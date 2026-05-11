カギケノリで牛のげっぷ由来メタンを削減！Kaginowaプロジェクトが事業譲受により独立

株式会社カギノワ

株式会社カギノワ（本社：鹿児島県指宿市、代表取締役：吉川真希、以下「カギノワ」）は、2026年5月1日付で、株式会社アルヌール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星淳行、以下「アルヌール」）より、カギケノリを活用した牛のげっぷ由来メタンガス削減事業「 Kaginowaプロジェクト」の譲受を完了いたしましたので、お知らせいたします。

事業譲受の背景と目的

カギケノリは、日本在来の海藻の一種であり、牛の飼料に少量添加することで、げっぷに含まれるメタンガス（温室効果ガスの一つで、二酸化炭素の約28倍の温室効果）を削減できることが明らかになっています。

Kaginowaプロジェクトは、このカギケノリの可能性にいち早く着目したアルヌールが、2022年に立ち上げました。プロジェクトの創立メンバーを中心に、種糸の培養技術確立、鹿児島県での海面養殖実証の成功、オーストラリアで同様の事業に取り組むフューチャーフィード社との技術連携など、着実に成果を積み重ねてきました。

今回の事業譲受は、これまでの実証段階から今後の実用化・量産段階への移行を本格化するため、研究開発と事業推進を一体的に担う専門組織として独立運営体制を確立するものです。カギノワはアルヌールおよびその親会社（パス株式会社）との資本関係はなく、独立した法人として事業を運営してまいります。アルヌールが築いた技術基盤と研究ネットワークを引き継ぎつつ、研究パートナーとして連携しながら、畜産分野の脱炭素と新たな価値循環の創出に向けて、事業を推進してまいります。

譲受事業の概要

事業名称： Kaginowaプロジェクト（カギケノリを活用した牛のげっぷ由来メタンガス削減事業）

譲受対象： 本事業に関するブランド・名称・ロゴ等の権利、技術情報・研究成果・実験データ、ノウハウ・マニュアル・技術資料、各種データベース、関連設備（屋内藻類培養装置・、配管設備等）、原材料（カギケノリ冷凍品）、商標、ドメイン（kaginowa.com）、およびこれらに付随する無形資産

効力発生日： 2026年5月1日

パートナーシップの継続について

Kaginowaプロジェクトに関連する既存のパートナーシップおよび契約につきましては、承継を基本方針とし、事業の継続性を最優先に移行手続きを進めてまいります。一部の契約につきましては、お取引先のご意向や契約条件に応じて、個別に手続きをお願いする場合がございます。

また、アルヌールには引き続き研究パートナーとしてご協力いただき、ともにカギケノリの培養・養殖技術の発展に取り組んでまいります。

今後の事業展望

量産体制の確立： 鹿児島県を拠点に、カギケノリの安定養殖と低コスト化を推進します。全国の漁業協同組合との連携を広げ、養殖拠点の拡大を目指します。

飼料添加物としての実用化： 農林水産省への飼料添加物登録に向けた申請準備を進めており、実用化に向けた最終段階に取り組んでいます。畜産農家のみなさまに安心してお使いいただける製品の提供を目指しております。

脱炭素価値の見える化： メタンガス削減量の定量化手法を確立し、カーボンクレジットの仕組しくみを通じて、畜産農家の新たな収益源の創出に取り組みます。

関係者コメント

株式会社カギノワ 代表取締役 吉川真希 「アルヌールのもとで育んできたKaginowaプロジェクトが成長し、独立した事業体として新たな一歩を踏み出すことを、非常に嬉しく思います。知れば知るほど不思議な海藻であるカギケノリがつないでくれたこれまでの大切なご縁を、さらに大きな循環へとつなぎ、畜産や漁業をはじめとする産業領域において新たな価値を生み出していきます。この循環を通じて、自然環境の回復と経済活動が両立するネイチャーポジティブな未来を、鹿児島の海から日本全国へ広げてまいります。」

株式会社アルヌール 代表取締役 星淳行 「Kaginowaプロジェクトを創立メンバーとともに育て、独立する姿を見届けられることを誇りに思います。カギケノリが持つ地球環境への貢献の可能性は大きく、カギノワの推進力によって、鹿児島から日本の、そして世界の畜産を変えていく未来を確信しています。アルヌールは今後も研究パートナーとしてカギノワを支えてまいります。」

スケジュール

事業譲渡契約締結日： 2026年4月27日

事業譲受日（効力発生日）： 2026年5月1日

会社概要

【株式会社カギノワ】 会社名：株式会社カギノワ 本社：鹿児島県指宿市山川岡児ケ水218-1 代表者：代表取締役 吉川真希 設立：2025年9月4日 事業概要：カギケノリを活用した畜産分野のメタンガス削減事業、海藻の養殖研究開発 URL：https://kaginowa.com

【株式会社アルヌール】 会社名：株式会社アルヌール 本社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル R&Dセンター：東京都豊島区高田一丁目25番3号 代表者：代表取締役 星淳行 事業概要：「藻類で未来を藻造する」をミッションに掲げるバイオテック企業。微細・大型藻類の培養技術を核に、食品やエネルギー分野での研究開発を推進 URL：https://www.alnur.jp/

本件に関するお問い合わせ先 株式会社カギノワ 広報担当 E-mail：info@kaginowa.com TEL：070-2183-2658