【AIキャラクターIPプロジェクト始動】Unplug × ICOによる、AIキャラクターIP『PRAY TO GACHA』公開

株式会社Unplug

▼ 概要

アニメーション・モーショングラフィックス・3DCG映像の専門チーム「株式会社Unplug」と、AIクリエイター・ICO氏との共同プロジェクト『PRAY TO GACHA』が5月4日より始動いたしました。

『PRAY TO GACHA : ALO（アロ）』

▼ 『PRAY TO GACHA』

主人公の「ALO（アロ）」はガチャガチャが大好きで、部屋はフィギュアだらけ。

本当は誰かに見てほしいのに、友達づくりはちょっと苦手。

そんな彼女がある日ふと迷い込んだのは、どこかおかしな世界--

知らない場所で、知らない誰かと出会うために。

『PRAY TO GACHA』は、AI生成技術によって誕生したオリジナルキャラクター「ALO」の物語。ガチャガチャを通じて、孤独・偶然・つながりをテーマに描かれるこの作品は、AIが生み出す新しいキャラクター表現の可能性を追求しています。

▼ 公式リンク

・Instagram（https://www.instagram.com/praytogacha）

・X（https://x.com/PRAYTOGACHA）

・Youtube（https://www.youtube.com/@PRAYTOGACHA）

・TikTok（https://www.tiktok.com/@praytogacha）

▼ プロジェクトの特徴

１. 国内トップクリエイターとのコラボレーション

本プロジェクトは、アニメーション・CG特化の映像制作会社UnplugとAI映像クリエイターとして国内屈指の実力を持つICO氏との共同プロジェクトです。企画・演出・生成まで一貫し、単なるAI生成にとどまらない、ビジネス・エンタメ双方に通用するクオリティを追求しています。

２. AI生成技術によるキャラクター表現の新地平

キャラクターのビジュアル・世界観・ナラティブはすべてAI生成技術を活用して制作。最新のAIツールを駆使しながらも、クリエイターの感性と演出力によって、固有の世界観を持つキャラクターとして昇華させています。

３. AI×IP開発の新境地として

本プロジェクトは、AIキャラクターの開発にとどまらず、グッズ化をはじめとするIP展開までを視野に入れた次世代のコンテンツ開発モデルを目指しています。「AIで生まれたキャラクターが、現実の棚に並ぶ」--その可能性に挑む、国内でも前例の少ない取り組みです。

▼ コメント

ICO（AIクリエイター）

「ALOというキャラクターを通じて、AI表現の可能性をもっと自由に広げていきたいと思っています。これから広がっていく『PRAY TO GACHA』の世界を、ぜひ楽しみにしていてください。」

・Youtube（https://www.youtube.com/@ICOaivideo）

・X （https://x.com/ICO_AIvideo）

・Instagram（https://www.instagram.com/ico_aivideo）

株式会社Unplug（https://unplug-studio.jp/）

「ICOさんとこのプロジェクトをスタートできたこと、心から嬉しく思っています。

AIで生まれたキャラクターが、人の心に残るIPになる--そんな可能性に本気で挑むプロジェクトです。

エンタメとビジネスの境界を越えてAIが新しい価値を生み出せることにチャレンジしていきたいと思っています。『PRAY TO GACHA』、どうかよろしくお願いいたします！」