母の日に誕生。小さなお子さまを育てるママに寄り添うオールインワン美容液「HugSkin C10 オールインセラム」を発売

M'stime株式会社HugSkin C10 ALL IN SERUM

M’stime株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本太一）は、小さなお子さまを育てるママに寄り添うスキンケアブランド「HugSkin（ハグスキン）」より、オールインワン美容液「HugSkin C10 ALL IN SERUM（ハグスキン シーテン オールインセラム）」を、2026年5月10日（日）母の日に発売開始いたしました。

HugSkinは、「子どもをハグするように、自分の肌を愛おしむケアを」をコンセプトに誕生したスキンケアブランドです。

子どもが生まれてから、自分のことは後回し。

でも本当は、自分の時間もほしいし、ちゃんと自分にも手をかけてあげたい。

そんな想いを抱えながら日々を過ごすママたちに、忙しくても、キレイを妥協しなくていいスキンケアを届けたい。

HugSkin C10 オールインセラムは、その想いから生まれた1本です。

化粧水・美容液・乳液の役割を1本に集約しながら、高濃度生ビタミンC10％※1、次世代レチノール「ハイレチン※2」、ナイアシンアミド、PDRN※4などの美容成分を配合。

「これでいいや」ではなく、「これがいい」と思えるオールインワン美容液を目指しました。

開発背景

「子どもをハグするように、自分の肌を愛おしむケアを」をコンセプトに誕生したHugSkin自分を後回しにしてしまう日々でも、自分のことを大切にできる時間を届けたい

出産や育児をきっかけに、生活は大きく変わります。

かつては、化粧水、美容液、乳液、クリームと、丁寧にスキンケアを楽しんでいた方でも、小さなお子さまとの毎日が始まると、自分のケアにかけられる時間はどうしても限られてしまいます。

朝は支度に追われ、夜は寝かしつけのあとに疲れきってしまう。

本当はきちんとケアしたいのに、気づけば自分のことは後回し。

HugSkinが届けたいのは、単なる“時短”ではありません。

工程を増やさなくても、「ちゃんと自分を大切にできた」と感じられるスキンケア時間です。

子どもを抱きしめるように、自分の肌にもやさしく触れてほしい。

たとえ数秒でも、自分に戻れる時間を届けたい。

そんな想いを込めて、HugSkinは誕生しました。

HugSkin C10 オールインセラムの特徴

1. 日本初※3、高濃度生ビタミンC10％※1×次世代レチノール※2「ハイレチン」の同時処方

HugSkin C10 オールインセラムは、高濃度生ビタミンC10％※1と、次世代レチノール成分「レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）」を同時に配合した日本初※3の美容液です。

一般的に、水に溶けるビタミンCと、油に溶けるレチノールは、同時に配合すると安定しにくいとされています。

HugSkinでは、レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）を採用することで、ビタミンCとレチノール成分を1本の中に組み込んだ処方を実現しました。

うるおいによる透明感、ハリ、ツヤ、キメの整った肌印象を目指します。

高濃度生ビタミンC10％と次世代レチノール成分「ハイレチン」を日本初※3で同時処方日本初※3の根拠について

本製品の「日本初※3」表記は、第三者機関である株式会社 未来トレンド研究機構による調査結果に基づくものです。

同機構は、2025年10月14日から2025年10月22日にかけて、「アスコルビン酸（生ビタミンC）10％」かつ「レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）」を配合した「美容液」について、日本国内市場および知財情報を調査しました。

調査では、市場調査に加え、J-PlatPat、J-GLOBAL、Espacenet、WIPO、J-STAGEなどの公開情報も確認されています。

その結果、HugSkin C10 ALL IN SERUMが、該当条件を満たす日本初※3の美容液であることが確認されました。

証明書番号：第333710013号

2. 水の代わりに、ガラクトミセス培養液を採用

HugSkin C10 オールインセラムは、基剤として精製水を加えず、水の代わりにガラクトミセス培養液を採用しています。

ガラクトミセス培養液は、うるおい、ツヤ、キメの整った肌印象をサポートする発酵由来の整肌成分です。

毎日のケアをシンプルにしながらも、1本に贅沢感を凝縮した設計にこだわりました。

水の代わりにガラクトミセス培養液を採用し、1本に贅沢感を凝縮3. 片手で使いやすいエアレス式プッシュボトル

容器には、エアレス式プッシュボトルを採用しました。

空気に触れにくい構造により、デリケートな美容成分の鮮度に配慮。

フタの開閉が不要で、片手でも使いやすいため、朝の支度中や夜の限られた時間でも、スムーズにケアを始められます。

シャンパンゴールドのキャップとマットな乳白色のボトルで、洗面台やドレッサーに置いておきたくなる上品な佇まいに仕上げました。

こんな方におすすめ

片手でも使いやすいエアレス式プッシュボトル

HugSkin C10 オールインセラムは、次のような方に向けて開発されました。

使用方法

- 小さなお子さまとの毎日で、自分のケアが後回しになりがちな方- スキンケアはきちんとしたいけれど、毎日ライン使いする時間がない方- オールインワンに手軽さだけでなく、納得できる成分設計を求める方- 乾燥によるくすみ、ハリ・ツヤ不足、キメの乱れが気になる方- 朝も夜も、短い時間で心地よくケアを続けたい方

朝晩、洗顔後に2～3プッシュを顔全体になじませるだけ。

余裕がある日は、最後に頬を包んで深呼吸を。

この数秒が、自分を大切にする時間です。

※朝のご使用前は日焼け止めを塗って、必ずUV対策をしてください。

ブランドメッセージ

How to ─ 朝と夜、洗顔後に2～3プッシュを

Hug your skin.

朝の支度も、夜のひとときにも。

肌も心も包み込む。

HugSkinは、忙しい毎日の中で、自分を後回しにしてしまいがちな方へ、自分の肌にやさしく触れる時間を届けるブランドです。

子どもをハグするように、自分の肌も愛おしむ。

その数秒が、少しだけ自分を大切にできたと思える時間になりますように。

商品概要

Hug your skin. 朝の支度も、夜のひとときにも。肌も心も包み込む。

商品名：HugSkin C10 ALL IN SERUM

読み：ハグスキン シーテン オールインセラム

ブランド名：HugSkin（ハグスキン）

カテゴリ：オールインワン美容液

内容量：30mL

発売日：2026年5月10日（日）

通常価格：14,300円（税込）

公式ショップ定期コース初回価格：6,980円（税込）

2回目以降：11,440円（税込）

販売チャネル：HugSkin公式ショップ

公式ショップ：https://hugskin.shop/shop

公式Instagram：https://www.instagram.com/hugskin_official

会社概要

会社名：M’stime株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ22階

代表者：代表取締役 山本太一

設立：2025年5月

資本金：700万円

事業内容：化粧品ブランド「HugSkin」の企画・販売

公式サイト：https://hugskin.shop/shop

本件に関するお問い合わせ先

M’stime株式会社

HugSkin PR担当

E-mail：contact@hugskin.shop

注釈

※1 高濃度生ビタミンC10％：アスコルビン酸

※2 次世代レチノール：レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）

※3 日本初：アスコルビン酸（生ビタミンC）10％、レチノイルヒアルロン酸Na（ハイレチン）を配合した美容液。未来トレンド研究機構調べ（2025年10月時点）

※4 PDRN：DNA-Na（整肌成分）として配合