ブルーモ証券公式YouTube、武者陵司氏との特別対談を公開

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、武者リサーチ代表の武者陵司氏をゲストに迎えた特別対談動画を公開しました。

今回の対談では、トランプ政権の志向する資本主義の変容、日本経済復活のシナリオと日経平均10万円への道をメインテーマに、激動する世界情勢の中で個人投資家が持つべき視点を深く掘り下げています。

■米国株の構造的強さと「サナエノミクス」の進化に迫る

米国株が史上最高値圏を推移する中、バブル相場への懸念は高まりつつあります。

今回の前編ではトランプ政権が掲げる関税政策の真意から、米国経済の構造的な強さまでを徹底解説します。

後編では、アベノミクスとの対比で「サナエノミクス」の真価に迫ります。武者氏が提唱する日経平均10万円の根拠と、日本の個人投資家が今後どのような投資戦略を取るべきなのかを提示します。

■動画概要

タイトル：【武者陵司】米国株はバブルか黎明期か - 「資本主義革命」の本当の意味

出演：武者陵司氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/jp4igJLeJ9E

タイトル：【武者陵司】高市革命で日本経済はこう変わる - 日経平均10万円シナリオの本当の根拠

出演：武者陵司氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

公開予定日：2026年5月11日

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』をはじめ、世界最大の運用会社ブラックロックの助言を活用した資産運用サービス『ブルーモコア』や米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供しています。

今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。