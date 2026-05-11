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「ホロライブ」所属タレント「ＡＺＫｉ」とのコラボレーション企画を５月２２日（金）から実施します！
〜デジタルスタンプラリーの実施やコラボ記念乗車券など発売〜
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷 元昭、以下「カバー」）が運営するバーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒ（以下「ＶＴｕｂｅｒ」）事務所「ホロライブプロダクション」所属タレント「ＡＺＫｉ」とのコラボレーション企画を、「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄」（以下「当企画」）として５月２２日（金）から６月７日（日）まで実施します。
当企画では、京王線新宿駅や井の頭線渋谷駅など全４カ所に設置の等身大キャラクターパネルを巡る「デジタルスタンプラリー」を実施するほか、オリジナル台紙と京王線・井の頭線一日乗車券をセットにした「記念乗車券」を発売します。また、期間中に渋谷駅改札外で展開する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」では、オリジナルグッズの販売を行います。さらに、井の頭線ではコラボ限定ヘッドマークを掲出した車両を運行します。
今後も魅力的なコンテンツと京王電鉄がタイアップすることで、グループを含む沿線施設への誘客ならびに沿線の認知度向上を図ってまいります。
≪ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄≫
【本件のポイント】
「ホロライブプロダクション」所属タレント「ＡＺＫｉ」とのコラボレーション企画を、５月２２日（金）から６月７日（日）まで実施
等身大キャラクターパネルが設置された京王線・井の頭線対象４駅のスポットを巡るデジタルスタンプラリーを実施
オリジナル台紙と京王線・井の頭線一日乗車券をセットにした「記念乗車券」を発売するほか、渋谷駅改札外ではオリジナルグッズ、記念乗車券を販売する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」を展開
「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄」の実施について
１．デジタルスタンプラリーについて
（１）概要
「ＡＺＫｉ」の等身大パネルを設置する京王線新宿駅や井の頭線渋谷駅など全４カ所のラリースポットを巡り、
ＬＩＮＥ公式アカウントからスタンプラリーにアクセスし、二次元コードを読み込むことでデジタルスタンプを集めるスタンプラリーを開催します。
≪パネルイメージ≫
（２）開催期間
５月２２日（金）各設置場所の営業開始時間〜６月７日（日）１７時００分
（３）ラリースポット（全４カ所）
※ラリースポットまでの行き方はこちら：https://www.keio.co.jp/assets/pdf/20260511_map.pdf
（４）特典
※コラボヘッドマーク風ステッカーの配布は「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」の実施期間、実施時間内に限っての配布となります。なくなり次第終了となります。
（５）参加方法
．好沺璽肇侫ンにて、ラリースポットに設定された駅および施設などで掲出された二次元コードを読み取り、ライン公式アカウント（@180nwenz）の友だち追加を行ってください。
▲螢奪船瓮縫紂爾ら「スタンプラリー参加受付」を行い、アンケートに記入をしてエントリーをしてください。
エントリーが完了するとスタンプシートが表示されたら登録完了です。
※スタンプを取得する際は、ＧＰＳ機能を利用しますので位置情報設定をＯＮにしてください。
※スタッフが確認する前に景品引換を引換済みにすると無効となりますのでご注意ください。
２．記念乗車券の発売について
（１）名称
「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券」
（２）内容
京王線・井の頭線一日乗車券、オリジナル台紙
（３）発売日時
５月２２日（金）発売場所各駅の始発から
（４）発売場所
京王線：新宿駅（京王西口 券売機窓口）、桜上水駅（改札窓口）、京王稲田堤駅（南口改札窓口）
井の頭線：渋谷駅（中央口改札窓口）
※井の頭線渋谷駅で実施する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」でも発売
（５）発売金額
１，５００円（税込み） ※数量限定
（６）乗車券の有効期限
５月２２日（金）〜８月３１日（月）
ご利用当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度でも乗り降りできます。
（７）注意事項
・券面の裏側に記載の通し番号は、販売順に関わらずランダムとなります。
