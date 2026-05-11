吉積情報株式会社は Google Cloud Gemini at Work ′26 に協賛します

吉積情報株式会社

吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田 晴通）は、2026 年 5 月 26 日（火） にハイブリッド（虎ノ門ヒルズフォーラム / オンライン配信）形式 で開催される Gemini at Work '26 (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) に協賛いたします。

ブースでは、単なるライセンス提供に留まらず、組織の生産性を最大化するための吉積情報による Google Workspace 導入の伴走型支援についてご紹介します。吉積情報ならではのナレッジを活かしたスムーズな移行と定着化のプロセスを詳しく解説します。



また、組織内の AI 活用度を可視化し、次のアクションを明確にする独自のスコアリングサービス「AI Driven Score」を初リリース。Gemini 活用の現在地を把握し、DX 推進を加速させるためのヒントを提供します。

ぜひこの機会にご登録の上、Gemini at Work '26 にご来場賜りますようお願い申し上げます。

Google Cloud Gemini at Work '26 開催概要

・日程：2026 年 5 月 26 日（火） 13:00 - 18:00

・開催方法：ハイブリッド（虎ノ門ヒルズフォーラム / オンライン配信）

・ウェブサイト：https://goo.gle/gaw26-yoshidumi（招待コード：GAW26_sp06）

・定員 500 名 (現地参加 / 抽選制)

・ソリューション テーマ ：Gemini Enterprise、Google Workspace 等の最新事例、および製品アップデート

・対象：ビジネス部門、情報システム部門、IT 部門担当、DX 推進担当 など





■吉積情報株式会社について

本社：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表取締役：秋田 晴通

ウェブサイト：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミアパートナー（Co-sell＆Services）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。





■本件に関するお問い合わせ先

担当：マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.yoshidumi.co.jp/contact





* Google Cloud、Gemini Enterprise 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。



