業界最高水準の研修を突破した「掃除のプロ」が全国に続々。2026年5月、『おそうじ革命』が28エリアでサービス開始 。

株式会社KIREI produce



2026年5月、『おそうじ革命』は全国28エリアに新たな拠点を開設いたします！

徹底研修で磨かれたプロの技術を、あらゆる空間へ。

全国の「おそうじ革命」では、エアコン・水回り等の一般住宅 から、オフィス、店舗、さらには大型施設まで、規模や用途を問わず網羅する 総合清掃サービスを展開しています。

家庭からビジネスの現場まで、場所を問わず高品質な「キレイ」をお届けします。





「他社で断られたお掃除」こそ、私たちの出番です。

難易度の高い特殊清掃から、大規模な一括依頼まで。

「おそうじ革命」は、お客様の「困った」を解決し続けてきました。500m続く商店街の道路や、学術施設の大きな池など、どこに頼むべきか迷う案件も、独自のノウハウで「キレイ」を実現してきました。

私たちが大切にしているのは「できるか、できないか」ではなく、お客様が安心できるかどうか。これまでお断りした現場はありません。

「おそうじ革命なら何とかしてくれる」-その期待に応える情熱と技術で、あらゆる現場を「キレイ」に導きます。

私たちは、単に汚れを落とすだけでなく、地域のお客様との信頼関係を大切にしています。

確かな技術力はもちろん、大切な施設や空間を安心してお任せいただける「信頼の人柄」を兼ね備えたスタッフ体制で、地域の皆様を全力でサポートいたします。



以下新店舗の紹介です。

白石区のおそうじの事なら

◆札幌白石菊水店（店舗責任者：老久保 朝飛）

ガス・電気・などの設備の知識と資格を活かし、清掃からメンテナンスまで対応。

丁寧な作業で、快適な空間づくりをお手伝いします。





手稲区のおそうじの事なら

◆札幌手稲稲穂店（店舗責任者：高橋 雅孝）

健康を守る住環境づくりを大切に、徹底した清掃で安心・快適な空間をご提供します。





大鰐町のおそうじの事なら

◆青森大鰐店（店舗責任者：成田 祐一）

地元大鰐出身。体力と丁寧さを活かし、地域に寄り添ったサービスをご提供。

おそうじを通じて、暮らしにKIREIと心地よさをお届けします。

登米市のおそうじの事なら

◆宮城登米米山店（店舗責任者：村上 仁則）

笑顔の連鎖をコンセプトに、丁寧な清掃とホスピタリティで快適な空間づくりをお手伝いします。





郡山市のおそうじの事なら

◆郡山長者店（店舗責任者：相樂 和弘）

介護業界での経験を活かし、寄り添う姿勢と丁寧な対応でサポートします。

おそうじを通じて、安心で快適な暮らしづくりをお手伝いします。





つくば市のおそうじの事なら

◆茨城つくば牛久店（店舗責任者：松田 幸憲）

確かな技術と丁寧な対応で、誰が見てもKIREIな空間づくりをお手伝いします。





宇都宮市のおそうじの事なら

◆栃木県宇都宮ゆいの杜店（店舗責任者：米山 和男）

丁寧な作業で、快適で清潔な住環境づくりをお手伝いします。



朝霞市のおそうじの事なら

◆朝霞根岸台店（店舗責任者：箕作 雄也）

子育て世帯・高齢者・共働き世帯まで寄り添い、安心で快適な住環境づくりをお手伝いします。





深谷市のおそうじの事なら

◆埼玉深谷田所町店（店舗責任者：明智 拓真）

基本に忠実に。安心・快適な空間とゆとりの時間づくりをお手伝いします。





さいたま市のおそうじの事なら

◆さいたま大宮駅前店（店舗責任者：渡部 泰）

電気工事士の資格を活かし、安心・安全な作業に対応。

丁寧な作業と誠実な対応で、快適な空間づくりをお手伝いします。





富津市のおそうじの事なら

