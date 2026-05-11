【チャン・ビンビン×シュー・ルー主演】中国時代劇「月歌行」が5月11日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年5月11日（月）より中国時代劇「月歌行」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348873/images/bodyimage1】
(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.
中国時代劇「月歌行」のあらすじ
幼い頃、夢の中で仙人に会った柳梢（シュー･ルー）は、世に出て多くの大事を成し遂げるという運命を授けられる。10年後、柳梢は並外れた霊力を秘めた娘に成長し、仙人との再会を夢見て屋敷を出る準備を始める。しかし、柳梢の持つ霊力を奪おうとする陸地の妖王の襲撃を受け、抵抗しようとするも命の危機に。するとそこに猟妖師の陸離（チャン･ビンビン）が現れ、柳梢を妖王の魔の手から救い出す。どことなく夢で会った仙人と似た面影を持つ陸離に対し、親近感を覚える柳梢。そんな陸離には過去の記憶がなかった。謎めいた運命を持つ柳梢と陸離の２人は、互いに惹かれ合いながら、数々の困難を乗り越えて最愛の人たちを守るために旅路を共にする。２人の行く手に立ちはだかるのは…？
キャスト
チャン・ビンビン
シュー・ルー
スタッフ
監督：リン・ジエンロン
【配信開始日】
2026年5月11日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/songofthemoon?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/songofthemoon?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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キャスト
チャン・ビンビン
シュー・ルー
スタッフ
監督：リン・ジエンロン
【配信開始日】
2026年5月11日（月）
【視聴ページ】
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