日本一の学生起業家を決定する「学生ピッチ甲子園2026」の全国大会が2026年4月29日、東京ビッグサイトで開催された「SusHi Tech Tokyo 2026」で行われ、ニワトリを遠隔飼育できるサービス「Rickock」（リコック）を開発した岡山理科大学理学部動物学科3年の毛利真吏央さんが中四国代表で出場しました。 本大会は、全国6地区（北海道・東北大会 / 関東大会 / 東海・北陸大会 / 関西大会 / 中国・四国大会 / 沖縄・九州大会）の予選を勝ち抜いた学生起業家が集結し、優勝賞金1,000万円と「日本一」の称号をかけて競う、日本最大級の学生スタートアップピッチコンテストです。学生ならではの視点から生まれる革新的なビジネスアイデアや社会課題解決型のプロジェクトが発表される場として、年々注目を集めています。 惜しくも優勝は逃した毛利さんでしたが、「この舞台に立てて大変光栄です。一方で他地域代表の皆さんとの差も痛感しました。審査員の方々から多くのコメントもいただいたので、これからサービスをさらに磨き上げていきます」と話しています。 ■SusHi Tech Tokyoの詳細はこちら↓ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

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