◆千葉富津店（店舗責任者：平野 彰洋）

鉄道設備で培った責任感と技術力で、細部まで丁寧な清掃をお約束します。





板橋区のおそうじの事なら

◆板橋東新町店（店舗責任者：末岡 史靖）

ハウスクリーニング会社から独立。

豊富な経験を活かし、安心・丁寧な作業で安心して任せられる仕上がりをご提供します。





中央区のおそうじの事なら

◆東京晴海店（店舗責任者：角田 義浩）

丁寧さと清潔感を大切に、安心して任せられる高品質なサービスをご提供します。





文京区のおそうじの事なら

◆新宿神楽坂店（店舗責任者：目代 拓也）

汚れの原因に合わせた最適な方法で、見えない部分まで丁寧に洗浄します。

事前説明と丁寧な工程管理で、再発防止まで考えた快適な空間づくりをお手伝いします。





横浜市のおそうじの事なら

◆横浜南区白妙店（店舗責任者：前村 武亮）

飲食業で培ったおもてなしの心で、丁寧にKIREIをお届けします。





津幡町のおそうじの事なら

◆石川津幡店（店舗責任者：泉 幸雄）

清掃に加え、簡単な補修や施工にも対応。

提案力と丁寧な対応で、暮らし全体を整える快適な空間づくりをお手伝いします。





上田市のおそうじの事なら

◆長野上田御嶽堂店（店舗責任者：高見澤 元気）

細部までこだわる丁寧な清掃で、空間の美しさと快適さを引き出します。

安全な洗剤とホスピタリティで、ご家族やペットにも優しいKIREIをお届けします。





焼津市のおそうじの事なら

◆静岡焼津店（店舗責任者：ペレスケンスケ）

品質管理で培った確かな目と技術で、空間の価値を高める清掃をご提供します。





富士市のおそうじの事なら

◆静岡富士東名富士インター店（店舗責任者：望月 貴史）

電気・配線の専門知識を活かした、根拠のある丁寧な作業が強み。

「暮らしのお困りごと」にも、親切・丁寧に応えます。





日進市のおそうじの事なら

◆愛知日進藤塚店（店舗責任者：平澤 陽一郎）

生協での20年の経験を活かし、安心・安全をお届け。

最新家電が届かない奥の汚れまで、安全・清潔に磨き上げます。





名古屋市のおそうじの事なら

◆名古屋市南大高駅前店（店舗責任者：長谷川 豪助）

凝り性な性格を活かし、細部まで根こそぎリセットします 。





四日市市のおそうじの事なら

◆三重四日市店（店舗責任者：上野 航侑）

エアコン・水回り・空室・法人清掃まで、幅広く対応します。





泉佐野市のおそうじの事なら

◆泉佐野店（店舗責任者：柳田 洋平）

丁寧な説明と誠意ある対応を何より大切に。

持ち前のフットワークの軽さを活かし、快適な空間を提供します。





東大阪市のおそうじの事なら

◆東大阪高井田店（店舗責任者：佐藤 融）

金融機関で31年培った「信用と安心」を大切に。

エアコンから空室清掃まで、細かな汚れも親切丁寧に解決します。





生駒市のおそうじの事なら

◆奈良生駒東生駒店（店舗責任者：斉藤 嘉三）

日々の掃除の限界を超え、笑顔あふれる空間に！





廿日市のおそうじの事なら

◆広島廿日市駅前店（店舗責任者：李 だいちゅう）

「楽しむお掃除」をモットーに、細部まで徹底的に綺麗を再現します。





添田町のおそうじの事なら

◆福岡田川添田店 （店舗責任者：金子 広一）

24年間「街のガス屋」として積み上げてきた確かな信頼 。

エアコンから水回りまで丁寧に磨き上げます。





久留米市のおそうじの事なら

◆福岡久留米梅満店 （店舗責任者：高田 健一）

隅々の汚れも見逃さない鋭い目で、

心から安心できる快適な空間づくりを全力でお手伝いします 。



