サイトキャッチャー株式会社 本社移転および韓国支社設立のお知らせ

サイトキャッチャー株式会社

サイト売買の仲介プラットフォーム「サイトキャッチャー」を運営するサイトキャッチャー株式会社（代表取締役：横山良雄、以下「当社」）は、2026年3月に本社を移転いたしましたことをご報告いたします。

また、今後のアジア圏におけるクロスボーダーM&A支援の強化を目的として、韓国法人「サイトキャッチャーコリア株式会社」を設立いたしました。

移転先：東京都港区六本木1‐3‐50移転先

〒106-0032

東京都港区六本木1-3-50

韓国法人 概要

社名：サイトキャッチャーコリア株式会社

英文併記名：Site Catcher Korea Co., Ltd.

韓国支社住所

서울특별시 강남구 테헤란로70길 12, 402-J915호 (대치동)

402-J915, 12 Teheran-ro 70-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea

韓国イメージサイトキャッチャー株式会社 概要

設立：2020年9月1日

資本金：500万円

代表取締役：横山 良雄

サイトキャッチャー サービス内容

サイトキャッチャーは、2005年6月に開設された日本初のサイト売買サービスです。

Webサイトを「買いたい方」と「売りたい方」をつなぐ場として、これまで1,000件を超える売買をサポートしてまいりました。

サイトキャッチャーでは、これまで培ってきた豊富な売買実績とノウハウをもとに、各事業に合わせたご提案やアドバイスを行っております。

また近年では、月1回程度のM&Aピッチイベントを開催しており、国内のみならず韓国・ベトナム・マレーシア・タイなど海外でもイベントを実施するなど、クロスボーダーM&Aにも積極的に取り組んでおります。

当社は、「日本を生まれ変わらせるM&A」をミッションに、事業承継・成長戦略・新たな挑戦を支援するM&Aプラットフォームとして、今後も価値ある出会いを創出してまいります。

■サイト売買プラットフォーム「サイトキャッチャー」https://sitecatcher.net/(https://sitecatcher.net/)サイトキャッチャーロゴ