食のつくり手や目利きとコラボ！ブランド牛や天然本まぐろを使った期間限定メニューが登場「虎横祭2026～『ありがとう』を『おいしい』で還そう！～」開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾）が運営する「虎ノ門ヒルズ」では、2026年6月12日（金）～13日（土）の2日間、「虎ノ門横丁」（虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー3階）の開業6周年記念イベント「虎横祭2026 ～『ありがとう』を『おいしい』で還そう！～」を開催します。

虎ノ門横丁は、個々のお店を楽しんで終えてしまうのではなく、虎ノ門横丁という集合体としての個性を楽しんでもらうため、「街」に「路」をつくりました。熱を大切に、さまざまな人と人、人と店、人と街のつながりを生み出して6年。これを機に、これまで関わってきた方々との関係性を深め、新たな関りや縁も広げて、未来の横丁をつくっていきたい。そんな想いと日頃の感謝の気持ちを込めて「虎横祭2026」を開催します。イベント当日は、料理人の前に生産者がいること、食材のいのちに向き合うこと、すべての感謝を“還元する”をテーマに虎ノ門横丁の全25店舗が、「ありがとうをおいしいで還そう！」の合言葉のもと、さまざまな形で感謝の気持ちを “還す”コンテンツを展開します。

当日は、「料理で還す」をコンセプトに、目利きの特別食材を使ったスペシャルメニューや、各店こだわりの食材、調理法を活かしたこの期間限定の一皿を提供するほか、「お酒で還す」をコンセプトに、各地の蔵元がPOPUPレストランに集い、特別な酒と肴の振る舞いや横丁内の各店と連携したペアリングメニュー提供を行います。さらに、「体験で還す」をコンセプトに、オリジナルグッズ販売や似顔絵ワークショップ、調味料のカスタムブレンドなど、井戸端のように人と人の出会いが生まれる体験ブース「土曜虎横市場」も虎横祭限定で開催。虎ノ門横丁のメンバーはもちろん、これまで共に横丁を育ててきたつくり手や目利きの皆様、そしてお客様と共に6周年を盛り上げます。

虎ノ門横丁のコンセプト「会いたい人がいる店、新しく生まれる美味しい路」のもと、虎ノ門横丁の未来へとつながる、二日限りの食の祭典をお楽しみください。

■虎横祭2026 ～「ありがとう」を「おいしい」で還そう！～ 開催概要

開催日時：2026年6月12日（金）17:00～23:00、13日（土）15:00～23:00

開催場所：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3階 虎ノ門横丁

公式サイト：https://www.toranomonhills.com/events/2026/05/0254.html （5/18詳細内容公開予定）

其の一） “料理で還す” 各ジャンルのプロフェッショナル達との多彩なコラボ

全25店舗によるこの日だけの周年特別メニューをご用意する他、虎ノ門横丁に所縁のある生産者や料理人など食のつくり手、全国のシェフから絶大な信頼を得る目利きが集結。各ジャンルのプロフェッショナル達と個性溢れる各店舗がコラボレーションし、この日、この場でしか味わうことができない限定メニューを提供します。

全国のトップシェフから信頼される「サカエヤ」の“牛丸一頭！”虎ノ門横丁へ。 新保吉伸氏が“手当て”した肉の旨味を最大限に引き出した限定メニューを開発。

1988年の創業以来、肉の「手当て」という独自の哲学を貫く、滋賀県草津市の精肉・卸専門店『サカエヤ』。代表・新保吉伸氏が手がける「近江牛」や、北海道の「ジビーフ」、希少な「愛農ナチュラルポーク」など、厳選された生産者の命を熟成・昇華させた肉は、全国のトップシェフから絶大な信頼を寄せられています。

虎横祭では、和食・中華・イタリアンなど様々なジャンルの銘店が、新保氏が“虎横祭”に向け命を吹き込んだ肉を使い、最大限に旨味を引き出した、ここでしか出会えない虎横祭限定メニューを開発・提供します。

豊洲の伝説「フジタ水産」の最高級天然本まぐろを“丸一本！ ”虎ノ門横丁の銘店がスペシャルメニューとして提供。

信頼の厚い仲買人として知られる藤田浩毅氏が代表を務め、とにかく美味しいことにこだわる「最高級の天然本まぐろ」を専門に扱う豊洲市場の仲卸業者「フジタ水産」。妥協なき目利きは、ミシュラン三ツ星店をはじめとする国内最高峰の鮨店から熱烈な支持を得ています。本来、限られた席でしか味わうことのできない「最高級の天然本まぐろ」を、各店が独創的なアプローチでメニュー化。素材のポテンシャルを最大限に引き出した、ここでしか出会えない虎横祭限定メニューを開発・提供します。

日本の食を牽引するオーナーシェフが参戦！ 厨房で自ら仕上げる、この期間だけの至極の一皿。

日本の食を牽引するオーナーシェフが虎横祭に参戦。厨房や焼き場に立ち、自ら腕を振るいこの期間限定の特別メニューを提供します。普段はなかなか食べることができない有名シェフの料理をこの機会に味わってみてはいかがでしょうか。

＜参加予定オーナーシェフ＞

・「ファイヤーホール４０００」菰田欣也氏

・「振り塩とイタリアン イル・フリージオ」 奥田政行氏

・「バードランド」 和田利弘氏

其の二） “お酒で還す” 日替わり日本酒バーPOPUP開催

世界で活躍する蔵元が日替わりでPOPUPレストランに登場。新橋の日本酒バー福33の女将、村岡ありさ氏による特別な酒と肴の振る舞いに加え、各店とのペアリングメニューを展開します。蔵元と直接触れ合いながら、日本酒の魅力とその背景にある想いを体感できる特別な場をご用意します。

