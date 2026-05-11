40施設が使い放題！90日間楽しめる「あいち・なごや周遊観光パスポート」販売開始

一般社団法人愛知県観光協会

一般社団法人愛知県観光協会（会長：安藤 隆司＝名古屋鉄道(株)代表取締役会長、名古屋市）は、2026年5月18日、「あいち・なごや周遊観光パスポート」を発売します。

本パスポートは、平日限定で、愛知県内の美術館・博物館等を1回ずつ利用できるお得なチケット。

参画施設数は開始当初から14増の40施設、利用期間は90日間で、とってもお得に、便利に使っていただけます。

販売価格は4,500円（大人・子供同額）、販売期間は2026年5月18日(月)～2027年1月31日(日)

特設サイトをチェック :https://www.aichi-passport.jp

あいち・なごや周遊観光パスポートの特色

特色１. モトが取りやすい商品設計！

本パスポートの価格は、4,500円。利用施設の選択によりますが、おおむね4～5施設程度、利用すればモトが取れる商品です。

たとえば、大須演芸場（通常3,300円）、博物館 明治村（同2,500円）、野外民族博物館リトルワールド（同2,200円）の3施設を利用すると、実に3,500円もお得に。

平日限定ではありますが、有効期間は1施設目の利用日から90日間と長期間なので、上手に使って、あいち・なごやの魅力にたっぷり触れてください。

特色２. 人気施設でも使える！

県外からの来訪者にも人気の名古屋港水族館（利用可能日に制限あり）や、刀剣展示や甲冑・浮世絵・火縄銃まで楽しめる名古屋刀剣博物館／「名古屋刀剣ワールド」、さらに“土”とものづくりの魅力を体感できるINAXライブミュージアムなど、愛知県観光レクリエーション利用者統計※で利用者数上位にランクインする人気施設でも利用できます。

※ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/recreation.html

特色３. 地元の魅力を再確認できる！

地元で暮らす愛知県民でも、「存在は知っているけど行ったことがない施設」、「子どもの時に行って以来、訪れたことがない施設」というのは多いもの。本パスポートは、地元の魅力を再確認できるという意味で、愛知県民にも利用価値が高い商品です。

「行ったことがなかった人気施設を巡りたい！」、「芸術の秋は、県内の美術館巡りを楽しみたい！」、「とにかくコスパ重視で、一つでも多くの施設を巡りたい！」などなど、ご自身なりの巡り方で、あいち・なごやの観光をお楽しみください。

商品説明

あいち・なごや周遊観光パスポートの概要

- 商品内容平日限定（※）で、愛知県内の40の美術館・博物館等に各施設で1回ずつ入場できる共通チケット※一部施設は、土日・休日以外にも利用除外期間あり- 販売価格4,500円（大人・子供同額）- 販売期間2026年5月18日(月)～2027年1月31日(日)- 有効期間1施設目の利用日から90日間（※）ただし、最終有効期限は、2027年3月12日(金)※90日間には、土日・休日と各施設が設定する利用除外期間も含みます。- 特設サイトURL：https://www.aichi-passport.jp(https://www.aichi-passport.jp)

チケットの種類と購入方法

- 周遊観光パスポート参画施設（全40施設）施設によって、平日であっても利用できない日があります。最新情報は周遊観光パスポート特設サイト(https://www.aichi-passport.jp)にてご確認の上、ご利用ください。名古屋市内：17施設愛知県美術館、大須演芸場、クルーズ名古屋、豊臣兄弟！名古屋中村大河ドラマ館、中部電力 MIRAI TOWER、トヨタ産業技術記念館、名古屋海洋博物館、名古屋港水族館、名古屋港ポートビル展望室、名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」、南極観測船ふじ、ノリタケの森、古川美術館・(分館)爲三郎記念館、文化のみち橦木館、文化のみち二葉館、メグラスガーデン ナゴヤ、横山美術館尾張エリア：11施設あいち朝日遺跡ミュージアム、愛知県陶磁美術館、あいち航空ミュージアム、あま市七宝焼アートヴィレッジ、清洲城、小牧山城史跡情報館（れきしるこまき）／小牧山歴史館、瀬戸蔵ミュージアム、トヨタ博物館、博物館 明治村、招き猫ミュージアム、野外民族博物館リトルワールド知多エリア：4施設INAXライブミュージアム、廻船問屋瀧田家、半田赤レンガ建物、南知多ビーチランド三河エリア：8施設安城産業文化公園デンパーク、安城市歴史博物館、岡崎城、高浜市やきものの里かわら美術館・図書館、小原和紙美術館、碧南海浜水族館、碧南市藤井達吉現代美術館、三河武士のやかた家康館- 電子チケット特設サイトより購入URL：https://www.aichi-passport.jp(https://www.aichi-passport.jp)- 紙チケット窓口またはWebサービスより購入

・窓口

販売開始：5月18日(月)の各窓口の営業開始時間より

名古屋市：愛知県観光協会、名古屋市金山観光案内所、オアシス２１iセンター、愛知芸術文化センタープレイガイド、名古屋刀剣博物館（平日のみ）

常滑市：中部国際空港セントラルジャパントラベルセンター（第1ターミナル2階到着ロビー）

清須市：あいち朝日遺跡ミュージアム

あま市：あま市七宝焼アートヴィレッジ

岡崎市：岡崎市観光協会（籠田案内所）

・Webサービス

以下の方法で購入後、愛知県観光協会窓口で紙チケットと引き換え

（ア）東海道・山陽・九州新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」「スマートEX」（「EXサービス」）の旅行商品「EX旅先予約」「EX旅パック」から購入（「EXサービス」の利用には、会員登録等が必要です。）

URL：https://jr-central.co.jp/ex/travel-portal/(https://jr-central.co.jp/ex/travel-portal/)

（イ）名古屋鉄道公式アプリ「CentX」の「チケット・クーポン」から購入

URL：https://www.meitetsu.co.jp/centx/info/(https://www.meitetsu.co.jp/centx/info/)

（ウ）ANAトラベラーズ アクティビティから購入

URL：https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/taas/activity/(https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/taas/activity/)

利用方法

スマートフォンまたは紙チケットの二次元コードを施設の窓口で提示し入館

問い合わせ先・販売主体

愛知県観光協会 TEL：052-581-5788（平日 午前9時～午後5時）