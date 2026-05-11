iPhoneバックアップパスワードを忘れた場合はどうすれば？解除・確認方法を徹底解説
株式会社Tenorshareは、5月11日（月）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、「UltData for iOS」はiPhoneのバックアップパスワードを削除できるようになりました。
★iPhoneバックアップパスワード解除ソフトTenorshare UltData 公式サイト：https://x.gd/8npXN
iPhoneをPCへバックアップする際、「バックアップを暗号化」を有効にすると、復元時に専用パスワードの入力が必要になります。しかし、「iPhoneのバックアップパスワードを忘れてしまって復元できない…」「iPhoneのバックアップパスワードを設定した覚えがない」「Apple IDのパスワードを入力してもエラーになる…」と焦ってしまう人は非常に多いです。
実際、このパスワードはApple IDとは別物で、忘れると通常はバックアップを復元できませんが、iPhone本体の「設定のリセット」を行うことで、大切なデータを消すことなく暗号化を解除し、新しいバックアップを作成することが可能です。本記事では、iPhoneバックアップパスワードの確認方法、解除方法、リセット手順、注意点までをわかりやすく解説します。
iPhoneバックアップのパスワードを忘れても確認・復元できる？
iPhoneバックアップのパスワードを忘れてしまっても、状況によっては確認・復元できる可能性があります。
たとえば、
・Macのキーチェーンにパスワードが保存されている
・以前使用していたパスワードを思い出せる
・iCloudバックアップが残っている
といった場合は、バックアップデータを復元できることがあります。
また、iOS 11以降では「すべての設定をリセット」を行うことで、新しいバックアップ暗号化パスワードを設定することも可能です。
ただし、すでに作成済みの暗号化バックアップは、元のパスワードが分からない限り基本的に開けません。そのため、「古いバックアップから写真やLINEを取り戻したい」という場合は、UltDataのようなバックアップ復元ツールを利用する方法もあります。
方法1：心当たりのあるパスワードを片っ端から試す
まずは、無意識に設定しがちな以下のパスワードを試してみてください。意外とこれで解決するケースが多いです。
・iPhoneの画面ロック解除パスコード（4桁または6桁）
・Apple IDのパスワード
・PCのログインパスワード
・過去に使用していた古いパスワード
方法2：iPhoneの「すべての設定をリセット」で暗号化を解除する
iOS 11以降であれば、iPhone本体の設定をリセットすることで、バックアップのパスワード設定を初期化できます。
1.iPhoneの「設定」＞「一般」＞「転送またはiPhoneをリセット」を選択。
2.「リセット」＞「すべての設定をリセット」をタップ。
これにより、データは消えずにバックアップのパスワード設定だけがリセットされます。その後、再度PCに繋げば、新しいパスワードでバックアップが可能です。
方法3：iTunesバックアップパスワード解除ツールで直接解除して復元する
「設定のリセットでWi-Fiや壁紙の設定が消えるのは困る」「過去に取ったバックアップの中身をどうしても復元したい」という方に最もおすすめなのが、プロ仕様のデータ復元ソフトTenorshare UltDataを利用する方法です。
UltData for iOSは、業界最高水準の解析テクノロジーを搭載しており、iPhone内のデータを一切損なうことなく、忘れてしまったiTunesバックアップパスワードを数クリックで安全に解除・削除できます。 操作も非常にシンプルで、PC初心者でも迷わず数分でトラブルを解決できるため、時間の節約と確実性を求めるユーザーに最適です。
・iTunesバックアップからデータ抽出
・暗号化バックアップへの対応
・パスワード解除サポート
・初期化なしで復元
★iTunesバックアップパスワード解除ツールTenorshare UltData 無料体験：https://x.gd/8npXN
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348885/images/bodyimage1】
手順2.デバイスを接続して、「写真」などをスキャンします。パスワードがある場合、直接解除してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348885/images/bodyimage2】
3.スキャン結果から、復元したい写真を選択します。復元を実行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348885/images/bodyimage3】
方法4：iCloudバックアップを代替として利用する
PC（iTunes/Finder）のパスワードがどうしても不明な場合、iCloudバックアップは別系統の管理となっているため、利用できる可能性があります。
「設定」＞「ユーザー名」＞「iCloud」からバックアップ状況を確認。
ただし、iCloudの容量制限があるため、すべてのデータが保存されているか注意が必要です。
iPhoneバックアップパスワード「設定した覚えがない」のはなぜ？
実はかなり多い現象です。Redditでも、「暗号化を有効にした記憶がない」という投稿が多数あります。
原因として多いのは、
・過去に一度だけ暗号化をONにした
・iTunes利用時に設定した
・PC変更後も設定が引き継がれた
などです。
まとめ
iPhoneのバックアップパスワードを忘れてしまうと、「もう復元できないのでは？」と不安になりますが、実際には確認・リセットできるケースも少なくありません。特にiOS 11以降では、「すべての設定をリセット」を利用することで、新しい暗号化バックアップを作成できるようになっています。ただし、以前作成した暗号化バックアップは開けなくなるため、今後はパスワード管理アプリやメモ機能を使って安全に保管しておくことが大切です。
もし現在バックアップで困っている場合は、まずはキーチェーンや過去に使っていたパスワードを確認し、それでも解決しない場合は本記事でiPhoneバックアップパスワード解除ツールTenorshare UltDataを試してみてください。
★iPhoneバックアップパスワード解除ツールTenorshare UltData 無料体験：https://x.gd/8npXN
【関連記事】
・iPhoneのバックアップのロックを解除するパスワードとは？忘れた場合の対処法：https://x.gd/ywrBY
