セイワテクノス株式会社とのシルバーパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、セイワテクノス株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

ユースチームユニフォーム（パンツ裏スペース）広告掲出

■契約期間

2026年5月7日～2027年5月6日

セイワテクノス株式会社 代表取締役 佐藤正美様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーとしてクラブを応援させていただくことになりました。

水戸・茨城の地域とともに歩んできた企業として、クラブの発展に少しでも寄与できることを大変うれしく思います。

ファン・サポーターの皆さまと共に、チームの挑戦を支え、地域をさらに盛り上げていければ幸いです。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

セイワテクノス株式会社

■所在地

〒310-0846 茨城県水戸市東野町１４０番地４

■代表者

代表取締役 佐藤 正美

■事業内容

空調設備工事

給排水衛生設備工事

上下水道工事

住宅・機械設備機器の販売修理

環境・省エネルギー関連商品の販売

その他付帯する設備業務

■URL

http://www.seiwakogyo-web.co.jp/