QuizKnockの後輩VTuber・解問ハテナが、雑誌『コンプティーク』の巻頭特集にて、しぐれうい氏に関するクイズの制作・監修を担当しました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するVTuberグループ「AlmaZarQ（あるまざーく）」所属の解問ハテナ（ときとう はてな）が、2026年5月9日発売の雑誌『コンプティーク 2026年6月号』（発行：株式会社KADOKAWA）の巻頭特集にて、しぐれうい氏に関するクイズの問題制作および監修を担当しました。

イラストレーターおよびVTuberとして多角的に活躍するしぐれうい氏。現在発売中の雑誌『コンプティーク 2026年6月号』では、5月30日開催のバースデーライブや現在開催中の企画展を紹介するしぐれうい氏の巻頭特集が組まれています。

その一部として、しぐれうい氏にまつわる知識を問うクイズ企画「俺がしぐれういだ！王決定戦」が掲載されています。クイズ系VTuberとして活動する解問ハテナは、クイズ作家のくりーむ氏と共同で本企画の問題制作、監修を担当しました。

しぐれうい氏の基本的なプロフィール情報から、過去の配信エピソードに至るまで、ファンならば挑戦したくなる全30問のクイズを初級、中級、上級に分けてご用意。しぐれうい氏の活動の幅広さと奥深さを改めて実感できる、密度の高いクイズとなっています。

普段YouTube動画や配信でクイズについて発信している解問ハテナの、クイズ作家としての活躍にもぜひご注目ください！

コンプティーク 2026年6月号はこちら：https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000956/

AlmaZarQ（あるまざーく）とは

AlmaZarQ（あるまざーく） は 「"キニナル"から始まる キミと世界を遊ぶ旅」 をテーマに、日常をより楽しめるようになる知識やコンテンツを世界に広めていくことを目指すVTuberグループです。

QuizKnockの後輩としてデビューし、現在4名が活動中です。

AlmaZarQ公式ページ：https://baton8.notion.site/baton-VTuber-2c681ed458ef80ada24ee48d3880319c

AlmaZarQ公式X：https://x.com/AlmaZarQ

・解問ハテナ（ときとう はてな）

異世界からやってきた、クイズが大好きな留学生。元々いた世界でクイズ王になった後、こちらの世界でもクイズ王になろうと勉強中。

YouTube：https://www.youtube.com/@TokitoHatena

X (Twitter)：https://x.com/TokitoHatena

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

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株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/