WEB小説投稿サイト「ネオページ」、毎日ポイントが受け取れる新機能「週間チャージプラン」を提供開始～自動チャージで読書をもっと快適に楽しめる新サブスクリプション機能～
WEB小説投稿サイト「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、2026年4月29日に公開したアプリ最新版（Ver.1.6.4）において、新機能「週間チャージプラン」の提供を開始しました。 「週間チャージプラン」は、毎週自動でネオポイント（NP）をチャージできる新しいサブスクリプション機能です。さらに、毎日プレゼントポイント（PP）を受け取ることができ、より快適にWEB小説を楽しめます。 毎日WEB小説を楽しむユーザーが、よりスムーズに続きを楽しめるよう設計されています。 ネオページでは、ユーザーが日常の中でWEB小説を継続的に楽しめる体験づくりを目指し、機能改善・開発を進めています。 ※本機能はアプリ版限定機能です。 ネオページヘルプページURL：https://help.neopage.com/#/
「週間チャージプラン」について
「週間チャージプラン」は、WEB小説を継続的に楽しみたいユーザーに向けた新しいチャージ機能です。
プランを開通すると、毎週自動でネオポイント（NP）がチャージされるため、都度チャージする手間なく、スムーズに作品を読み進めることができます。 また、プラン利用期間中は毎日プレゼントポイント（PP）を受け取ることができ、通常チャージよりもお得にポイントを利用できます。
主な特長
■ 毎週自動でNPをチャージ
毎週自動でネオポイント（NP）が付与されるため、チャージの手間なく継続して読書を楽しめます。
■ 毎日PPを受け取れる
プラン期間中は、毎日ミッションからプレゼントポイント（PP）を受け取ることができます。
■ よりお得にポイント利用
通常チャージよりもお得にネオポイント（NP）やプレゼントポイント（PP）を獲得できます。
こんな読者におすすめ
・毎日WEB小説を読んでいる ・何度もチャージするのが面倒 ・お得にネオポイントを利用したい ・毎日の読書をもっと快適に楽しみたい
「週間チャージプラン」は、アプリ内から簡単に利用開始できます。
開通方法
１.マイページから「チャージプラン」を選択 ２.「週間チャージプラン」をタップ ３．開通完了後、NPが即時付与
毎日PPの受け取り方法
１．ホーム画面の「ギフト」または「コインを獲得する」をタップ ２．「特別ミッション」からPPを受け取る
今後の展開
現在「週間チャージプラン」はテスト公開中であり、今後は複数の週間プランや月額プランの追加も予定しています。 ネオページでは今後も、ユーザーが日常の中で快適にWEB小説を楽しめるサービスづくりを進めていきます。
ネオページについて
ネオページは、スマートフォンアプリおよびWebブラウザから利用できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど、多彩なジャンルの作品を掲載しており、読者は無料作品や試し読みを通じて気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。
関連リンク
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