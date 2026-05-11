クリスティーナが開催する、“ 世界一泣ける母の日イベント ” 子どもがお母さんに贈る、初めてのフェイシャルエステ体験。

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社CHRISTINA JAPAN（本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太）は、2026年5月10日（日）、KINUJOスタジオ（東京都千代田区）にて「世界一泣ける母の日イベント～子どもがお母さんに贈る初めてのエステ体験～」を開催し、4部制・全日程を盛況のうちに終了いたしました。

プロのエステティシャンの指導のもと、お子さまが自らの手でお母様へフェイシャルケアを施す本イベント。会場では、言葉にできなかった"ありがとう"が、手のぬくもりとともに届けられた一日となりました。

当日の様子

4部制で行われた本イベントでは、各回4台のベッドを囲み、親子が向き合うかたちで施術が進められました。

一生懸命トリートメントを施すお子さまの手の動き、その想いを受け取りながら自然と笑顔を浮かべるお母様たち。会場全体が、温かい空気と感動に包まれました。

「こんな母の日は初めてでした」

「一生忘れられない思い出になりました」

イベント後、多数の参加者からこうした声が寄せられました。

本イベントに込めた想い

美容には、外見を整える以上の力があります。人と人の心をつなぎ、言葉では届けきれない感謝や愛情を、カタチにできる力です。

CHRISTINA JAPANは、美容の本質的な価値を「美しくなること」ではなく「人の人生を豊かにし、関係性を深め、心まで満たすこと」にあると考えています。

今回のイベントを通じて、次世代を担う子どもたちが美容に触れ、人に喜びを届けることの価値を全身で体感してくれたこと。それ自体が、私たちにとって大きな意味を持つ一歩となりました。

美容が、感動体験へと進化する時代へ

技術や製品だけで差別化する時代から、人の心を動かす体験を届けるブランドが求められる時代へ。

今回の母の日イベントは、その可能性を、親子という最も身近な関係性の中で体現した場となりました。

CHRISTINA JAPANはこれからも、美容の力で人と人をつなぐ体験設計を続け、美容業界全体のさらなる発展に貢献してまいります。

イベント概要

開催日時：2026年5月10日（日）10:00～17:30

会場：KINUJOスタジオ（東京都千代田区六番町7-11）

形式：4部制（各回4組）

参加対象：お子様とお母様（親子ペア）

参加費：無料

使用ブランド：CHRISTINA（クリスティーナ）

会社概要

会社名：株式会社CHRISTINA JAPAN

代表者：代表取締役 森 翔太

所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7階

設立：2025年8月1日

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CHRISTINA JAPAN ブランドマーケティング本部 安田

TEL：03-6812-9867

Email：info@christina-japan.com

株式会社CHRISTINA JAPAN

1982年にイスラエルで誕生したクリスティーナ。世界60ヶ国以上に展開されているクリスティーナの製品は、一人ひとりが持つ肌悩みに着目し、肌にマッチした製品提供を目指すために、これまでに10シリーズ以上、150種類以上の製品（*1）が開発されています。

クリスティーナは、自然由来の成分や独自の組み合わせを追求し、最新のテクノロジーを組み合わせ全ての肌悩みの根本から解決へ導く、肌質改善化粧品を取り扱っています。

コーポレートサイト： https://christinaiapan.com/

*1 日本未入荷を含む、クリスティーナ製品数のこと