・記念乗車券はコラボ期間以降も発売しますが、なくなり次第終了となります。
・お一人様1 会計２部までの発売となります。
≪京王線・井の頭線一日乗車券≫ ≪オリジナル台紙≫
３．「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」について
（１）概要
コラボ限定描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズや、「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券」を販売します。
（２）実施期間・時間
５月２２日（金）〜６月７日（日）
各日１１時００分〜１９時００分
（３）実施場所
井の頭線渋谷駅中央口改札外コンコース地上階行きエスカレーター付近
（４）販売商品
※商品画像はイメージです。実際の商品と一部デザインが異なる場合があります。
（５）来場方法
５月２２日（金）、５月２３日（土）、５月２４日（日）の一部時間帯のみイベント特設サイトより事前物販整理券配布を先着で受付します。（無料）
整理券申し込み：https://livepocket.jp/t/erdu0
そのほかの日は事前物販整理券なしでご来場いただけます。
※物販に関する詳細は以下のイベント特設サイトよりご確認ください。
イベント特設サイト：https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/
※状況により日時・内容は変更になる場合があります。
（６）販売商品に関するお問い合わせ
中外鉱業コンテンツ部 お問い合わせ窓口
https://www.chugai-contents.jp/blog/contactus/
電話でのお問い合わせ：０５０−１７２４−６３４７（自動音声、２４時間対応）
※商品の不良品交換対応につきましてはご購入より７日間以内にお問い合わせください。
４．コラボ限定ヘッドマークの掲出について
（１）実施内容
井の頭線でコラボ限定ヘッドマークを掲出した車両を運行します。
（２）掲出期間
５月２２日（金）〜６月７日（日）
※車両検査および運用の都合により運行しない日もあります。
（３）運行区間
井の頭線全線
（４）使用車両
１０００系１編成
≪ヘッドマークイメージ≫
５．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ０３−３３２５−６６４４（９：００〜１８：００）
© COVER
【参考】ホロライブプロダクションについて
運営会社：カバー株式会社
代 表 者：代表取締役社長 谷郷 元昭
Ｕ Ｒ Ｌ: https://cover-corp.com/
特 徴：「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。運営している女性VTuber グループ「ホロライブ」、男性VTuber グループ「ホロスターズ」はYouTube 総登録者数が8,000 万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-4106
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷 元昭、以下「カバー」）が運営するバーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒ（以下「ＶＴｕｂｅｒ」）事務所「ホロライブプロダクション」所属タレント「ＡＺＫｉ」とのコラボレーション企画を、「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄」（以下「当企画」）として５月２２日（金）から６月７日（日）まで実施します。
今後も魅力的なコンテンツと京王電鉄がタイアップすることで、グループを含む沿線施設への誘客ならびに沿線の認知度向上を図ってまいります。
≪ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄≫
【本件のポイント】
「ホロライブプロダクション」所属タレント「ＡＺＫｉ」とのコラボレーション企画を、５月２２日（金）から６月７日（日）まで実施
等身大キャラクターパネルが設置された京王線・井の頭線対象４駅のスポットを巡るデジタルスタンプラリーを実施
オリジナル台紙と京王線・井の頭線一日乗車券をセットにした「記念乗車券」を発売するほか、渋谷駅改札外ではオリジナルグッズ、記念乗車券を販売する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」を展開
「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄」の実施について
１．デジタルスタンプラリーについて
（１）概要
「ＡＺＫｉ」の等身大パネルを設置する京王線新宿駅や井の頭線渋谷駅など全４カ所のラリースポットを巡り、
ＬＩＮＥ公式アカウントからスタンプラリーにアクセスし、二次元コードを読み込むことでデジタルスタンプを集めるスタンプラリーを開催します。
≪パネルイメージ≫
（２）開催期間
５月２２日（金）各設置場所の営業開始時間〜６月７日（日）１７時００分