・最近削除した項目から完全削除した写真は復元できる？iPhone復元方法5選：https://x.gd/i0MHU
【Tenorshare UltData for iOS について】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiPhone/iPad向けデータ復元ソフトです。
バックアップがなくても簡単にデータを復元できます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
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公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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実際、このパスワードはApple IDとは別物で、忘れると通常はバックアップを復元できませんが、iPhone本体の「設定のリセット」を行うことで、大切なデータを消すことなく暗号化を解除し、新しいバックアップを作成することが可能です。本記事では、iPhoneバックアップパスワードの確認方法、解除方法、リセット手順、注意点までをわかりやすく解説します。
iPhoneバックアップのパスワードを忘れても確認・復元できる？
iPhoneバックアップのパスワードを忘れてしまっても、状況によっては確認・復元できる可能性があります。
たとえば、
・Macのキーチェーンにパスワードが保存されている
・以前使用していたパスワードを思い出せる
・iCloudバックアップが残っている
といった場合は、バックアップデータを復元できることがあります。
また、iOS 11以降では「すべての設定をリセット」を行うことで、新しいバックアップ暗号化パスワードを設定することも可能です。
ただし、すでに作成済みの暗号化バックアップは、元のパスワードが分からない限り基本的に開けません。そのため、「古いバックアップから写真やLINEを取り戻したい」という場合は、UltDataのようなバックアップ復元ツールを利用する方法もあります。
方法1：心当たりのあるパスワードを片っ端から試す
まずは、無意識に設定しがちな以下のパスワードを試してみてください。意外とこれで解決するケースが多いです。
・iPhoneの画面ロック解除パスコード（4桁または6桁）
・Apple IDのパスワード
・PCのログインパスワード
・過去に使用していた古いパスワード
方法2：iPhoneの「すべての設定をリセット」で暗号化を解除する
iOS 11以降であれば、iPhone本体の設定をリセットすることで、バックアップのパスワード設定を初期化できます。
1.iPhoneの「設定」＞「一般」＞「転送またはiPhoneをリセット」を選択。
2.「リセット」＞「すべての設定をリセット」をタップ。
これにより、データは消えずにバックアップのパスワード設定だけがリセットされます。その後、再度PCに繋げば、新しいパスワードでバックアップが可能です。
方法3：iTunesバックアップパスワード解除ツールで直接解除して復元する
「設定のリセットでWi-Fiや壁紙の設定が消えるのは困る」「過去に取ったバックアップの中身をどうしても復元したい」という方に最もおすすめなのが、プロ仕様のデータ復元ソフトTenorshare UltDataを利用する方法です。
UltData for iOSは、業界最高水準の解析テクノロジーを搭載しており、iPhone内のデータを一切損なうことなく、忘れてしまったiTunesバックアップパスワードを数クリックで安全に解除・削除できます。 操作も非常にシンプルで、PC初心者でも迷わず数分でトラブルを解決できるため、時間の節約と確実性を求めるユーザーに最適です。
・iTunesバックアップからデータ抽出
・暗号化バックアップへの対応
・パスワード解除サポート
・初期化なしで復元
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手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348885/images/bodyimage1】
手順2.デバイスを接続して、「写真」などをスキャンします。パスワードがある場合、直接解除してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348885/images/bodyimage2】
3.スキャン結果から、復元したい写真を選択します。復元を実行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348885/images/bodyimage3】
方法4：iCloudバックアップを代替として利用する
PC（iTunes/Finder）のパスワードがどうしても不明な場合、iCloudバックアップは別系統の管理となっているため、利用できる可能性があります。
「設定」＞「ユーザー名」＞「iCloud」からバックアップ状況を確認。
ただし、iCloudの容量制限があるため、すべてのデータが保存されているか注意が必要です。
iPhoneバックアップパスワード「設定した覚えがない」のはなぜ？
実はかなり多い現象です。Redditでも、「暗号化を有効にした記憶がない」という投稿が多数あります。
原因として多いのは、
・過去に一度だけ暗号化をONにした
・iTunes利用時に設定した
・PC変更後も設定が引き継がれた
などです。
まとめ
iPhoneのバックアップパスワードを忘れてしまうと、「もう復元できないのでは？」と不安になりますが、実際には確認・リセットできるケースも少なくありません。特にiOS 11以降では、「すべての設定をリセット」を利用することで、新しい暗号化バックアップを作成できるようになっています。ただし、以前作成した暗号化バックアップは開けなくなるため、今後はパスワード管理アプリやメモ機能を使って安全に保管しておくことが大切です。
もし現在バックアップで困っている場合は、まずはキーチェーンや過去に使っていたパスワードを確認し、それでも解決しない場合は本記事でiPhoneバックアップパスワード解除ツールTenorshare UltDataを試してみてください。
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【関連記事】
・iPhoneのバックアップのロックを解除するパスワードとは？忘れた場合の対処法：https://x.gd/ywrBY
・最近削除した項目から完全削除した写真は復元できる？iPhone復元方法5選：https://x.gd/i0MHU
【Tenorshare UltData for iOS について】
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