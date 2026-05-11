WEB小説投稿サイト「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、2026年4月29日に公開したアプリ最新版（Ver.1.6.4）において、新機能「週間チャージプラン」の提供を開始しました。 「週間チャージプラン」は、毎週自動でネオポイント（NP）をチャージできる新しいサブスクリプション機能です。さらに、毎日プレゼントポイント（PP）を受け取ることができ、より快適にWEB小説を楽しめます。 毎日WEB小説を楽しむユーザーが、よりスムーズに続きを楽しめるよう設計されています。 ネオページでは、ユーザーが日常の中でWEB小説を継続的に楽しめる体験づくりを目指し、機能改善・開発を進めています。 ※本機能はアプリ版限定機能です。 ネオページヘルプページURL：https://help.neopage.com/#/

「週間チャージプラン」について

「週間チャージプラン」は、WEB小説を継続的に楽しみたいユーザーに向けた新しいチャージ機能です。

プランを開通すると、毎週自動でネオポイント（NP）がチャージされるため、都度チャージする手間なく、スムーズに作品を読み進めることができます。 また、プラン利用期間中は毎日プレゼントポイント（PP）を受け取ることができ、通常チャージよりもお得にポイントを利用できます。

主な特長

■ 毎週自動でNPをチャージ

毎週自動でネオポイント（NP）が付与されるため、チャージの手間なく継続して読書を楽しめます。

■ 毎日PPを受け取れる

プラン期間中は、毎日ミッションからプレゼントポイント（PP）を受け取ることができます。

■ よりお得にポイント利用

通常チャージよりもお得にネオポイント（NP）やプレゼントポイント（PP）を獲得できます。

こんな読者におすすめ

・毎日WEB小説を読んでいる ・何度もチャージするのが面倒 ・お得にネオポイントを利用したい ・毎日の読書をもっと快適に楽しみたい

「週間チャージプラン」は、アプリ内から簡単に利用開始できます。

開通方法

１.マイページから「チャージプラン」を選択 ２.「週間チャージプラン」をタップ ３．開通完了後、NPが即時付与

毎日PPの受け取り方法

１．ホーム画面の「ギフト」または「コインを獲得する」をタップ ２．「特別ミッション」からPPを受け取る

今後の展開

現在「週間チャージプラン」はテスト公開中であり、今後は複数の週間プランや月額プランの追加も予定しています。 ネオページでは今後も、ユーザーが日常の中で快適にWEB小説を楽しめるサービスづくりを進めていきます。

ネオページについて

ネオページは、スマートフォンアプリおよびWebブラウザから利用できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど、多彩なジャンルの作品を掲載しており、読者は無料作品や試し読みを通じて気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。

関連リンク

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