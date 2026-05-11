幸楽苑の歴史で最も辛い一杯！　期間限定「会津レッド」販売のお知らせ！！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）は、2026年5月16日（土）より期間限定で

新メニュー「会津レッド」830円（税込）を販売開始いたします。

本商品は、会津名物『馬刺しの辛みそ』の唐辛子とニンニクをイメージし、そのクセになる味わいに着想を得て開発した、渾身のオリジナル旨辛醤油らーめんです。食欲をかき立てる真っ赤なスープは、ニンニクの風味が際立つ自慢の仕上がり。ニラ、もやし、きくらげ、そぼろなどの多彩な具材と中太麺が織りなすハーモニー。食べ応え抜群の満足感をお届けします。

また、単品より70円～150円（税込）お得にお楽しみいただけるセットメニューもご用意しております。この夏、幸楽苑史上最辛の刺激的な一杯をご賞味ください。

（※大変辛い商品です。辛いものが苦手な方はご注意ください）

■新商品情報

■会津レッド

価 格 :830円（税込）

商品説明：本商品は、会津名物『馬刺しの辛みそ』の唐辛子とニンニクをイメージし、そのクセになる味わいに着想を得て開発した、渾身のオリジナル旨辛醤油らーめんです。

■会津レッド 餃子セット

価 格:通常価格1,110円（税込） ⇒ 1,030円（税込） ※80円お得

■会津レッド チャーハンセット

価 格:通常価格1,200円（税込） ⇒ 1,130円（税込） ※70円お得

■会津レッド ミックスセット（※餃子とチャーハンのセット）

価 格:通常価格1,480円（税込） ⇒ 1,330円（税込） ※150円お得

※販売期間 :2026年5月16日（土）から期間限定

※対象店舗 :幸楽苑 全店

（※『幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家』ではチャーハンを取り扱っておりません）

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。