【横浜赤レンガ倉庫】話題沸騰中の横浜を舞台にした劇場版最新作の特別グッズ等が登場！期間限定のグッズショップ『名探偵コナンプラザ』オープン決定！

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫は、2026年5月22日（金）から7月12日（日）までの期間、横浜赤レンガ倉庫2号館1階にて、『名探偵コナン』のグッズショップ「名探偵コナンプラザ」をオープンいたします。

＜名探偵コナンプラザ キービジュアル＞＜グッズイメージ 一例＞

「名探偵コナンプラザ」は、『名探偵コナン』のグッズショップです。横浜赤レンガ倉庫会場では、開催初日より新発売する名探偵コナンプラザ限定商品をはじめ、横浜を舞台にした劇場版最新作として話題沸騰中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターグッズなど、コナンファンの心をくすぐるアイテムを展開いたします。

さらに、お買い上げ2,500円（税込）毎に横浜赤レンガ倉庫限定デザインの特別ノベルティを各日先着でプレゼントするなど、この会場でしかゲットできないお買物特典もご用意。劇場版最新作の舞台・横浜にお越しの際は、コナングッズを目当てにお立ち寄りください。

【店舗情報】

・店舗名：名探偵コナンプラザ 横浜赤レンガ倉庫会場

・出店期間：2026年5月22日（金）～7月12日（日）

・所在地：〒231-0001 横浜市中区新港一丁目1番2号

横浜赤レンガ倉庫2号館1階

・営業時間：11:00～20:00

・電話番号：03-6811-0659

・定休日：横浜赤レンガ倉庫に準ずる

・公式X：https://x.com/conanplaza

・公式Instagram：https://www.instagram.com/conanplaza

＜販売商品＞

※一部抜粋

■開催初日に新発売！名探偵コナンプラザ限定グッズ

横浜赤レンガ倉庫会場のオープン初日5月22日（金）から、名探偵コナンプラザ限定で販売する新商品です。

●名探偵コナンプラザ ネックレス 江戸川コナン/

各\2,200

コナンのメガネと蝶ネクタイ型変声機がかわいいネックレスに。プレゼントにもおすすめです。

●名探偵コナンプラザ ピアス 5個セット/各\2,9

70

キャラクターアイコンとモチーフがかわいいピアス5個セット（イヤリングも同種あり）。コナン・新一＆蘭・灰原・怪盗キッドの4種。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』関連グッズ

横浜を舞台にした劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターグッズなどを販売します。

●名探偵コナンプラザ 26 メインビジュアル

オーロラアクリルスタンド/各\1,870

名探偵コナンプラザ限定描きおろしイラストの

オーロラアクリルスタンド。コナン・千速の2種。

●名探偵コナンプラザ 鍵穴箔押しキーホルダー/

各\979

大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』登場キャラクターの箔押しがキラキラ輝くキーホルダー。コナン・千速・重悟・世良・松田・萩原の6種。

●名探偵コナン 劇場版 29弾 場面写ポストカード

セット２. /\990

大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面写を使用したポストカードセット。6枚入り。

■旅行やおでかけ時に身に着けたいコナンアイテム

旅行やおでかけ時に身に着けたいパスポートケースやキーチャームのほか、IconLineシリーズからショルダーバッグが登場。

●名探偵コナンプラザ Icon Line パスポートケ

ース -Travel-/\3,300

旅行の時に大活躍間違いナシのパスポートケース。カードやチケットも入るポケットもありま

す。

●名探偵コナンプラザ Icon Line ショルダーバ

ッグ/\4,400

Icon Lineシリーズから普段使いに便利なショルダーバッグが登場。裏地にもこだわったアイテムです。

●名探偵コナンプラザ Icon Line キーチャーム/

各\1,870

今年注目のキャラクターやTVアニメでお馴染

みのモチーフが合皮のキーチャームになりまし

た。千速＆重悟・世良・松田＆萩原・蘭・平

次・園子の6種。

■横浜赤レンガ倉庫限定デザインも！特別ノベルティプレゼント

横浜赤レンガ倉庫会場で商品をご購入いただいたお客様には、お買い上げ2,500円（税込）毎に横浜赤レンガ倉庫限定デザインの「A6クリアファイル」をプレゼント！（※1）さらに、5,500円（税込）以上お買い上げの方には「オリジナルトートバッグ」もプレゼントいたします。（※2）お買い物を楽しみながら特別なノベルティもゲットして、コナングッズを集めよう！

※1：1会計につき、最大8枚までのお渡し。各日先着150枚。無くなり次第終了。

※2：3種の中からお好きな柄をお選びいただけます。無くなり次第終了。

＜A6クリアファイル イメージ＞＜オリジナルトートバッグイメージ＞

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 (C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

横浜赤レンガ倉庫とは

横浜赤レンガ倉庫は、創建110年を超える歴史的建造物を活用した文化・商業施設。当時の倉庫の面影を残した館内には様々なショップやレストラン・カフェが軒を連ね、二棟間の広場では四季折々のイベントを開催しています。これまでに累計1億3千万人以上の方にご来館いただいております。

施設に隣接する赤レンガパークは、横浜港を臨む開放的なロケーションが魅力で、観光で訪れた方だけでなく、ランニングやワンちゃんとのお散歩など多くの方が行き交い、思い思いにお過ごしになっています。港を行き交う船やみなとみらいの景色を眺めたり、芝生に座ってくつろいだり、目の前の桟橋からクルーズ船の船旅もお楽しみいただけます。

【会社概要】

・施設名：横浜赤レンガ倉庫

・所在地：神奈川県横浜市中区新港 1-1

・アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分、「みなとみらい

駅」より徒歩約12分

JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分、「関内駅」より徒歩約15分

・営業時間：1号館 10:00～19:00、2号館 11:00～20:00

※カフェ・レストランは店舗により異なる

※1号館ホール・スペースは催事により異なる

※営業時間は変更となる可能性がございます

・ホームページ：https://www.yokohama-akarenga.jp

※本リリースに記載されている内容は、変更になる可能性がございます。

※価格はすべて税込です。 ※画像はイメージです。

<本件に関する一般向けのお問い合わせ先＞

横浜赤レンガ倉庫2号館インフォメーション

電話：045-227-2002(代) ※受付時間：11：00～20：00