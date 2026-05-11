「ちびまる子ちゃん」と考える、子どもの近視 ― 日常の気づきから“まずは眼科へ”を伝える疾患啓発メッセージを全国に展開 ―

参天製薬株式会社

参天製薬株式会社（本社：大阪市、以下Santen）は、2026年5月11日より、子どもの近視の予防や進行抑制に関する啓発メッセージの全国展開を開始しましたので、お知らせします。本取り組みでは、さくらももこさん原作の漫画作品・テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」を起用し、テレビCMやWEB広告、院内啓発ポスターなどのさまざまな媒体を通じて、全国的に展開してまいります。

今回のコラボレーションは、国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」の日常を通じて、子どもの近視を身近なテーマとして描くことを目的としています。家庭や学校での何気ない会話や気づきをきっかけに、成長期の子どもは近視が進行しやすい可能性があることや、生活習慣を見直すことへの理解を進めるとともに、早めに眼科へ相談することの大切さを、親しみやすく分かりやすく伝えます。

近視の患者数は、2030年には世界人口の39.9%、2050年には49.8%に達する¹と予想されています。日本においては、文部科学省が実施した学校保健統計調査で、裸眼視力1.0未満の者の割合は年々増加しており、2025年度調査では小学校で36.1%、中学校で59.4%、高等学校で71.5%という結果が示されています²。近年の近視の増加は、特に子どもたちの屋外活動時間の減少と、読書、勉強、デジタル機器の使用等、近業作業（近くを長時間見る作業のこと）活動の増加が組み合わさったことによるライフスタイルの変化に起因すると考えられています³⁻⁴。近視が進行すると Quality of Life（生活の質：QOL）の低下や⁵⁻⁶、視力に影響を及ぼす可能性のある合併症の発症リスクが増加すると報告されています³⁻⁴。

Santenは、人々の目の健康を追求するスペシャリティ・カンパニーとして、世界の人々が「見る」を通じた幸せを実感できる社会の実現に向け、患者さんに新たな治療方法を提供し、一人でも多くの患者さんのQOL向上に貢献してまいります。

＜CMストーリー＞

家族や友だちとの何気ない会話や、学校・家庭での身近な場面を通して、子どもの近視が誰にとっても身近なテーマであることを描いたCMです。成長期の子どもは、気づかないうちに近視が進みやすい可能性があることを、驚きや共感を誘うやさしい表現で伝え、「子どもの目は一生もの」という気づきを届けます。日常の中に潜む小さなサインに目を向ける大切さとともに、生活習慣を見直し、気になったときには早めに眼科へ相談することの重要性を、そっと呼びかけています。

＜概要＞

●テレビCM

・ タイトル：子どもの近視 「子どもの目は一生もの」篇

子どもの近視 「それいつの視力？」篇

子どもの近視 「黒板見えてる？」篇

・放映期間：2026年5月11日～7月中旬 （予定）

※「それいつの視力？」篇、「黒板見えてる？」篇は5月中下旬より放映開始予定

・放送地域：全国

・YouTube UR：「子どもの目は一生もの」篇 https://youtu.be/X9BYGStmt4Q （2026年5月11日公開）

●WEB広告

・配信期間：2026年5月～7月、10月～11月（予定）

・放送媒体：動画 YouTube、Amazon Prime Video、TVer

静止画バナー Instagram、LINE、Yahoo! JAPAN

●院内啓発ポスター

・ 配信期間：2026年4月～2027年3月

・ 配布方法：弊社MRを通じて医療機関に順次ご案内予定

＜参考文献＞

1.Holden B et al, Ophthalmology 2016;123(5):1036-42.

2.文部科学省: 報道発表 令和7年度学校保健統計（確定値）の公表について.

https://www.mext.go.jp/content/20260213-mxt_chousa01-000046876_1.pdf

3.Morgan IG et al, Lancet. 2012;379(9827):1739-48.

4.Haarman A et al, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49.

5.Han X et al, Curr Eye Res. 2023;48(12):1189-1194.

6.Sankaridurg P et al, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):2.

Santenについて

Santenは、眼科領域に特化したグローバル製薬企業として、世界中の人々が「見る」ことを通じて、より豊かで幸せな人生を送れるよう、目の健康の維持・向上に取り組んでいます。1890年に日本・大阪で創業して以来、135年以上にわたり、眼科領域における医薬品および医療機器の研究開発・製造、および販売を通じて、世界中の人々の目の健康をサポートしてきました。Santenは眼科領域を専門とし、緑内障、ドライアイ、感染症、アレルギー、加齢黄斑変性、近視など、幅広い疾患領域に対応する製品ポートフォリオを有しています。現在、Santenの製品とサービスは世界60以上の国・地域で提供されています。「天機に参与する」という基本理念のもと、Santenは、眼科の専門性と患者さん中心の姿勢を大切に、「Happiness with Vision」の実現に向けて取り組んでいます。

詳しくは、https://www.santen.com/jaをご覧ください。

「子どもの近視」に関する詳しい情報はこちら： https://www.santen.com/jp/healthcare/eye/library/myopia