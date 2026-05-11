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紀文のロングセラー商品「チーちく®」からBT21デザインパッケージの第二弾が登場！6月1日（月）より全国にて期間限定発売
紀文では、3月に実施しご好評をいただいた、LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクター「BT21」限定デザインパッケージの「チーちく®」第二弾を、6月1日（月）から6月30日（火）※までの期間限定で展開いたします。デザインは全部で4種。チーちく®を食べたことがない方も、思わず手に取りたくなること間違いなし！
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する報道・メディアからの問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605
E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
関連リンク
「チーちく®」ブランドサイト
https://www.kibun.co.jp/brand/cheechiku/index.html
※ 6月1日より順次出荷を開始するため、店頭にて通常パッケージと同時に陳列される可能性があります。
※また包材には限りがあるため、31日より前に終了する可能性があります。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/134266/134266_web_1.png
【商品概要】
■商品名： チーちく® 5個入り
■内容量： 5個入り ■希望小売価格： 312円（税込） ■販売エリア： 全国
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【商品概要】
■商品名： チーちく® 5個入り
■内容量： 5個入り ■希望小売価格： 312円（税込） ■販売エリア： 全国
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TEL：03-6847-1605
E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
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