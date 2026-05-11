光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導くライトリフレクティング ルミナイジングパウダーに、華やかな血色感を湛えたブラッシュタイプが誕生＜先行予約中＞

LIGHT REFLECTING LUMINIZING BLUSH

BEAM OF BLUSH

資生堂ジャパン株式会社

光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導くライトリフレクティング ルミナイジングパウダーに、華やかな血色感を湛えたブラッシュタイプが仲間入り。この世のものとは思えないほど、優美な輝き。ずっと触れていたいほど、軽くなめらかなテクスチュア。フランソワ・ナーズが理想とする究極の仕上がりはそのままに、色とりどりの血色感をプラス。肌あたりのやさしいシルキーなフォーミュラに、ハイライター特有の透明感あふれる輝きとブラッシュの柔らかな色づきを融合。肌そのものの澄んだ輝きをいっそう引き立てます。

ハイライターブラッシュが叶える、夢のような輝き。

全7色 | 2026年5月22日（金）新発売

LIGHT REFLECTING LUMINIZING BLUSH

■NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ

内容量5.5g | 税込価格6,490円（本体5,900円＋税）

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります



ETHEREAL GLOW

ハイライターの澄みわたる透明感と、ブラッシュがもたらす柔らかな血色感をひとつに融合。これまでにない発光美とNARSならではのモダンな発色を叶える、新感覚のブラッシュライター。配合された微細なパール成分が光を反射し、小ジワや毛穴などをソフトフォーカス。気になる肌イシューをぼかしながら、繊細な輝きを与えます。同時に、肌に潤いを与え、より光を捉えやすいなめらかな肌に。光を纏い、肌に生命力を与えます。



SERUM-POWDER HYBRID

美容成分とパウダーとのハイブリッドフォーミュラ。なめらかなテクスチュアが叶える想像を超えた肌なじみで肌に密着。ひと塗りで、肌の生命力を感じさせる血色感と、内側から発光するようなツヤを瞬時に演出します。軽やかな使用感で重ねても厚ぼったくならず、ナチュラルなツヤ感から存在感を放つ華やかな輝きまで自在に演出します。

ALL DAY LUMINOSITY

ウォーター＆スウェットレジスタント処方。汗や水に強いため、化粧くずれしにくく、みずみずしく透明感ある輝きが長時間＊1持続します。

＊1・・・16時間仕上がりデータ取得済み（メーキャップのくずれのなさ）。仕上がりには個人差があります。

“THERE’S POWER IN A WELL-PLACED SHIMMER.”

「計算された輝きには、力が宿る。」

ーフランソワ・ナーズ NARS創始者／クリエイティブ・ディレクター

LIGHT REFLECTING LUMINIZING BLUSH

■NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ

全7色 |内容量5.5g | 税込価格6,490円（本体5,900円＋税）| 2026年5月22日（金）新発売

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります