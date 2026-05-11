ジャングリア沖縄 新アトラクション「やんばるトルネード」をお得にスムーズに！【沖縄県民限定】プレミアム パス＆スパ ジャングリア割引の2大特典付き特別チケットを2026年5月11日（月）から販売

株式会社ジャパンエンターテイメント

沖縄北部テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市、代表取締役 CEO：加藤健史）は、2026年5月11日（月）から、沖縄県民限定の特別チケットを販売します。本チケットは、ジャングリア沖縄の1Dayチケットに新ライドアトラクション「やんばるトルネード」を優先的に体験できるプレミアム パスとスパ ジャングリアの割引チケットを加えた内容で、通常の1Dayチケットの価格はそのままに、よりお得にご利用いただけます。

2026年4月29日(木・祝)にオープンした新アトラクション「やんばるトルネード」は、ゴールデンウィーク期間中も多くの沖縄県民の皆様にご体験いただき、大変な賑わいをみせています。沖縄県内では長年待ち望まれていた絶叫スリルライドの登場とあって、県民の皆様から大きな期待と反響が寄せられています。 この度、県民の皆様から寄せられた「もっと気軽に楽しみたい」「家族全員で体験したい」という熱い声にお応えし、沖縄県民限定で、新アトラクションをお得にスムーズに楽しめる「やんばるトルネード プレミアム パス」が付帯した特別チケットを販売することを決定いたしました。プレミアム パス付きでスムーズに新アトラクションをお楽しみいただけるほか、スパ ジャングリアにお得に入れる割引チケットも付帯しており、じめじめとした梅雨の季節にも、スパでリフレッシュしてお帰りいただけます。

また、本チケット販売に合わせて、県内で絶大な人気を誇る芸人「ありんくりん」が登場する新CMを沖縄限定で放送します。

「沖縄県民限定 特別1Dayチケット」概要

- 販売開始日：2026年5月11日（月）5:00～- 対象入場期間：2026年5月11日（月）～7月12日（日）- チケットの種類：沖縄県民限定 特別1Dayチケット 大人6,930円（税込）、子供4,950円（税込）。通常より、大人2,980円/子ども2,420円お得。- チケットの内容：通常の1Dayチケットに、「やんばるトルネード」プレミアム パス（通常1,870円）とスパ ジャングリアの割引チケット（大人1,100円/子ども550円引き）を沖縄県民限定で付与- 購入方法：オフィシャルWEBサイト（ https://junglia.jp/ ）およびジャングリア沖縄 チケットブースにて販売（販売数量には限りがあるため、日ごとに予定数量に達し次第、販売を終了させていただく場合があります。）

※ご来場の際、チケットブースで沖縄県内在住であることを証明できる書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）のご提示が必要です。

※スパの大人（12才以上）チケットを購入する場合、150円の入湯税をお支払いただきます。

※チケットが定価を超える価格で転売されていることが確認された場合、当該チケットの購入に使用されたアカウントを廃止し、そのアカウントで購入されたすべてのチケットを無効とします。

※沖縄県内在住で、既に期間内の「パーク入場券」「プレミアム パス【やんばるトルネード】」をご購入済みの方は、「沖縄県民特別チケット」へ振り替えができます。詳しい方法は公式WEBサイトでご案内します。

「ありんくりん」が新アトラクション「やんばるトルネード」で大絶叫！県内限定CMを放映

今回の県民限定チケットの販売に合わせて、2026年5月11日（月）から、沖縄県内限定で新テレビCMを放送いたします。CMには、県民から絶大な人気を誇るお笑いコンビ「ありんくりん」が出演。2人が実際に「やんばるトルネード」に乗車し、猛烈な回転とスリルに絶叫する、臨場感あふれる姿をお届けします。

ありんくりん コメント

クリス：ジャングリアの新アトラクション「やんばるトルネード」ぜひ一度は体験してほしいです！これだけは言わせてください！とにかく回されます！笑

まさとし先輩（ひがりゅうた）：ジャンクリアの筋アトラクション！でーじ筋通ってた！みんなもやんばるトルネードに連絡はっ！？

ありんくりん プロフィール

吉本興業所属のお笑いコンビ。ひがりゅうた（左）とクリス（右）の両名からなり、2014年に結成。共に沖縄県出身。「O-1グランプリ」など県内主要コンテストで複数回優勝を果たし、地元を代表する実力派コンビ。

【実績】

2020年 「新春!Oh笑いO-1グランプリ2020年」優勝

2021年 「新春!Oh笑いO-1グランプリ2021年」決勝進出

2021年 「お笑いバイアスロン2021」決勝進出(3位)

2022年 「新春!Oh笑いO-1グランプリ2022年」優勝

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を最高にするテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景の中で、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。https://junglia.jp/

株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立（本社 沖縄県名護市）。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を進めている。https://www.japan-entertainment.co.jp/