日本酒の伝統と未来を五感で味わう。 全国から選りすぐりの蔵元がPOP UPレストランに集結。

日本酒を日本の誇るべき文化として次世代へ――。今回の虎横祭では、八戸酒造（青森）や滝澤酒造（埼玉）、杜の蔵（福岡）といった、全国から選りすぐられた蔵元が日替わりでPOPUPレストランに登場します。監修を務めるのは、新橋の銘店「日本酒バー福33」の女将、村岡ありさ氏。蔵元との固い絆から生まれた、ここでしか味わえない特別な酒と、日本酒の魅力を最大化させる「食とのペアリング」を提案します。蔵元自らが注ぎ、語る。その贅沢な体験は、単なる飲食の枠を超え、日本の伝統と未来を五感で味わう貴重な機会をお届けします。

※ペアリングメニューは、一部店舗との連携での展開を予定しています。

其の三） “体験で還す” 新たな井戸端コミュニティ「土曜虎横市場」を展開

虎ノ門横丁には、食はもちろん、アパレルや音楽、その他ジャンルにとらわれない様々なクリエイターやアーティストらが集います。当日は、自由で楽しい井戸端コミュニティが広がる虎ノ門横丁で、お酒のツマミになるようなユニークな遊びのコンテンツを多数ご用意。イベント2日目となる土曜日限定で、「土曜虎横市場」として展開します。

「土曜虎横市場」が提案する、新たな井戸端コミュニティ。 お酒のツマミになるようなユニークな遊びのコンテンツを展開。

＜出店者一例＞

● 老舗「八幡屋礒五郎」出張カスタム七味ブレンド

長野県・善光寺門前に本店を構え、「日本三大七味」の一つとして江戸時代から愛され続ける創業280年以上の老舗「八幡屋礒五郎」。この度、虎ノ門横丁にて、自分だけのオリジナルブレンドが作れる他、「虎ノ門横丁オリジナルブレンド」を開発・限定販売します。ご自宅に持ち帰るもよし、お好みの七味を持って店舗を巡るのも楽しさのひとつです。

● 「2F（ツーフー）」限定コラボアイテム販売

「酒に酔うても己に酔わず」をモットーに、お酒や飲酒文化をテーマにしたユーモラスなデザインを展開するアパレルブランド「2F（ツーフー）」。お酒好きなら思わずクスッとしてしまうユニークなアイテムが勢揃いします。また、今回の出店では、周年を記念してここでしか手に入らない「虎ノ門横丁限定コラボアイテム」も特別に販売します。

● 「ぺぺぺ似顔絵店」渡邉知樹氏による道端似顔絵店

絵の展示を中心に、詩、ピアノなど、ジャンルを越えた表現を続ける絵本作家・渡邉知樹。活動のひとつ「ぺぺぺ似顔絵店」は、その場で一気に描き上げるワークショップ。かつてヒッチハイクで全国を旅し、乗った車は300台以上、描いた似顔絵は5,000枚に及ぶ圧倒的な経験。酩酊した姿さえも「今日ならではの自分」として。特別な一日の記憶を一枚の紙へと封じ込めてみてはいかがですか。

其の四） 日頃の感謝をお伝え！みんなで乾杯イベント

開業から多くの方々とのご縁があり6周年を迎える虎ノ門横丁。これまで数々のイベントを一緒に作ってきた酒造に今回もご協力をいただきながら、皆様との“乾杯”を盛り上げ、感謝をお伝えする企画をご用意します。

大分県酒造組合から届く「祝盃」と、横丁を一体にする「乾杯ウェーブ」！ ちんどん屋が賑やかに福を運びます。

昨年、虎ノ門横丁を熱狂させたイベント「大分ん酒 虎横の陣」。そのご縁から、この度「大分県酒造組合」よりお祝いの「振る舞い酒」を提供いただきます。今回は、伝統的な「ちんどん屋」が横丁を練り歩き、各店舗を波のように繋ぐ「乾杯ウェーブ」を巻き起こします。美味しいお酒と一体感、そして心躍る音色とともに、特別なひとときをお福分けします。

・日程：6月12日（金）、13日（土） 予定

※実施時間の詳細は公式サイトの更新をご確認ください。

・場所：虎ノ門横丁全体

※無くなり次第終了

其の五） 提灯や法被など“お祭り”を盛り上げる虎横祭装飾

イベント期間中、虎ノ門横丁内には提灯装飾が施され、華やかで賑やかな空間を演出します。また、法被に腕を通した各店舗のスタッフがお客様をお出迎えします。

・日程：6月1日（月）～14日（日）

・場所：虎ノ門横丁

其の六） あなたも横丁文化を育む一員に。限定オリジナルグッズ先行販売

さらに虎横祭を楽しみたいあなたへ。毎年好評いただく虎横祭オリジナルグッズを、今年は虎横祭当日に楽しめるお得なドリンクチケットと共に先行限定販売。当日はスタッフや店主の方々とお揃いの装いで、虎横祭盛り上げ隊の一員として虎横祭をさらにお楽しみください。

販売サイト：https://toranomonyokocho6th.peatix.com/

（5/11販売開始予定※日程は前後する可能性がございます。）

※写真はイメージです