【1日限定】福島に「夜のカフェテラス」が再現される一夜限りの世界、大ゴッホ展フィナーレに花を。

株式会社オーダーメイドジャパン

2026年5月17日（日）、福島県福島市で開催中の「大ゴッホ展」が閉幕します。

その最終日の夜、ポスターにも描かれている『夜のカフェテラス』の世界を

株式会社オーダーメイドジャパンが運営するstay & lounge Vaseのテラスで味わうことができます。

一夜限りの特別コラボイベントを開催。

地元福島の人気店と若手が手を取り合い、展覧会の余韻を五感で味わう至福のひとときを提供します。

【このイベントの3つの注目ポイント】

「絵画とのシンクロ率」に驚く夜のカフェテラス

今回の「大ゴッホ展」ポスターに描かれている『夜のカフェテラス』。

その舞台であるフランス・アルルのカフェを彷彿とさせるVaseのテラス席で、

名画の住人になったかのような没入体験を味わうことができます。

昼の顔と夜の顔が融合する、究極の「食と美」

この日のためだけに特別なコラボレーションでお届けします。

Jun's cafe： 地元でたくさんの人がラフに集まれる場所を作りたい！

そんな思いで昨年の11月にオープンしたモーニングからカフェタイムまでのカフェ。

MAGIE NOIR： “穏やかな時の刻みの中で、お客様にご自身らしくお愉しみいただきたい”という想いを一杯に込める素敵なバー。

この2店が提案する特別メニューが、夜に華を添えます。

若手画家「絵描きの庭」が彩る、一夜限りの街角美術館

地元福島で活動する若手画家「絵描きの庭」の作品を特別展示。ゴッホ展の熱狂をそのままに、

今を生きる福島のアーティストの感性に触れる。

絵画と向き合い、語り合える、美術館よりも少しラフな空間を提供します。

【イベント開催の背景】

「大ゴッホ展」のフィナーレという特別な夜に、私たちはこの場所で、「挑戦を称え、人を想い繋げる」この特別な想いを、名画の風景に乗せてお届けしたいと考えています。

譲り受けたのは、応援の意志。MAGIE NOIR五十嵐さんとの絆

会場となる「Stay & Lounge Vase」

「人と人が繋がり、物語が生まれる場所カフェカウンター。実はこの重厚なカウンターテーブルは、福島市が誇る名店「マジー・ノアール」の店主・五十嵐さんから譲り受けたものです。 Vaseのオープン当初、五十嵐さんは「地域で新しく挑戦する若者を応援したい」という真っ直ぐな想いとともに、この大切なカウンターを託してくださいました。今回のコラボレーションは、いわばこのカウンターに刻まれた“応援の意志”が、再び時を経て結実した貴重な一夜でもあります。

■ 挑戦の場としてのVase

Vaseは、地域で挑戦したいと願う人々を支える「チャレンジキッチン」のような環境を提供したいと考えていました！そんな中、出逢ったのがオーストラリアでの修行を終えて帰国した「Jun's カフェ」の純さんです。 「地元福島の地で、自分の力を試したい」という志に、私たちはVaseの空間を間貸しという形で提供し歩んできました。今回のイベントでは、名画の世界観を彩るフードとドリンクを提供します。

【開催概要】

開催日： 2026年5月17日（日）

時間： 18:00 ～ 22:00

会場： stay & lounge Vase（福島県福島市大町9－９）

内容： ドリンク・フードの提供、絵画展示（絵描きの庭）

入場： ワンオーダー制・予約不要

※限定メニューは無くなり次第終了となります。

※大ゴッホ展の最終日の思い出に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。