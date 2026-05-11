【父の日ギフト予約開始】特製「感謝状」でありがとうを！野菜ソムリエプロ厳選フルーツEC「アグリセレクト」がメロンやマンゴーなど極上の贈り物を受付開始。お得な「全品ポイント2倍」も同時開催中！
株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、2026年の「父の日」に向けた特別ギフトの予約受付を開始いたしました。
父の日ページ：https://agri-select.com/ic/sp-fathers-day
■ 【父の日ギフト予約開始】極上のフルーツとお得なポイント2倍キャンペーン
「お父さん、いつもありがとう！」
今年の父の日は、美味しくて健康的な極上フルーツの贈り物はいかがでしょうか。アグリセレクトでは、箱を開けた瞬間に広がる芳醇な香りと色鮮やかな果実で、お父さんに「美味しい驚き」をお届けします。
今年は、日頃の感謝の気持ちをストレートに伝える特製「感謝状」も添えてお届けいたします。
さらに現在、サイト内の全商品を対象とした「全品ポイント2倍キャンペーン」を実施中。
特別な日のギフト準備が、これまで以上にお得になる絶好の機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348462/images/bodyimage1】
■年のおすすめはメロン・マンゴー・デラウェア・ぶどう
アグリセレクトのフルーツは、青果のプロフェッショナルである仲卸が独自の厳しい基準で選び抜いた逸品揃いです。
今年の父の日ギフトでは、とろけるような甘さと高貴な香りを放つ「メロン」や、濃厚な味わいがたまらない「マンゴー」、そして初夏の訪れを感じさせるさわやかな甘さの「デラウェア」をはじめとする「ぶどう」類など、お酒や甘いものが苦手なお父さんにも喜ばれる、旬の最高級フルーツを豊富にラインナップいたしました。
【おすすめライアップ】
●アールスメロン赤肉・青肉セット https://agri-select.com/i/554730-2_c
●マンゴー食べ比べ（3種×2玉入り）https://agri-select.com/i/553790-3_c
●山梨県産3種ぶどう食べ比べ https://agri-select.com/i/554720-4_c
●軽井沢きなり ナッツ・ドライフルーツ詰め合わせ https://agri-select.com/i/626450_rsc
●銀座千疋屋 銀座レーズンサンド https://agri-select.com/i/624510-1_sby
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348462/images/bodyimage2】
■ 今年は「ありがとう」を伝える父の日特製「感謝状」も添えてお届け！
「心の中では思っているけれど、照れくさくてなかなか言葉にできない…」
そんなお客様の想いを代弁するため、今年の父の日ギフトでは、「Happy Father's Day（父の日）」カテゴリ内の商品を対象に、特製の「感謝状」を添えてお届けいたします。（父の日ページはこちら：https://agri-select.com/ic/sp-fathers-day）
美味しいフルーツと一緒に届く、思いがけない感謝状。アグリセレクトで、日頃言えない「ありがとう！」を贈りませんか？お父さんのとびきりの笑顔を引き出す、心温まるサプライズを演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348462/images/bodyimage3】
■ 【同時開催中】買えば買うほどお得な「全品ポイント2倍キャンペーン」！
現在アグリセレクトでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて「全品ポイント2倍キャンペーン」を好評開催中です。
父の日ギフトのご予約はもちろん、ご自宅用のフルーツなど、サイト内の全商品が対象となります。
先日スタートした「会員ランク制度（累計購入金額に応じて還元率がアップ）」と合わせ、買えば買うほどお得になるこの機会をぜひご活用ください。
父の日ページ：https://agri-select.com/ic/sp-fathers-day
■ 【父の日ギフト予約開始】極上のフルーツとお得なポイント2倍キャンペーン
「お父さん、いつもありがとう！」
今年の父の日は、美味しくて健康的な極上フルーツの贈り物はいかがでしょうか。アグリセレクトでは、箱を開けた瞬間に広がる芳醇な香りと色鮮やかな果実で、お父さんに「美味しい驚き」をお届けします。
今年は、日頃の感謝の気持ちをストレートに伝える特製「感謝状」も添えてお届けいたします。
さらに現在、サイト内の全商品を対象とした「全品ポイント2倍キャンペーン」を実施中。
特別な日のギフト準備が、これまで以上にお得になる絶好の機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348462/images/bodyimage1】
■年のおすすめはメロン・マンゴー・デラウェア・ぶどう
アグリセレクトのフルーツは、青果のプロフェッショナルである仲卸が独自の厳しい基準で選び抜いた逸品揃いです。
今年の父の日ギフトでは、とろけるような甘さと高貴な香りを放つ「メロン」や、濃厚な味わいがたまらない「マンゴー」、そして初夏の訪れを感じさせるさわやかな甘さの「デラウェア」をはじめとする「ぶどう」類など、お酒や甘いものが苦手なお父さんにも喜ばれる、旬の最高級フルーツを豊富にラインナップいたしました。
【おすすめライアップ】
●アールスメロン赤肉・青肉セット https://agri-select.com/i/554730-2_c
●マンゴー食べ比べ（3種×2玉入り）https://agri-select.com/i/553790-3_c
●山梨県産3種ぶどう食べ比べ https://agri-select.com/i/554720-4_c
●軽井沢きなり ナッツ・ドライフルーツ詰め合わせ https://agri-select.com/i/626450_rsc
●銀座千疋屋 銀座レーズンサンド https://agri-select.com/i/624510-1_sby
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348462/images/bodyimage2】
■ 今年は「ありがとう」を伝える父の日特製「感謝状」も添えてお届け！
「心の中では思っているけれど、照れくさくてなかなか言葉にできない…」
そんなお客様の想いを代弁するため、今年の父の日ギフトでは、「Happy Father's Day（父の日）」カテゴリ内の商品を対象に、特製の「感謝状」を添えてお届けいたします。（父の日ページはこちら：https://agri-select.com/ic/sp-fathers-day）
美味しいフルーツと一緒に届く、思いがけない感謝状。アグリセレクトで、日頃言えない「ありがとう！」を贈りませんか？お父さんのとびきりの笑顔を引き出す、心温まるサプライズを演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348462/images/bodyimage3】
■ 【同時開催中】買えば買うほどお得な「全品ポイント2倍キャンペーン」！
現在アグリセレクトでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて「全品ポイント2倍キャンペーン」を好評開催中です。
父の日ギフトのご予約はもちろん、ご自宅用のフルーツなど、サイト内の全商品が対象となります。
先日スタートした「会員ランク制度（累計購入金額に応じて還元率がアップ）」と合わせ、買えば買うほどお得になるこの機会をぜひご活用ください。