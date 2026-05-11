母の日に誕生。小さなお子さまを育てるママに寄り添うオールインワン美容液「HugSkin C10 オールインセラム」を発売
HugSkin C10 ALL IN SERUM
M’stime株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本太一）は、小さなお子さまを育てるママに寄り添うスキンケアブランド「HugSkin（ハグスキン）」より、オールインワン美容液「HugSkin C10 ALL IN SERUM（ハグスキン シーテン オールインセラム）」を、2026年5月10日（日）母の日に発売開始いたしました。
HugSkinは、「子どもをハグするように、自分の肌を愛おしむケアを」をコンセプトに誕生したスキンケアブランドです。
子どもが生まれてから、自分のことは後回し。
でも本当は、自分の時間もほしいし、ちゃんと自分にも手をかけてあげたい。
そんな想いを抱えながら日々を過ごすママたちに、忙しくても、キレイを妥協しなくていいスキンケアを届けたい。
HugSkin C10 オールインセラムは、その想いから生まれた1本です。
化粧水・美容液・乳液の役割を1本に集約しながら、高濃度生ビタミンC10％※1、次世代レチノール「ハイレチン※2」、ナイアシンアミド、PDRN※4などの美容成分を配合。
「これでいいや」ではなく、「これがいい」と思えるオールインワン美容液を目指しました。
「子どもをハグするように、自分の肌を愛おしむケアを」をコンセプトに誕生したHugSkin
開発背景
自分を後回しにしてしまう日々でも、自分のことを大切にできる時間を届けたい
出産や育児をきっかけに、生活は大きく変わります。
かつては、化粧水、美容液、乳液、クリームと、丁寧にスキンケアを楽しんでいた方でも、小さなお子さまとの毎日が始まると、自分のケアにかけられる時間はどうしても限られてしまいます。
朝は支度に追われ、夜は寝かしつけのあとに疲れきってしまう。
本当はきちんとケアしたいのに、気づけば自分のことは後回し。
HugSkinが届けたいのは、単なる“時短”ではありません。
工程を増やさなくても、「ちゃんと自分を大切にできた」と感じられるスキンケア時間です。
子どもを抱きしめるように、自分の肌にもやさしく触れてほしい。
たとえ数秒でも、自分に戻れる時間を届けたい。
そんな想いを込めて、HugSkinは誕生しました。
HugSkin C10 オールインセラムの特徴
1. 日本初※3、高濃度生ビタミンC10％※1×次世代レチノール※2「ハイレチン」の同時処方
HugSkin C10 オールインセラムは、高濃度生ビタミンC10％※1と、次世代レチノール成分「レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）」を同時に配合した日本初※3の美容液です。
一般的に、水に溶けるビタミンCと、油に溶けるレチノールは、同時に配合すると安定しにくいとされています。
HugSkinでは、レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）を採用することで、ビタミンCとレチノール成分を1本の中に組み込んだ処方を実現しました。
うるおいによる透明感、ハリ、ツヤ、キメの整った肌印象を目指します。
高濃度生ビタミンC10％と次世代レチノール成分「ハイレチン」を日本初※3で同時処方
日本初※3の根拠について
本製品の「日本初※3」表記は、第三者機関である株式会社 未来トレンド研究機構による調査結果に基づくものです。
同機構は、2025年10月14日から2025年10月22日にかけて、「アスコルビン酸（生ビタミンC）10％」かつ「レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）」を配合した「美容液」について、日本国内市場および知財情報を調査しました。
調査では、市場調査に加え、J-PlatPat、J-GLOBAL、Espacenet、WIPO、J-STAGEなどの公開情報も確認されています。
その結果、HugSkin C10 ALL IN SERUMが、該当条件を満たす日本初※3の美容液であることが確認されました。
証明書番号：第333710013号
2. 水の代わりに、ガラクトミセス培養液を採用
HugSkin C10 オールインセラムは、基剤として精製水を加えず、水の代わりにガラクトミセス培養液を採用しています。
ガラクトミセス培養液は、うるおい、ツヤ、キメの整った肌印象をサポートする発酵由来の整肌成分です。
毎日のケアをシンプルにしながらも、1本に贅沢感を凝縮した設計にこだわりました。
水の代わりにガラクトミセス培養液を採用し、1本に贅沢感を凝縮
3. 片手で使いやすいエアレス式プッシュボトル
容器には、エアレス式プッシュボトルを採用しました。
空気に触れにくい構造により、デリケートな美容成分の鮮度に配慮。
フタの開閉が不要で、片手でも使いやすいため、朝の支度中や夜の限られた時間でも、スムーズにケアを始められます。
シャンパンゴールドのキャップとマットな乳白色のボトルで、洗面台やドレッサーに置いておきたくなる上品な佇まいに仕上げました。
片手でも使いやすいエアレス式プッシュボトル
こんな方におすすめ
HugSkin C10 オールインセラムは、次のような方に向けて開発されました。
- 小さなお子さまとの毎日で、自分のケアが後回しになりがちな方
- スキンケアはきちんとしたいけれど、毎日ライン使いする時間がない方
- オールインワンに手軽さだけでなく、納得できる成分設計を求める方
- 乾燥によるくすみ、ハリ・ツヤ不足、キメの乱れが気になる方
- 朝も夜も、短い時間で心地よくケアを続けたい方
使用方法
朝晩、洗顔後に2～3プッシュを顔全体になじませるだけ。
余裕がある日は、最後に頬を包んで深呼吸を。
この数秒が、自分を大切にする時間です。
※朝のご使用前は日焼け止めを塗って、必ずUV対策をしてください。
How to ─ 朝と夜、洗顔後に2～3プッシュを
ブランドメッセージ
Hug your skin.
朝の支度も、夜のひとときにも。
肌も心も包み込む。
HugSkinは、忙しい毎日の中で、自分を後回しにしてしまいがちな方へ、自分の肌にやさしく触れる時間を届けるブランドです。
子どもをハグするように、自分の肌も愛おしむ。
その数秒が、少しだけ自分を大切にできたと思える時間になりますように。
Hug your skin. 朝の支度も、夜のひとときにも。肌も心も包み込む。
商品概要
商品名：HugSkin C10 ALL IN SERUM
読み：ハグスキン シーテン オールインセラム
ブランド名：HugSkin（ハグスキン）
カテゴリ：オールインワン美容液
内容量：30mL
発売日：2026年5月10日（日）
通常価格：14,300円（税込）
公式ショップ定期コース初回価格：6,980円（税込）
2回目以降：11,440円（税込）
販売チャネル：HugSkin公式ショップ
公式ショップ：https://hugskin.shop/shop
公式Instagram：https://www.instagram.com/hugskin_official
会社概要
会社名：M’stime株式会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ22階
代表者：代表取締役 山本太一
設立：2025年5月
資本金：700万円
事業内容：化粧品ブランド「HugSkin」の企画・販売
公式サイト：https://hugskin.shop/shop
本件に関するお問い合わせ先
M’stime株式会社
HugSkin PR担当
E-mail：contact@hugskin.shop
注釈
※1 高濃度生ビタミンC10％：アスコルビン酸
※2 次世代レチノール：レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）
※3 日本初：アスコルビン酸（生ビタミンC）10％、レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）を配合した美容液。未来トレンド研究機構調べ（2025年10月時点）
※4 PDRN：DNA-Na（整肌成分）として配合