シダスジャパンのリカバリールームシューズ「UTIPPA」が横浜市のふるさと納税返礼品に採用

シダスジャパン株式会社

多くのトップアスリートから支持されているフランス発スポーツ用品の開発・販売を行うシダスジャパン株式会社（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:杉山 浩章）は、リカバリールームシューズ「UTIPPA（ウチッパ）」のブラックとトープの2カラーが、神奈川県横浜市のふるさと納税返礼品に採用されたことをお知らせします。

返礼品採用の背景

近年、健康意識の高まりとともに、運動時だけでなく、日常生活の中でコンディションを整えることへの関心が広がっています。特に自宅で過ごす時間や、仕事・家事の合間の足元ケアは、無理なく取り入れやすいセルフコンディショニングのひとつとして注目されています。

シダスジャパンは、スポーツや医療領域で培ってきた足元の知見をもとに、インソールをはじめとしたフットケア製品を展開してきました。「UTIPPA」は、そうした知見を室内履きに応用したリカバリールームシューズです。履く時間を特別なケアの時間に変えるのではなく、日々の生活の中で自然に足元を整えることを目指しています。

また、シダスジャパンは本社を横浜市に構え、長く同エリアを拠点に事業を展開してきました。今回、横浜市のふるさと納税返礼品として「UTIPPA」が採用されたことで、寄附を通じて横浜市を応援しながら、シダスジャパンが提案する「足元からコンディションを整える」プロ

ダクトを選べる機会が生まれます。

UTIPPAの商品特長

（１）一般医療機器として届出された独自の立体アーチ構造

「UTIPPA」は、一般医療機器として届出されたリカバリールームシューズです。シダス独自の立体アーチ構造が、歩行時に足裏の土踏まずへアプローチ。足元からの血行促進や疲労回復をサポートすることが期待されます。

室内での移動や立ち仕事、家事の時間など日常の中で履くことで、足元のコンディショニングを無理なく取り入れられる設計です。

※一般医療機器 届出番号：27B3X00325955902

※効果には個人差があります。

（２）足裏全体を支え、負担の偏りを軽減

第三者機関による足圧分布の比較測定では、UTIPPA着用時に足裏の接触面積が広がり、かかとなど一部に偏りがちな圧がより広い範囲に分布する傾向が確認されています。

足裏を立体的に支えることで、室内での歩行や立位時の安定感を高め、日常生活の中で足元を心地よくサポートします。

※被験者1名による参考値。使用感には個人差があります。

UTIPPA着用時（左）と素足を想定した測定用シューズ着用時（右）の足の圧力分布画像（３）幅広い足にフィットしやすいベルクロアッパー

アッパーには、足あたりに配慮した素材を採用。ベルクロ仕様により、足幅に合わせてフィット感を調整できます。

オープントゥ設計で蒸れにくく、季節を問わず使いやすい点も特長です。軽量で脱ぎ履きしやすいため、自宅でのリラックスタイムや家事、在宅ワーク中の室内履きとしても取り入れやすい一足です。

申し込み方法／掲載サイト

・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%E3%82%B7%E3%83%80%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89&city_code%5B%5D=14100&is_target_companies=1)

・楽天ふるさと納税(https://search.rakuten.co.jp/search/event/%E3%82%A6%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%91/?ev=40)

・ふるなび(https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E3%82%A6%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%91)

・さとふる(https://www.satofull.jp/products/list.php?q=UTIPPA&cnt=60&p=1&ref_id=search)

商品概要

商品： UTIPPA（ウチッパ）

カラー：ブラック、トープ

サイズ：ブラックはXS／S／M／L／XL、トープはXS／S／M／L

サイズ目安：XS（22.0～23.0cm）、S（23.5～24.5cm）、M（25.0～26.5cm）、L（27.0～28.5cm）、XL（29.0～30.0cm）

寄附金額：41,000円

申込期日：通年

発送期日：ご入金確認後、順次発送

【シダスジャパン株式会社について】

1980年代の商社時代からシダスワールドに携わっていた現代表が2009年に設立した日本支社。インソールブランド「シダス」をメインに、医療向けに開発されたインソールブランド「ポディアテック」、先進の技術で寒暖から体を守る温度コントロールブランド「サーミック」を展開しています。30年以上に渡ってスポーツ分野をサポートしてきた経験と蓄積されたデータをもとに、現在では本国フランスの商品開発にも参画、日本人に合った商品づくりを行っています。

会社名：シダスジャパン株式会社

代表取締役社長：杉山浩章

設立：2009年6月

資本金：3,000万円

所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-9-1関内ワイズビル7F

事業内容：スポーツ用品、スポーツ機器、ソックス、靴並びにそれらに関連する物品の輸出入、販売

URL：https://sidasjapan.jp