（３）ラリースポット（全４カ所）
※ラリースポットまでの行き方はこちら：https://www.keio.co.jp/assets/pdf/20260511_map.pdf
（４）特典
※コラボヘッドマーク風ステッカーの配布は「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」の実施期間、実施時間内に限っての配布となります。なくなり次第終了となります。
（５）参加方法
．好沺璽肇侫ンにて、ラリースポットに設定された駅および施設などで掲出された二次元コードを読み取り、ライン公式アカウント（@180nwenz）の友だち追加を行ってください。
▲螢奪船瓮縫紂爾ら「スタンプラリー参加受付」を行い、アンケートに記入をしてエントリーをしてください。
エントリーが完了するとスタンプシートが表示されたら登録完了です。
※スタンプを取得する際は、ＧＰＳ機能を利用しますので位置情報設定をＯＮにしてください。
※スタッフが確認する前に景品引換を引換済みにすると無効となりますのでご注意ください。
２．記念乗車券の発売について
（１）名称
「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券」
（２）内容
京王線・井の頭線一日乗車券、オリジナル台紙
（３）発売日時
５月２２日（金）発売場所各駅の始発から
（４）発売場所
京王線：新宿駅（京王西口 券売機窓口）、桜上水駅（改札窓口）、京王稲田堤駅（南口改札窓口）
井の頭線：渋谷駅（中央口改札窓口）
※井の頭線渋谷駅で実施する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」でも発売
（５）発売金額
１，５００円（税込み） ※数量限定
（６）乗車券の有効期限
５月２２日（金）〜８月３１日（月）
ご利用当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度でも乗り降りできます。
（７）注意事項
・券面の裏側に記載の通し番号は、販売順に関わらずランダムとなります。
・記念乗車券はコラボ期間以降も発売しますが、なくなり次第終了となります。
・お一人様1 会計２部までの発売となります。
≪京王線・井の頭線一日乗車券≫ ≪オリジナル台紙≫
３．「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」について
（１）概要
コラボ限定描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズや、「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券」を販売します。
（２）実施期間・時間
５月２２日（金）〜６月７日（日）
各日１１時００分〜１９時００分
（３）実施場所
井の頭線渋谷駅中央口改札外コンコース地上階行きエスカレーター付近
（４）販売商品
※商品画像はイメージです。実際の商品と一部デザインが異なる場合があります。
（５）来場方法
５月２２日（金）、５月２３日（土）、５月２４日（日）の一部時間帯のみイベント特設サイトより事前物販整理券配布を先着で受付します。（無料）
整理券申し込み：https://livepocket.jp/t/erdu0
そのほかの日は事前物販整理券なしでご来場いただけます。
※物販に関する詳細は以下のイベント特設サイトよりご確認ください。
イベント特設サイト：https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/
※状況により日時・内容は変更になる場合があります。
（６）販売商品に関するお問い合わせ
中外鉱業コンテンツ部 お問い合わせ窓口
https://www.chugai-contents.jp/blog/contactus/
電話でのお問い合わせ：０５０−１７２４−６３４７（自動音声、２４時間対応）
※商品の不良品交換対応につきましてはご購入より７日間以内にお問い合わせください。
４．コラボ限定ヘッドマークの掲出について
（１）実施内容
井の頭線でコラボ限定ヘッドマークを掲出した車両を運行します。
（２）掲出期間
５月２２日（金）〜６月７日（日）
※車両検査および運用の都合により運行しない日もあります。
（３）運行区間
井の頭線全線
（４）使用車両
１０００系１編成
≪ヘッドマークイメージ≫
５．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ０３−３３２５−６６４４（９：００〜１８：００）
© COVER
【参考】ホロライブプロダクションについて
運営会社：カバー株式会社
代 表 者：代表取締役社長 谷郷 元昭
Ｕ Ｒ Ｌ: https://cover-corp.com/
特 徴：「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。運営している女性VTuber グループ「ホロライブ」、男性VTuber グループ「ホロスターズ」はYouTube 総登録者数が8,000 万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-4106