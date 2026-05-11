紀文のロングセラー商品「チーちく®」からBT21デザインパッケージの第二弾が登場！6月1日（月）より全国にて期間限定発売

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　紀文では、3月に実施しご好評をいただいた、LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクター「BT21」限定デザインパッケージの「チーちく®」第二弾を、6月1日（月）から6月30日（火）※までの期間限定で展開いたします。デザインは全部で4種。チーちく®を食べたことがない方も、思わず手に取りたくなること間違いなし！

※ 6月1日より順次出荷を開始するため、店頭にて通常パッケージと同時に陳列される可能性があります。

※また包材には限りがあるため、31日より前に終了する可能性があります。



















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【商品概要】

■商品名： チーちく® 5個入り

■内容量： 5個入り　　　■希望小売価格： 312円（税込）　　　■販売エリア： 全国



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TEL：03-6847-1605

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関連リンク

「チーちく®」ブランドサイト

https://www.kibun.co.jp/brand/cheechiku/index.html