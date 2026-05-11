紀文のロングセラー商品「チーちく®」からBT21デザインパッケージの第二弾が登場！6月1日（月）より全国にて期間限定発売

































※ 6月1日より順次出荷を開始するため、店頭にて通常パッケージと同時に陳列される可能性があります。※また包材には限りがあるため、31日より前に終了する可能性があります。【商品概要】■商品名： チーちく® 5個入り■内容量： 5個入り ■希望小売価格： 312円（税込） ■販売エリア： 全国