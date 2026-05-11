株式会社エミッシュ

株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役 柴田 真希）は、楽彩株式会社（RAKUSAI）が展開するミールキットの卸売り店舗向け商品開発サポートを行い、2026年3月より対象店舗での販売が開始されたことをお知らせします。

■ 背景・概要

管理栄養士監修のミールキット商品開発サポートを実施

楽彩株式会社は、日本最大級の青果物卸・デリカフーズグループのノウハウを継承し、「野菜が主役」をコンセプトとしたミールキットや新鮮青果のオンライン販売を展開しています。今般、オンライン販売に加え、卸売り店舗チャネルでのミールキット販売を開始するにあたり、株式会社エミッシュが管理栄養士の専門的見地から商品開発のサポートを担当しました。

野菜の摂取不足が社会課題となる中、手軽においしく野菜を摂れるミールキットのニーズは高まっており、日常的に食材を購入するスーパーマーケット等の店舗チャネルでの提供は、より多くの生活者へのアプローチを可能にするものです。

■ 販売開始時期

2026年3月～

■ 商品ラインナップ（一部）

本サポートを通じて開発した商品は、いずれも管理栄養士の観点から野菜の栄養価・彩り・食べ応えを重視して設計しています。以下はRAKUSAI卸売り向けメニューの主なラインナップです。

商品ラインナップ（一部）

旨辛シーフードチャプチェ

生姜香る豚肉と根菜の甘辛炒め

さつまいもとブロッコリーのハニーマスタードサラダ

鶏肉とブロッコリーのもち麦サラダ

ブルーチーズといちじくのクリーミーサラダ

根菜のボリュームシーザーサラダ

※商品は一例であり、状況により終売となる場合があります。

■ 株式会社エミッシュのサポート内容

株式会社エミッシュでは、管理栄養士としての専門知識をもとに以下の観点から商品開発をサポートしました。

栄養バランスの設計 ：野菜をはじめたんぱく質のバランスを考慮したメニュー構成

食材の組み合わせ提案：複数野菜を組み合わせることで彩りと栄養価を最大化

調理の手軽さの追求 ：購入者が短時間で調理できる工程設計へのアドバイス

食べやすさ・おいしさの両立：幅広い年代・家族構成に対応したメニュー開発

■ 今後の展望

引き続き、楽彩株式会社との協力体制のもと、季節に応じた新商品の開発サポートや、栄養価を意識した商品ラインナップの拡充に取り組んでまいります。「野菜をもっとおいしく、もっと手軽に」という共通のビジョンのもと、生活者の食の豊かさと健康に貢献してまいります。

■ RAKUSAIについて

ブランド名： RAKUSAI

運営 ： 楽彩株式会社

オンラインショップ： https://rakusai.shop/shop(https://rakusai.shop/shop)

日本最大級の青果物卸・デリカフーズグループのノウハウを継承。仕入から製造・加工・出荷まで4～5℃で管理する「スーパーコールドチェーン」により、鮮度にこだわった野菜とミールキットを提供。全国約1,000軒の契約産地から厳選した素材を使用。

■ 株式会社エミッシュについて

会社名 ： 株式会社エミッシュ

代表取締役： 代表取締役 柴田真希

所在地 ： 東京都目黒区南3-13-15

事業内容 ： 管理栄養士による食品・メニュー開発サポート、栄養コンサルティング 等

URL ：https://www.e-mish.com/