セイワテクノス株式会社とのシルバーパートナー契約締結のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
このたび、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーとしてクラブを応援させていただくことになりました。
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、セイワテクノス株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
ユースチームユニフォーム（パンツ裏スペース）広告掲出
■契約期間
2026年5月7日～2027年5月6日
セイワテクノス株式会社 代表取締役 佐藤正美様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーとしてクラブを応援させていただくことになりました。
水戸・茨城の地域とともに歩んできた企業として、クラブの発展に少しでも寄与できることを大変うれしく思います。
ファン・サポーターの皆さまと共に、チームの挑戦を支え、地域をさらに盛り上げていければ幸いです。
これからどうぞよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
セイワテクノス株式会社
■所在地
〒310-0846 茨城県水戸市東野町１４０番地４
■代表者
代表取締役 佐藤 正美
■事業内容
空調設備工事
給排水衛生設備工事
上下水道工事
住宅・機械設備機器の販売修理
環境・省エネルギー関連商品の販売
その他付帯する設備業務
■URL
http://www.seiwakogyo-web.co.jp/