょっと欲張りに生きたい。

涼しいだけじゃない、キラキラ、つやつや、

私に"似合う”風が、きっと背中を押してくれる。

さあ、出かけよう。

私らしく、風を着こなして。

＜カットご紹介＞

「フレ ハンディファン」シリーズについて

2018年の発売以降、シリーズ累計販売数700万台※1を突破した小型扇風機シリーズです。

2026年モデルには、ぷっくり＆うるうるとした質感やクリアな輝き、ニュアンス感のあるウェービーなディテールなど、日差しを味方にしてキラキラ輝く、特別な夏の瞬間にぴったりな新デザインをラインアップ。パワフルな風量と静音性に加え、ファッションや使用シーンに合わせて選べる豊富なカラーバリエーションを揃え、今年もきらめく夏の思い出と一緒に持ち歩ける涼しさをお届けしていきます。

フレ ハンディファン

長時間続くパワフルな風と静音性、ファッション性の高さが特徴の人気No.1モデル。今年は“ぷっくり＆うるうる”デザインがトレンド感たっぷりな「ジェルキルト」ほか、全12種類をラインアップ！

【商品名】フレ ハンディファン

【種類】12種類（オーロラカラーはオンラインショップ限定販売）

【価格】2,680円～

卓上でも携帯型でも使えるUSB充電式2WAYハンディファンです。フェスやイベント、スポーツ観戦、通勤・通学などの屋外シーンはもちろん、付属の専用充電スタンドを使用すれば、デスクや洗面所、キッチンなど室内でも活躍。日常のさまざまなシーンに心地よい風を届けます。最大約9時間使用できるパワフルな風量と、通勤時やオフィスでも使いやすい静音設計（運転音：38.05dB～ 46.65 dB程度 ※当社調べ）を両立。別売りのストラップやアクセサリーと組み合わせれば、夏のお出かけをファッショナブルに楽しめます。

その他ラインアップ

＜フレ アイスプレート ハンディファン＞

＜フレ スマートハンディファン＞

＜フレ ミニファン＞

＜フレ ネックストラップ＞

＜ハンディファン フレグランスクリップ＞

※参考：2026年「フレ ハンディファン」シリーズ第一弾 プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000483.000021410.html

2026年「フレ アイスプレート ハンディファン」プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000485.000021410.html

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。